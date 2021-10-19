 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.10.2021
12:31  Мир в хату! Банда Талиб-министров прибыла на сходку с паханом Лавром в Москву
12:14  Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа
12:09  Нашу Вселенную создали в лаборатории, - теория космо-физика Ави Леба
12:07  До каз-хозяйствовались. Река Урал погибает на глазах
12:05  Закрытие проекта "Украина" близко? - Э.Биров
12:03  В Кыргызстане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
12:00  Раздал премии. Главарь ТалибМВД Хаккани провел торжественную встречу с членами семей... террористов-смертников

11:40  ОДКБ начала новые 3-х фазные военные маневры на Тадж-афганской границе - пугаем непуганных талибов
11:33  КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор
11:29  "Правила военно-патриотического воспитания" разработали в Казахстане. В духе идей "Рухани Жангыру", "Мангилик ел" и "7 граней Великой степи"...
10:54  КырПарламенту не дали устроить себе месячные агитационные каникулы
10:51  Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев
10:14  РосМинсельхоз пробил завоз узбеков-гастарбайтеров на рос-птицефабрики. Пилотный афер-проект, - "Къ"
09:59  Туркмения наращивает экспорт газа в Китай
09:13  Задержан за вымогательство первый заместитель директора Погранслужбы Киргизии Бекташев
08:08  В Дамаске взорвали автобус с сирийскими военными - 14 "груз 200"
01:45  Социальные сети как вход в параллельный мир
00:50  Афганки и талибки. Каково жить под чадрой? - Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра
00:45  Госдеп и Пентагон разбираются в причинах неудач США в Афганистане. Инспектор Шоу ничего не может понять
00:42  Эрдоган предложил пересмотреть итоги Второй мировой войны, - Д.Моисеев
00:37  Украину вымораживает топливный кризис, - А.Бабицкий
00:34  Турки продолжают отлавливать туркменских оппозиционных активистов
00:20  Деолигархизация по-украински. Кумы, паны и подпаски, - Т.Ивженко
00:07  НАСА - с носом! Россия и Китай совместно построят космо-станцию на Луне, - Foreign Policy
00:00  Ливан ждет зажигательная кампания. Парламент страны решил приблизить дату выборов, - М.Беленькая
Вторник, 19.10.2021
23:31  Цирк с конями. КырПарламент зарегестрировал депутата за месяц до конца каденции
22:55  Компартия Китая накладывает вето на критику председателя Си
20:12  Трубкой в анус? Саакашвили готовят к принудительному кормлению
19:58  В американских квартирах рос-олигарха Дерипаски идут обыски, буржуй Гуцериев скулит под санкциями
19:08  Нуриддин Холикназаров избран муфтием Узбекистана
18:34  Разгребать Бишкекский мусор наняли эстонскую компанию... которая за 4 года ничего не разгребла
18:30  Окончательный вариант латиницы в Казахстане утвердят в 2022 году
17:13  Москва словам не верит: чего ждут от талибов на встрече по Афганистану, - Н.Портякова
17:10  "Мисс Шымкент - 2021" стала студентка-медичка очаровательная Шугыла
17:08  "Руханисты" против "хаменеистов". В Иране готовится транзит власти, - С.Тарасов
14:00  Депортированного из РФ таджикского диссидента Иззата Омона посадили на 9 лет. Оказался особо крупным "мошенником"
13:45  Одиозный вождь племени солто генерал Кожоналиев возглавил контрольное управление Администрации КырПрезидента
13:33  Памяти государственных программ Казахстана.., - Данияр Ашимбаев
12:48  Ответственен ли Сооронбай Жээнбеков за "черный июль"? - Бюбюсара Орозалиева
12:13  Секретная китайская база в Таджикистане, или Как Пекин приспосабливается к новым реалиям
12:06  Трудовые мигранты в РФ. Раздутая шумиха и реальное недовольство, - Э.Биров
12:05  К вопросу о вечной недооценке мусульманского фактора в истории Золотой Орды, - Н.Нуртазина
09:33  Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая в российском Воронеже
09:31  В Самарканде ушел из жизни известный поэт и исследователь Хает Неъмат (Самарканди)
09:22  National Interest: следует признать, что в Сирии США уже проиграли
09:13  В Туркмении построили собственные верфи и заложили первый сухогруз
09:08  Уэст вместо Халилзада. США меняют спецпредставителя по Афганистану
09:03  Замакима Атырауской области Казахстана Нурлыбаев обвинен в растрате
08:57  Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке, - Дм.Седов
08:52  Новым главой Госфиннадзора Киргизии стал Улан Сарбанов (ранее сидевший за хищения)
08:39  Зачем нужна игра в поддавки с "Талибаном", - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор
11:33 20.10.2021

АТАМБАЕВ СНОВА ОСУЖДЕННЫЙ - ВЕРХОВНЫЙ СУД КЫРГЫЗСТАНА РЕАНИМИРОВАЛ ПРИГОВОР

Год назад Верховный суд #Кыргызстан"а отменил приговор бывшему главе государства, которого осудили по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева. Спустя почти год судьи изменили решение.
Атамбаев снова осужденный - Верховный суд Кыргызстана реанимировал приговор
Верховный суд КР реанимировал приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, и он вновь считается осужденным, сообщил новостному порталу Sputnik адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

Решение принято 12 октября. Юрист напомнил, что в ноябре прошлого года Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций о приговоре по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Дело тогда отправили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд.

Сергей Слесарев пояснил, что своим решением Верховный суд восстановил приговор в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы. Таким образом, Атамбаев снова считается осужденным. Верховный суд отменил свое решение по ходатайству Генеральной прокуратуры, которое адвокат считает ложным.

Он отметил, что год назад Верховный суд мотивировал свое решение тем, что были нарушены права Атамбаева. В частности, он не присутствовал в прениях и при вынесении приговора.

Теперь ожидается заседание, где снова будут рассмотрены ходатайство Генпрокуратуры и жалоба защитников Атамбаев. Слесарев добавил, что по факту решение уже вынесено.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что ходатайство Генпрокуратуры по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено. Теперь дело направлено на новое рассмотрение в кассационном порядке. Отмена Верховным судом своего решения касается и других обвиняемых по этому делу.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634718780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ход реализации демократических реформ в Казахстане обсудили в Сенате
- Нурлан Нигматулин встретился с Председателем Парламента Королевства Саудовская Аравия
- Свыше 8 млн казахстанцев вакцинированы первым компонентом прививки против коронавируса
- А. Мамин поручил обеспечить комплексный и единый подход к развитию сельских территорий
- Зачем отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Ашимбаев
- О мудрецах и их советах
- А. Смаилов провел заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях
- Основные тезисы заместителя Председателя Национального Банка Алии Молдабековой об ослаблении тенге к рублю на фоне дорожающей нефти
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  