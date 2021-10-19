В Кыргызстане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

12:03 20.10.2021

Памятник медицинским работникам и студентам медицинских вузов. Бишкек, Кыргызстан, 19 октября 2021 года.



19 октября в Бишкеке открыли памятник медработникам и студентам медицинских вузов, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Мемориал установлен в сквере около главного корпуса Кыргызской государственной медицинской академии. Сообщается, что памятник изготовлен на добровольные пожертвования.



В период пандемии коронавирусом в Кыргызстане переболело более шести тысяч медицинских работников. 123 человека скончались – 79 врачей и 44 работника среднего медперсонала.



Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило более 180 тысяч. С начала пандемии, по официальным данным, от коронавируса умерли 2 638 человек.