 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.10.2021
14:13  10 лет спустя. Как изменилась Ливия после смерти Каддафи?
14:09  "Русские им сильно вломят!" Придется ли России спасать соседей от талибов?
12:31  Мир в хату! Банда Талиб-министров прибыла на сходку с паханом Лавром в Москву
12:14  Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа
12:09  Нашу Вселенную создали в лаборатории, - теория космо-физика Ави Леба
12:07  До каз-хозяйствовались. Река Урал погибает на глазах
12:05  Закрытие проекта "Украина" близко? - Э.Биров

12:03  В Кыргызстане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
12:00  Раздал премии. Главарь ТалибМВД Хаккани провел торжественную встречу с членами семей... террористов-смертников
11:40  ОДКБ начала новые 3-х фазные военные маневры на Тадж-афганской границе - пугаем непуганных талибов
11:33  КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор
11:29  "Правила военно-патриотического воспитания" разработали в Казахстане. В духе идей "Рухани Жангыру", "Мангилик ел" и "7 граней Великой степи"...
10:54  КырПарламенту не дали устроить себе месячные агитационные каникулы
10:51  Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев
10:14  РосМинсельхоз пробил завоз узбеков-гастарбайтеров на рос-птицефабрики. Пилотный афер-проект, - "Къ"
09:59  Туркмения наращивает экспорт газа в Китай
09:13  Задержан за вымогательство первый заместитель директора Погранслужбы Киргизии Бекташев
08:08  В Дамаске взорвали автобус с сирийскими военными - 14 "груз 200"
01:45  Социальные сети как вход в параллельный мир
00:50  Афганки и талибки. Каково жить под чадрой? - Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра
00:45  Госдеп и Пентагон разбираются в причинах неудач США в Афганистане. Инспектор Шоу ничего не может понять
00:42  Эрдоган предложил пересмотреть итоги Второй мировой войны, - Д.Моисеев
00:37  Украину вымораживает топливный кризис, - А.Бабицкий
00:34  Турки продолжают отлавливать туркменских оппозиционных активистов
00:20  Деолигархизация по-украински. Кумы, паны и подпаски, - Т.Ивженко
00:07  НАСА - с носом! Россия и Китай совместно построят космо-станцию на Луне, - Foreign Policy
00:00  Ливан ждет зажигательная кампания. Парламент страны решил приблизить дату выборов, - М.Беленькая
Вторник, 19.10.2021
23:31  Цирк с конями. КырПарламент зарегестрировал депутата за месяц до конца каденции
22:55  Компартия Китая накладывает вето на критику председателя Си
20:12  Трубкой в анус? Саакашвили готовят к принудительному кормлению
19:58  В американских квартирах рос-олигарха Дерипаски идут обыски, буржуй Гуцериев скулит под санкциями
19:08  Нуриддин Холикназаров избран муфтием Узбекистана
18:34  Разгребать Бишкекский мусор наняли эстонскую компанию... которая за 4 года ничего не разгребла
18:30  Окончательный вариант латиницы в Казахстане утвердят в 2022 году
17:13  Москва словам не верит: чего ждут от талибов на встрече по Афганистану, - Н.Портякова
17:10  "Мисс Шымкент - 2021" стала студентка-медичка очаровательная Шугыла
17:08  "Руханисты" против "хаменеистов". В Иране готовится транзит власти, - С.Тарасов
14:00  Депортированного из РФ таджикского диссидента Иззата Омона посадили на 9 лет. Оказался особо крупным "мошенником"
13:45  Одиозный вождь племени солто генерал Кожоналиев возглавил контрольное управление Администрации КырПрезидента
13:33  Памяти государственных программ Казахстана.., - Данияр Ашимбаев
12:48  Ответственен ли Сооронбай Жээнбеков за "черный июль"? - Бюбюсара Орозалиева
12:13  Секретная китайская база в Таджикистане, или Как Пекин приспосабливается к новым реалиям
12:06  Трудовые мигранты в РФ. Раздутая шумиха и реальное недовольство, - Э.Биров
12:05  К вопросу о вечной недооценке мусульманского фактора в истории Золотой Орды, - Н.Нуртазина
09:33  Яблоки раздора: таджикским мигрантам не заплатили за сбор урожая в российском Воронеже
09:31  В Самарканде ушел из жизни известный поэт и исследователь Хает Неъмат (Самарканди)
09:22  National Interest: следует признать, что в Сирии США уже проиграли
09:13  В Туркмении построили собственные верфи и заложили первый сухогруз
09:08  Уэст вместо Халилзада. США меняют спецпредставителя по Афганистану
09:03  Замакима Атырауской области Казахстана Нурлыбаев обвинен в растрате
08:57  Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке, - Дм.Седов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
"Русские им сильно вломят!" Придется ли России спасать соседей от талибов?
14:09 20.10.2021

