КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор

11:33 20.10.2021

АТАМБАЕВ СНОВА ОСУЖДЕННЫЙ - ВЕРХОВНЫЙ СУД КЫРГЫЗСТАНА РЕАНИМИРОВАЛ ПРИГОВОР



Год назад Верховный суд #Кыргызстан"а отменил приговор бывшему главе государства, которого осудили по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева. Спустя почти год судьи изменили решение.

Атамбаев снова осужденный - Верховный суд Кыргызстана реанимировал приговор

Верховный суд КР реанимировал приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, и он вновь считается осужденным, сообщил новостному порталу Sputnik адвокат экс-президента Сергей Слесарев.



Решение принято 12 октября. Юрист напомнил, что в ноябре прошлого года Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций о приговоре по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Дело тогда отправили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд.



Сергей Слесарев пояснил, что своим решением Верховный суд восстановил приговор в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы. Таким образом, Атамбаев снова считается осужденным. Верховный суд отменил свое решение по ходатайству Генеральной прокуратуры, которое адвокат считает ложным.



Он отметил, что год назад Верховный суд мотивировал свое решение тем, что были нарушены права Атамбаева. В частности, он не присутствовал в прениях и при вынесении приговора.



Теперь ожидается заседание, где снова будут рассмотрены ходатайство Генпрокуратуры и жалоба защитников Атамбаев. Слесарев добавил, что по факту решение уже вынесено.



В пресс-службе Верховного суда сообщили, что ходатайство Генпрокуратуры по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено. Теперь дело направлено на новое рассмотрение в кассационном порядке. Отмена Верховным судом своего решения касается и других обвиняемых по этому делу.