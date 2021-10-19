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|Мир в хату! Банда Талиб-министров прибыла на сходку с паханом Лавром в Москву
12:31 20.10.2021
Глава российского МИД Сергей Лавров 20 октября проводит встречу с делегацией радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), передает ТАСС.
Талибы прибыли в Москву, где состоится третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Встреча российского министра с афганской делегацией проходит в закрытом формате.
Делегацию возглавил зампредседателя временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Также в нее вошли назначенный талибами глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и другие министры.
Накануне сообщалось, что делегация запрещенного в России радикального движения "Талибан" на встрече московского формата по Афганистану хочет попросить у стран-участниц экономической и политической поддержки.
Также стало известно, что США отказались от участия в консультациях по Афганистану в московском формате. При этом отмечалось, что Вашингтон поддерживает сам процесс и в будущем США могут присоединиться к подобной встрече.