Сюжет - Захват талибами власти в Афганистане

Георгий Зотов

С таджикской стороны афганский поселок Шерхан-Бандар просматривается очень хорошо: до него всего 600 метров. "Иногда оттуда пули долетают, - рассказывает офицер погранвойск Таджикистана. - Талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) как наркотики примут, сдуру стрелять начинают в белый свет, как в копеечку. У нас указание - не отвечать".

На середине двухполосного моста скучает "смотрящий" талибов - совсем юный паренек, замотавший голову в красную накидку. Рядом с ним притормаживают идущие из Таджикистана машины, он деловито спрашивает, куда и зачем они направляются. На КПП "Нижний Пяндж" стоят броневики с пулеметами, вырыты окопы, оборудованы доты.

"Мы приготовились на случай прорыва талибов, - объясняет мне пограничник. - Тут вообще непонятно, чего дальше ожидать". Талибы захватили Шерхан-Бандар в июне, правительственные солдаты бежали через мост в Таджикистан, им стреляли в спину: двоих убили, многих ранили. Каждый день на афганской стороне скапливаются сотни беженцев, умоляют пропустить их на территорию СНГ. "Мы отказываем, - признается офицер. - Иначе сюда хлынут миллионы". Ситуация на границе не сахар. Вторгнутся ли талибы в Таджикистан и ждать ли со дня на день в России толп беженцев? Об этом - в репортаже обозревателя "АиФ".

"В воздухе запах джихада"

Сначала, едва талибы подошли вплотную к границе, местные жители откровенно запаниковали.

"Люди испугались, - разводит руками жительница города Бохтара (час езды от Афганистана) Сурайя Исмаилова. - Мама и отец обсуждали, что надо срочно квартиру продавать, поскорее перебираться в Душанбе: туда, если что, „Талибан" так быстро не доберется. Потом успокоились, чуть-чуть дрожим. Талибы - психи, они непредсказуемые. Конечно, у нас тут российские войска, они защитят и обратно всех вышибут. Но все-таки страшно".

На приграничных базарах декхане (крестьяне) ежедневно обмениваются информацией, прямо как на политических телешоу: сколько у талибов войск, правда ли они сильны, какие у них планы. Распространяются слухи о переброске к границе спецназа "Талибана" и группы террористов-смертников, а также о заявлении лидера талибской дивизии Махди Арсалана, на днях сказавшего, что его отряды готовы ко вторжению в Таджикистан.

"Русские им сильно вломят, мало не покажется! - горячится хозяйка маленького кафе в Бохтаре Малика Турсунзодаева. - Но как женщина я на эмоциях, очень много переживаю. В воздухе такое висит... это... запах джихада, вот".

"К русским относятся плохо"

Пограничный мост пустынен. Раньше в Афганистан сплошным потоком шли грузы, ведь страна ничего не производит и закупает в Таджикистане все, даже цемент. С приходом к власти талибов жизнь в Шерхан-Бандаре замерла: объем торговли сократился в 80 (!) раз. Через границу курсируют только древние афганские такси, перевозящие одиноких пассажиров, сумевших получить разрешение на переход.

"Сейчас в Афганистане ничего нет: ни денег, ни работы. Я совершенно не знаю, на что жить, - жалуется мне таксист Мохаммед из Шерхан-Бандара. - Бензин покупаю только на „черном рынке", еда каждый день дорожает".

Его пассажир Нусреддин едет в Афганистан вместе с семьей. Сначала они сбежали из страны во время наступления талибов, а теперь возвращаются назад. "Не страшно?" - "Страшно. Но там дом, родители...у меня деньги кончились, жить больше не на что". - "А как талибы относятся к русским?" - "Плохо".

"Россия у них - „черное лицо""

Таджикские пограничники рассказывают о талибах совсем неприятные вещи.

"Они довольно странные. Говорят, что верующие мусульмане, но, если наши ребята на намазе (молятся, - Авт.), они никогда этого не делают... Не знаю, наемники какие-то, что ли? Читать абсолютно не умеют, неграмотные. Люди на КПП идут с паспортами, талибы документы вверх ногами смотрят, ставят печать на первую попавшуюся страницу. Недавно здесь пытались пройти российские и украинские граждане, афганцы по национальности: „украинцев" пропустили, а „русских" завернули назад. Сказали им, мол, вы враги ислама, валите в свою Руссиех. Скоро мы сами туда придем и с вами разберемся. Вы знаете, как переводится „руссиех"? „Черное лицо", то есть нехороший человек. Вот так талибы Россию называют".

Любые контакты России с "Талибаном" вызывают в Таджикистане беспокойство и обсуждение: "Нас собираются сдать". Людей можно понять: они сидят как на иголках. Этнические таджики, по разным данным, составляют от 27 до 46% населения Афганистана, но ни одного таджика в новом талибском правительстве нет. Угрозы вторжения заставляют народ нервничать, спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова таджики откровенно не любят. "Он чего там Путину, талибов хвалит? - сурово спрашивает меня старик в Нижнем Пяндже. - Э, вы задумайтесь, почему и по какой причине Кабулов это делает!"

"Опасно говорить с мужчиной"

Я подхожу к "смотрящему" от талибов на середине моста. На вид парню едва лет пятнадцать: он без оружия, но с кнопочным телефоном. "Ассалам алейкум", - здороваюсь я, приложив по местному обычаю руку к сердцу. "Ваалейкум ассалам", - любезно улыбается он. "Как ваше имя?" - "Неважно, я солдат ислама". Спрашиваю на ломаном фарси, можно ли пройти на ту сторону на пять минут, чтобы пообщаться с талибами-пограничниками. Даже не дослушав, он отрицательно вертит головой, и неожиданно отвечает на ломаном русском: "Ходить да. Говорить нет". Мы вновь останавливаем уже знакомого таксиста и просим его передать сообщение на КПП талибов. Увы, тот наотрез отказывается помогать: "Нет-нет-нет. Они не станут разбираться, еще заподозрят, что я заодно с русскими. Не буду связываться". Прошу следующих двух водителей - та же реакция. Чувствуется, что жители Афганистана здорово напуганы и смертельно боятся талибов. "Сейчас при них вроде спокойно, - говорит Мадина, едущая в Афганистан с супругом и маленьким ребенком. - Ну требуют лицо закрывать, что тут поделаешь, я привыкла. Главное, что больше не стреляют. Простите, вы отойдите от меня, иначе они увидят, что женщина с мужчиной разговаривает, это опасно". Пограничники извиняются: без согласования с талибским КПП пропустить меня в сторону Афганистана они не могут.

На границе Афганистана и Таджикистана

"Беженцы прорвутся завтра"

"Народ опасается, но мы спокойны, - заявляет мне на отличном русском языке офицер погранвойск Таджикистана. - У нас достаточно солдат, чтобы дать отпор, а за нашей спиной стоит мощная Россия. Лично я думаю, что войны не будет, а вот беженцы могут прорваться. Если бы мы заслоны не ставили, их сюда уже завтра пришли бы десятки тысяч". "Обстановка опасная, однако вместе с нами наш северный брат - великая Россия, - соглашается с пограничниками Бободжон Бободжонов, 58-летний фермер, выращивающий лимоны. - Она такого не позволит". И неспроста сейчас близ границы с Афганистаном стартовали военные учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ): в гостинице Бохтара я встретил офицеров из Армении, Белоруссии, Казахстана. "Зря у вас думают: „А, Таджикистан далеко, что нам будет?" - заявляет мне таджикский пограничник. - Именно тут проходит граница Советского Союза, и, если так подумать, граница Российской Федерации. Проблемы с беженцами и талибской угрозой лучше „устаканить" на месте, пока они не пришли в Россию".

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634728140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ход реализации демократических реформ в Казахстане обсудили в Сенате
- Нурлан Нигматулин встретился с Председателем Парламента Королевства Саудовская Аравия
- Свыше 8 млн казахстанцев вакцинированы первым компонентом прививки против коронавируса
- А. Мамин поручил обеспечить комплексный и единый подход к развитию сельских территорий
- Зачем отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Ашимбаев
- О мудрецах и их советах
- А. Смаилов провел заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях
- Основные тезисы заместителя Председателя Национального Банка Алии Молдабековой об ослаблении тенге к рублю на фоне дорожающей нефти
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  