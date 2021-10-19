Раздал премии. Главарь ТалибМВД Хаккани провел торжественную встречу с членами семей... террористов-смертников

12:00 20.10.2021

Глава МВД Афганистана раздал деньги и одежду семьям террористов-смертников



И пообещал выделить земельные участки



Глава МВД Афганистана в правительстве талибов (участники запрещенного в РФ движения "Талибан") Сираджуддин Хаккани провел встречу с родственниками погибших террористов-смертников в пятизвездочном отеле Intercontinental в Кабуле.



Он вручил им по 10 тыс. афгани (более $110) и одежду, а также пообещал дать по земельному участку.



Сираджуддин Хаккани находится под санкциями ООН с 2007 года, Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом.