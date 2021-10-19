 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нашу Вселенную создали в лаборатории, - теория космо-физика Ави Леба
12:09 20.10.2021

Известный физик предположил, что нашу вселенную могли создать в лаборатории
Довольно трудно представить, что Вселенная была рождена из великого "ничто". Откуда же взялся мир, каким мы его знаем?

Американский астрофизик Ави Леб (Avi Loeb) привлек внимание общественности, опубликовав в журнале Scientific American статью со смелым предположением: что, если наша Вселенная была создана в лаборатории?

Ави Леб - безусловно неординарная личность. Руководитель Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, член Совета президента США по науке и технологиям уже не раз поражал как научное сообщество, так и широкий круг любителей астрономии своим неординарным подходом к исследованию космоса и места человека в нем.

В этот раз астрофизик предложил рассмотреть с новой точки зрения загадку сотворения мира.

Даже далекие от науки люди знают, что наша вселенная была рождена в ходе Большого взрыва. Но что же было до него? Что спровоцировало это рождение всего из ничего?

В научной литературе ранее озвучивалось множество разных предположений о происхождении космоса. Так, Вселенная могла появиться в результате флуктуации вакуума или из-за коллапса материи внутри черной дыры. А может быть, расширение и сжатие Вселенной носит циклический характер. Еще есть антропный принцип, несколько весьма любопытных выводов теории струн и гипотеза мультивселенной. А вот с бесконечным разнообразием вселенных все не так просто.

Леб в своей статье рассуждает о наименее изученной из существующих гипотез происхождения всего того, что мы наблюдаем: наша вселенная могла быть создана в лаборатории развитой технологической цивилизации.

"Поскольку наша вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала бы дочернюю вселенную из ничего посредством квантового туннелирования", пишет он.

Звучит это предположение, безусловно, захватывающе.

Эта гипотеза происхождения мира объединяет религиозные представления о творце со светскими представлениями о квантовой гравитации.

Леб предполагает, что некая передовая цивилизация могла создать технологию "производства" дочерних вселенных. В таком случае можно предположить, что и в нашей вселенной может появиться достаточно развитая цивилизация, способная породить новую "плоскую" вселенную.

Подобная система напоминает биологическую и так же, как биологическая, гипотетически позволяет разным поколениям высокоразвитых цивилизаций "передавать генетический материал" далее в этом бесконечном цикле создания.

С этой точки зрения автор статьи предлагает оценивать технологический уровень цивилизаций не по тому, сколько энергии они используют, как это было предложено в 1964 году Николаем Кардашевым.

Вместо этого Леб предлагает измерять уровень развития цивилизации ее способностью воспроизводить астрофизические условия, которые привели к ее существованию. Кстати, в 2018 году ученые Земли фактически воспроизвели Большой взрыв в ультрахолодном веществе.

По такой оценочной космической шкале человеческая цивилизация относится к классу C, так как мы пока еще не можем воссоздать условия, пригодные для жизни на нашей планете в случае смерти нашего солнца.

Возможно, наше положение в этом рейтинге даже ниже, поскольку мы бездумно разрушаем естественную среду обитания на Земле, ускоряя изменение климата. По такому принципу человечество вполне можно отнести уже к классу D.

Цивилизация класса B, в свою очередь, может регулировать условия в своей среде обитания так, чтобы быть независимой от своей звезды-хозяина (в нашем случае, Солнца). Цивилизация, относящаяся к классу А, способна воссоздать космические условия, которые привели к ее существованию, а именно создать в лаборатории дочернюю вселенную.

Поэтому Леб заключает, что человечеству важно позволить себе предположение, что где-то во Вселенной есть цивилизации, гораздо более развитые, чем наша.

При этом рассуждения ученого остаются теоретическими и слабо подтвержденными какими-либо исследованиями. Что, впрочем, всегда отличало футурологов.

Сегодня физики усердно трудятся над поиском темной энергии и темной материи, строят сложные теоретические модели, разбираются с загадками строения самых малых составляющих нашего мира. Трудятся, не покладая рук, чтобы получить хотя бы крупицу информации о великой тайне создания Вселенной.

При этом скудные данные, которые получают ученые в ходе кропотливых многолетних исследований, из года в год привлекают меньше общественного внимания, чем громкие заявления некоторых ученых в СМИ.

Однако нельзя отрицать и того факта, что такие "мечтатели" как Леб вносят большой вклад в развитие научной мысли. Ведь бывает и такое, что одна смелая идея прокладывает дорогу для больших научных и технологических свершений.

Поэтому идеи Ави Леба хоть и не относятся к области чистой науки, однако могут сослужить добрую службу в качестве вдохновения для дальнейших научных достижений.

Ранее мы рассказывали о проекте Леба, посвященному поиску инопланетных цивилизаций. Писали мы и о более ранних исследованиях ученого: поиске черных дыр, возникших в первые минуты после Большого взрыва, и предположении о том, что темная материя может иметь электрический заряд.

Источник - vesti.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634720940
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