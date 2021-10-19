Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа

12:14 20.10.2021

Эламан Карымшаков



В течение пяти лет власти планируют построить несколько ГЭС, ввести электротранспорт, снизить уровень нищеты на 20 процентов, а также уменьшить ставку по кредитам. Читайте в материале Sputnik Кыргызстан основные тезисы программы развития Кыргызстана.



В октябре президент Садыр Жапаров подписал указ о принятии Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года. В документе на 91 странице прописаны шаги по развитию экономики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других сфер. Программа разработана в рамках Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года.



Sputnik Кыргызстан предлагает ознакомиться с основными тезисами документа. Полный текст программы опубликован на сайте президента.



Как за пять лет должна измениться жизнь кыргызстанцев



К концу 2025 года население в республике, как ожидается, увеличится до 7 миллионов человек. Разработка нового программного документа потребовалась из-за изменений, произошедших за последние годы. Это и влияние пандемии коронавируса, и смена власти в октябре 2020 года, и резкое возрастание ограничений во взаимодействии с внешним миром, и сужение возможностей доступа к ресурсам. По сути, сформировалась новая реальность, в которой те или иные ограничения могут сохраниться на неопределенный срок.



Актуальность программы заключается в формировании нового видения развития КР с учетом изменений, которые произошли в стране, регионе и мире. Программа должна рассматриваться как государственный документ, определяющий образ будущего страны и ориентиры для всей системы государственного управления.



Как утверждается в документе, реализация программы обеспечит рост национального богатства и благосостояния граждан не менее чем на четверть. Экономический рост обретет устойчивость, сократится неравенство доходов населения, расширится средний класс.



Основными приоритетами экономической политики станут поддержка и развитие трудоемких секторов экономики. Позитивные изменения произойдут в селе, они сократят разрыв в качестве жизни с городом. Будут запущены новые предприятия и созданы рабочие места. Улицы городов и сел станут чище и безопаснее. У людей появится вера в будущее, они смогут полностью реализовать себя на родине.



Основные цели программы:



обеспечение ежегодного темпа реального экономического роста в среднем на уровне 5 процентов;

достижение ВВП на душу населения не менее 1 500 долларов;

снижение уровня безработицы до 5 процентов;

обеспечение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13 процентов к ВВП;

сохранение размера государственного внешнего долга на уровне не более 60 процентов к ВВП;

улучшение показателя Кыргызской Республики в рейтинге по Индексу человеческого развития на 5 позиций;

улучшение показателя Кыргызской Республики в рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности на 10 позиций;

снижение уровня бедности населения до уровня 20 процентов, в том числе уровня детской бедности до 25 процентов;

обеспечение того, чтобы не менее 50 процентов выпускников школ достигали базового уровня функциональной грамотности по результатам Общереспубликанского тестирования;

вхождение Кыргызстана в топ-60 стран по Индексу развития электронного правительства;

сокращение выбросов парниковых газов на 17 процентов;

улучшение на 10 позиций показателя Кыргызской Республики в рейтинге по Индексу восприятия коррупции.



Реформа исполнительной власти



Процессы управления необходимо автоматизировать, цифровизация в первую очередь должна быть проведена в государственной системе. Государственные услуги будут предоставляться различными способами, удобными для потребителей, прежде всего через цифровые технологии. В целях повышения эффективности и качества госуслуг будет широко применяться практика аутсорсинга.



У государственных и муниципальных служащих сохранится единая система оплаты труда, но наиболее добросовестные работники будут получать бонусы и надбавки за качественное выполнение заданий и инициативу. В целях построения эффективной кадровой политики, а также обеспечения социальным пакетом государственных и муниципальных служащих будет разработана программа "Келечек".



Также будет внедрена концепция "Управление на основе данных" ("Data-driven governance"), согласно которой все решения должны основываться на аналитике "Больших данных - "Big data", накапливаемых государственными и частными системами.



В помощь предпринимателям:

будет создан государственный экспортно-импортный банк;

создадут центры обслуживания предпринимательства в Бишкеке и Оше, а также в регионах;

будет внедрена система электронного лицензирования "Е-лицензирование";

запустят экосистемы Е-коммерции и парк электронной коммерции.



Развитие транспортно-логистической инфраструктуры



В пятилетний период будет решен вопрос запуска строительства стратегического проекта "Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан".



Поддержка транспортных автомагистралей и международных коридоров будет приоритетной политикой государства.



Наряду с коридорами Кашгар - Иркештам - Ош, Кашгар - Торугарт - Нарын будет рассмотрен запуск международного коридора Аксу (КНР) - Барскоон - Балыкчы с созданием в Балыкчи логистического центра. В приоритете строительство альтернативной автодороги север - юг, реконструкция автодорог Ош - Баткен - Исфана - Худжант, а также Тараз - Талас - Суусамыр.



Необходимо найти признанного международного инвестора для создания и развития карго-центра на базе международного аэропорта "Манас" для оказания международных логистических услуг.



На базе международного аэропорта "Ош" будет сформирован центр пассажироперевозок Ферганской долины, а также модернизирован аэропорт "Исфана" в Баткенской области.



На базе аэропорта "Тамчи" будет создан почтовый логистический центр, интегрированный в международные почтовые и торговые потоки.



Села обеспечат чистой водой



В ближайшие пять лет государство за счет средств внешних доноров и республиканского бюджета инвестирует около 470 миллионов долларов и доведет воду до 95 процентов населенных пунктов страны. Ежегодно будет осуществляться подключение около 100 сел республики к объектам чистой и безопасной питьевой воды.



Почасовая оплата труда



Для повышения мобильности трудовых ресурсов в некоторых секторах экономики необходимо перейти на трудовые контракты и почасовую оплату труда. В 20 городах - точках экономического развития - будут модернизированы и запущены профессиональные технические лицеи нового типа. На их базе разработают специализированные программы обучения молодежи, трудовых мигрантов иностранным языкам и инженерным специальностям, основам предпринимательской деятельности, навыкам цифровой и финансовой грамотности.



Уменьшение ставки по кредитам



Будет проведена полная или частичная приватизация или передача в управление в рамках ГЧП нестратегических объектов государственного сектора.



Запустят пилотный проект цифровой национальной валюты (цифровой сом).



Создание условий и предпосылок для снижения процентных ставок по кредитам и повышения качества банковских услуг является одним из важных направлений.



Решение проблемы внешнего долга в приоритете у государства. Будут продолжены переговоры с кредиторами по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга на предмет "обмена долга на программы развития".



Строительство ГЭС и экспорт энергии



Важнейшей задачей является запуск новых гидроэнергетических проектов. Должны быть построены гидроэлектростанции (Камбаратинская ГЭС-1, Верхне-Нарынский каскад ГЭС, Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС, Казарманский каскад ГЭС и другие). Требуются ускоренная реконструкция и модернизация существующих мощностей на каскаде Токтогульских ГЭС. Также необходимо строить малые ГЭС.



Необходимо развивать сбыт (экспорт) энергии, создавая новые рынки торговли электроэнергией, как в проекте CASA-1000, а также в проекте создания единого рынка государств - членов ЕАЭС.



Особое внимание будет уделено альтернативным, экологически чистым видам энергии, которые в среднесрочном периоде позволят ввести объекты мощностью около 100 мегаватт.



С вводом этих мощностей необходимо поэтапно переводить транспорт на электрический привод: электромашины, электрогрузовики, скоростные электрички, троллейбусы и электропоезда. В перспективе будет создана сеть скоростных электрических заправок аккумуляторов и батарей.



(Продолжение следует)