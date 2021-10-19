 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОДКБ начала новые 3-х фазные военные маневры на Тадж-афганской границе - пугаем непуганных талибов
11:40 20.10.2021

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра Минобороны республики Фаридун Махмализода, в Таджикистане начались учения Коллективных сил ОДКБ. Они пройдут с 18 по 23 октября возле границы с Афганистаном и будут иметь отдельные фазы – "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", а также совместное учение "Взаимодействие-2021". В маневрах примут участие военные Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Группировка Коллективных сил ОДКБ отработает проведение операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана.

15 августа террористическое движение "Талибан"* взяло под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, сформированный иным образом.

В связи с этим, "Талибан"* обвиняет Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ.

Источник - ia-centr.ru
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