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Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа
12:14 20.10.2021

Эламан Карымшаков

В течение пяти лет власти планируют построить несколько ГЭС, ввести электротранспорт, снизить уровень нищеты на 20 процентов, а также уменьшить ставку по кредитам. Читайте в материале Sputnik Кыргызстан основные тезисы программы развития Кыргызстана.

В октябре президент Садыр Жапаров подписал указ о принятии Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года. В документе на 91 странице прописаны шаги по развитию экономики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других сфер. Программа разработана в рамках Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года.

Sputnik Кыргызстан предлагает ознакомиться с основными тезисами документа. Полный текст программы опубликован на сайте президента.

Как за пять лет должна измениться жизнь кыргызстанцев

К концу 2025 года население в республике, как ожидается, увеличится до 7 миллионов человек. Разработка нового программного документа потребовалась из-за изменений, произошедших за последние годы. Это и влияние пандемии коронавируса, и смена власти в октябре 2020 года, и резкое возрастание ограничений во взаимодействии с внешним миром, и сужение возможностей доступа к ресурсам. По сути, сформировалась новая реальность, в которой те или иные ограничения могут сохраниться на неопределенный срок.

Актуальность программы заключается в формировании нового видения развития КР с учетом изменений, которые произошли в стране, регионе и мире. Программа должна рассматриваться как государственный документ, определяющий образ будущего страны и ориентиры для всей системы государственного управления.

Как утверждается в документе, реализация программы обеспечит рост национального богатства и благосостояния граждан не менее чем на четверть. Экономический рост обретет устойчивость, сократится неравенство доходов населения, расширится средний класс.

Основными приоритетами экономической политики станут поддержка и развитие трудоемких секторов экономики. Позитивные изменения произойдут в селе, они сократят разрыв в качестве жизни с городом. Будут запущены новые предприятия и созданы рабочие места. Улицы городов и сел станут чище и безопаснее. У людей появится вера в будущее, они смогут полностью реализовать себя на родине.

Основные цели программы:

обеспечение ежегодного темпа реального экономического роста в среднем на уровне 5 процентов;
достижение ВВП на душу населения не менее 1 500 долларов;
снижение уровня безработицы до 5 процентов;
обеспечение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13 процентов к ВВП;
сохранение размера государственного внешнего долга на уровне не более 60 процентов к ВВП;
улучшение показателя Кыргызской Республики в рейтинге по Индексу человеческого развития на 5 позиций;
улучшение показателя Кыргызской Республики в рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности на 10 позиций;
снижение уровня бедности населения до уровня 20 процентов, в том числе уровня детской бедности до 25 процентов;
обеспечение того, чтобы не менее 50 процентов выпускников школ достигали базового уровня функциональной грамотности по результатам Общереспубликанского тестирования;
вхождение Кыргызстана в топ-60 стран по Индексу развития электронного правительства;
сокращение выбросов парниковых газов на 17 процентов;
улучшение на 10 позиций показателя Кыргызской Республики в рейтинге по Индексу восприятия коррупции.

Реформа исполнительной власти

Процессы управления необходимо автоматизировать, цифровизация в первую очередь должна быть проведена в государственной системе. Государственные услуги будут предоставляться различными способами, удобными для потребителей, прежде всего через цифровые технологии. В целях повышения эффективности и качества госуслуг будет широко применяться практика аутсорсинга.

У государственных и муниципальных служащих сохранится единая система оплаты труда, но наиболее добросовестные работники будут получать бонусы и надбавки за качественное выполнение заданий и инициативу. В целях построения эффективной кадровой политики, а также обеспечения социальным пакетом государственных и муниципальных служащих будет разработана программа "Келечек".

Также будет внедрена концепция "Управление на основе данных" ("Data-driven governance"), согласно которой все решения должны основываться на аналитике "Больших данных - "Big data", накапливаемых государственными и частными системами.

В помощь предпринимателям:
будет создан государственный экспортно-импортный банк;
создадут центры обслуживания предпринимательства в Бишкеке и Оше, а также в регионах;
будет внедрена система электронного лицензирования "Е-лицензирование";
запустят экосистемы Е-коммерции и парк электронной коммерции.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

В пятилетний период будет решен вопрос запуска строительства стратегического проекта "Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Поддержка транспортных автомагистралей и международных коридоров будет приоритетной политикой государства.

Наряду с коридорами Кашгар - Иркештам - Ош, Кашгар - Торугарт - Нарын будет рассмотрен запуск международного коридора Аксу (КНР) - Барскоон - Балыкчы с созданием в Балыкчи логистического центра. В приоритете строительство альтернативной автодороги север - юг, реконструкция автодорог Ош - Баткен - Исфана - Худжант, а также Тараз - Талас - Суусамыр.

Необходимо найти признанного международного инвестора для создания и развития карго-центра на базе международного аэропорта "Манас" для оказания международных логистических услуг.

На базе международного аэропорта "Ош" будет сформирован центр пассажироперевозок Ферганской долины, а также модернизирован аэропорт "Исфана" в Баткенской области.

На базе аэропорта "Тамчи" будет создан почтовый логистический центр, интегрированный в международные почтовые и торговые потоки.

Села обеспечат чистой водой

В ближайшие пять лет государство за счет средств внешних доноров и республиканского бюджета инвестирует около 470 миллионов долларов и доведет воду до 95 процентов населенных пунктов страны. Ежегодно будет осуществляться подключение около 100 сел республики к объектам чистой и безопасной питьевой воды.

Почасовая оплата труда

Для повышения мобильности трудовых ресурсов в некоторых секторах экономики необходимо перейти на трудовые контракты и почасовую оплату труда. В 20 городах - точках экономического развития - будут модернизированы и запущены профессиональные технические лицеи нового типа. На их базе разработают специализированные программы обучения молодежи, трудовых мигрантов иностранным языкам и инженерным специальностям, основам предпринимательской деятельности, навыкам цифровой и финансовой грамотности.

Уменьшение ставки по кредитам

Будет проведена полная или частичная приватизация или передача в управление в рамках ГЧП нестратегических объектов государственного сектора.

Запустят пилотный проект цифровой национальной валюты (цифровой сом).

Создание условий и предпосылок для снижения процентных ставок по кредитам и повышения качества банковских услуг является одним из важных направлений.

Решение проблемы внешнего долга в приоритете у государства. Будут продолжены переговоры с кредиторами по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга на предмет "обмена долга на программы развития".

Строительство ГЭС и экспорт энергии

Важнейшей задачей является запуск новых гидроэнергетических проектов. Должны быть построены гидроэлектростанции (Камбаратинская ГЭС-1, Верхне-Нарынский каскад ГЭС, Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС, Казарманский каскад ГЭС и другие). Требуются ускоренная реконструкция и модернизация существующих мощностей на каскаде Токтогульских ГЭС. Также необходимо строить малые ГЭС.

Необходимо развивать сбыт (экспорт) энергии, создавая новые рынки торговли электроэнергией, как в проекте CASA-1000, а также в проекте создания единого рынка государств - членов ЕАЭС.

Особое внимание будет уделено альтернативным, экологически чистым видам энергии, которые в среднесрочном периоде позволят ввести объекты мощностью около 100 мегаватт.

С вводом этих мощностей необходимо поэтапно переводить транспорт на электрический привод: электромашины, электрогрузовики, скоростные электрички, троллейбусы и электропоезда. В перспективе будет создана сеть скоростных электрических заправок аккумуляторов и батарей.

(Продолжение следует)

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634721240
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