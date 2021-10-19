"Правила военно-патриотического воспитания" разработали в Казахстане. В духе идей "Рухани Жангыру", "Мангилик ел" и "7 граней Великой степи"...

11:29 20.10.2021

20 октября 2021, Павел Михеев

Министерство обороны разработало правила военно-патриотического воспитания граждан РК, сообщает zakon.kz.



Правила определяют порядок организации, проведения и основные направления военно-патриотического воспитания граждан РК и военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Цель военно-патриотического воспитания - развитие у граждан, особенно у молодежи, гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других связанных с ней видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности, обеспечение национальной безопасности, достижение и поддержание высокого морального духа населения Республики Казахстан, - говорится в документе.

Как отмечается, основополагающим инструментом в процессе усиления роли военно-патриотического воспитания граждан должны быть государственные программные документы: "Рухани Жаңғыру", идея "Мәңгілік Ел", "План нации - 100 шагов", "Семь граней Великой степи" и ежегодные Послания главы государства народу Казахстана.



Основными задачами военно-патриотического воспитания являются:



выполнение задач, поставленных Президентом Казахстана;

проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию условии для эффективного военно-патриотического воспитания молодежи;

утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому, к традициям народа Казахстана, повышение престижа государственной, особенно воинской службы;

создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной системы военно-патриотического воспитания граждан, в том числе проходящих службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК;

воспитание у граждан и военнослужащих преданности государству, верности воинскому (служебному) долгу по защите общества и государства;

формирование патриотического сознания, любви к Родине, своему народу, личной ответственности за обеспечение его безопасности у военнослужащих и граждан РК;

поддержание морально-психологического состояния и дисциплины военнослужащих на уровне, обеспечивающем выполнение стоящих перед Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями задач;

формирование морально-психологической устойчивости у граждан и военнослужащих, их невосприимчивости к деструктивной идеологии;

осуществление разъяснительной работы среди граждан и военнослужащих по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;

пропаганда среди молодежи, военнослужащих и населения страны основ казахской государственности, казахстанской политической системы и социально-экономической модели, национальных традиций, духовных и моральных ценностей;

формирование адекватного понимания гражданами РК, военнослужащими мер, принимаемых государством для обеспечения военной безопасности республики;

формирование у граждан призывного возраста и военнослужащих личных качеств, обеспечивающих сплочение воинских коллективов, безупречное выполнение ими должностных обязанностей, соблюдение воинской дисциплины и правопорядка;

профилактика правонарушений и уголовных проступков;

волонтерская деятельность.

Военно-патриотическое воспитание реализуется в трех взаимосвязанных сферах:



системе военно-патриотического воспитания с гражданами страны, в первую очередь с молодежью;

системе военно-патриотического воспитания с личным составом Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК;

информационной деятельности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана через СМИ и путем активного взаимодействия с государственными органами, общественными и ветеранскими организациями.

Как отмечается, военно-патриотическое воспитание организуется во всех государственных органах, Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях соответствующими управлениями акиматов городов, областей и проводится с гражданами и военнослужащими по следующим основным направлениям: идеологическая работа; информационно-воспитательная работа; психологическая работа; социально-правовая деятельность; морально-нравственное воспитание; изучение истории; патриотическое воспитание; профессиональное воспитание и воспитание на воинских традициях.

Планирование военно-патриотического воспитания осуществляется:



в государственных органах, Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК - на год (план согласовывается с секретарем Совета Безопасности РК);

в общеобразовательных учреждениях (школы, колледжи, высшие учебные заведения) - на год (план согласовывается с соответствующими управлениями образования городов и областей);

воинских частях и учреждениях, департаментах (управлениях, отделах) по делам обороны, военных учебных заведениях, военно-технических школах, в том числе других войск и воинских формирований республики - на год (план согласовывается с главнокомандующими видами ВС, командующими родами войск, войсками региональных командований, командованиями других войск и воинских формирований РК, основные мероприятия военно-патриотической работы включаются в план мероприятий на месяц);

в батальонах (дивизионах, эскадрильях и им равных) - на месяц;

в ротах (батареях) - на неделю (предусматривается время для проведения мероприятий военно-патриотического воспитания в расписаниях занятий в соответствии с распорядком дня не менее двух часов в неделю, исходя из особенностей выполняемых задач).

Состояние военно-патриотической работы является одним из критериев оценки деятельности государственных органов, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, - считают в Минобороны.

Анализ эффективности военно-патриотической работы осуществляется один раз в полугодие.



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