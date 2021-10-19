Закрытие проекта "Украина" близко? - Э.Биров

12:05 20.10.2021

Закрытие проекта "Украина" близко?

весь этот расклад сильно напоминает подход к финальному розыгрышу затянувшейся партии



Эдуард Биров



Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО и прекращает работу военной миссии НАТО в Москве. Это фактически разрыв дипотношений с военным союзом Запада на фоне его активизации на Украине, куда поставлена новая порция оружия.



Одновременно в Кремле заявили, что "вступление Украины в НАТО выходит за "красную линию" - а это уже ответ на визит главы Пентагона Остина в Киев, который собирается научить Украину, как вступить в НАТО.



Все на это на фоне нового обострения в Донбассе: похищение Киевом наблюдателя ЛНР и обстрела механического завода в Донецке, после чего Россия ответила залпом... ток-шоу на федеральных телеканалах, где вновь вспомнили о Донбассе. И на фоне суда над Медведчуком, которого Коломойский-Зеленский хочет сделать разменной монетой с Москвой (свободу путинского кума в обмен на Донбасс).



Еще один фактор - это готовящийся запуск "Северного потока-2" при нежелании Газпрома увеличивать объем газового потока через Украину, что фактически сводит к минимуму роль укро-трубы (которая, напомню, внесена в их конституцию как "национальное достояние"). В словах Путина о невозможности прокачки газа через Украину в силу изношенности трубы при всей их обоснованности, конечно, чувствуется холодный привкус остывшей мести за многолетний шантаж.



В целом весь этот расклад сильно напоминает подход к финальному розыгрышу затянувшейся партии. Очень хотелось бы надеяться, что нынешний расклад выльется в закрытие проекта "Украина", а не в очередное повышение ставок, которое закончится бессмысленным нормандским форматом, а в телеэфирах вновь забудут о Донбассе.



https://russkiy-malchik.livejournal.com/1042142.html