КырПарламенту не дали устроить себе месячные агитационные каникулы

10:54 20.10.2021

Часть депутатов ЖК хотела сделать месячный перерыв в работе, но не получилось/ Табылды Кадырбеков



В отличие от прошлогодней ситуации, в этот раз депутаты продолжат работать, несмотря на агитационный период выборов в Жогорку Кенеш.



БИШКЕК, 20 окт - Sputnik. Депутаты Жогорку Кенеша решили не уходить на месячный перерыв во время агитационного периода выборов в парламент, как это предложил спикер Талант Мамытов.



Сегодня на заседании Мамытов в связи с предстоящими выборами предложил, чтобы с 28 октября по 28 ноября депутаты ушли на встречи с избирателями. По его словам, если они разъедутся на встречи с избирателями в рамках агитации, собрать кворум будет невозможно.



Изначально предложение Мамытова поддержали 60 нардепов. Депутат Рыскелди Момбеков отметил, что многие парламентарии повторно идут на выборы и если они будут участвовать в заседаниях ЖК, это будет считаться использованием административного ресурса. Дастан Бекешев подчеркнул, что использование трибуны парламента во время агитации будет неправильным, и предложил создать равные условия для всех кандидатов.



Однако другие нардепы потребовали переголосования, заявив, что нет необходимости прекращать работу парламента.



"Мы видим, что ситуация в стране сложная. Могут быть разные ситуации, требующие экстренного реагирования Жогорку Кенеша. Мы не должны уходить от ответственности, не должны превращать страну в политическую арену исключительно по вопросам выборов", - сказала Наталья Никитенко.



Новоиспеченный депутат Алайбек Алимбаев призвал нардепов, которые хотят обеспечить равные условия на выборах, сдать мандаты.

По итогам переголосования предложение спикера было отклонено. 34 депутата высказались за, 49 - против. Иными словами, в отличие от прошлогодней ситуации, в этот раз депутаты продолжат работать, несмотря на агитационный период выборов в ЖК.



Выборы в парламент состоятся 28 ноября. Агитационный период стартует 29 октября.