 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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До каз-хозяйствовались. Река Урал погибает на глазах
12:07 20.10.2021

Обмеление Урала грозит экологической катастрофой

Экологи Западно-Казахстанской области бьют тревогу из-за обмеления Урала. Они считают, что это грозит экологической катастрофой, передает zakon.kz.

По мнению экологов, высыхание крупнейшей трансграничной реки грозит массовым вымиранием рыбы, серьезным дефицитом воды и, как следствие, падежом скота. И, как говорят специалисты, предотвратить этот процесс невозможно.

Пока идут громкие разговоры о спасении реки, Урал погибает на глазах. И сегодня можно уже смело говорить об экологической катастрофе. И если сейчас река практически потеряна для судоходства, то завтра миллионы людей могут остаться без питьевой воды. Критическое обмеление реки тревожит уже не только местных жителей. В этом году в Урал поступило рекордно мало воды - 4 млрд. кубометров. И дело не только в засушливом лете и отсутствии паводка, говорят экологи. Все зимовальные ямы, русла, протоки каналов забиты, а значит нет поступления подземных вод, - говорится в сообщении телеканал "Астана".



Долгие годы, 30 лет, мы не ухаживали, не проводили реконструкцию наших водных объектов. Поэтому есть старица, в которой есть 46 км, этот участок канала забит, его планируется очистить, но это очень трудоемкая работа и требует большого времени.
эколог-общественник Махамбет Ихсангали

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК назвали главный фактор угасания реки - естественный климатический цикл. В ведомстве отметили, что еще год назад запланировали с российской стороной совместное исследование.

В результате реализации мероприятий Единой дорожной карты будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык (Урал).
Департамент трансграничных рек МЭГПР РК

Как отмечается, на российском берегу Урала на 92% заполнили водные системы. Многочисленные плотины и водохранилища соседей, как рассказали в областном управлении природных ресурсов, практически остановили течение реки.

В этом году они собрали побольше воды, но почему-то не стали считаться с нижестоящими соседними государствами. Даже оренбуржцы страдают. Они с 25 августа с 30 кубов в секунду сократили выброс до 15, и вода доходит до нашей области только за месяц.
руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Марат Машекенов

По словам специалистов, сейчас водохранилища ЗКО заполнены только на 22%, и это грозит массовой гибелью рыбы зимой и падежом скота. Самый острый дефицит воды - на юге региона, где сейчас поселки почти обезвожены: пастбища высыхают, кормить животных нечем. Уже этой зимой пять районов области могут и вовсе остаться без воды.

Одна треть поголовья скота как раз-таки в этих районах содержится. То есть заготовка сена, водопой скота не будут организованы. В этом году, когда было 358 см уровня воды во время паводка, и то мы вышли еле-еле к 21 году. А ведь впереди еще зима. Большой вопрос у нас сейчас встал.
главный инженер-гидротехник ЗКФ РГП "Казводхоз" Шынбулат Ермагамбетов

Международная геодезическая организация присвоила Уралу пятый - самый последний - уровень загрязнения. Это говорит о том, что река буквально превращается в болото.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634720820
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