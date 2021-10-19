"Русские им сильно вломят!" Придется ли России спасать соседей от талибов?

14:09 20.10.2021

Сюжет - Захват талибами власти в Афганистане



Георгий Зотов



С таджикской стороны афганский поселок Шерхан-Бандар просматривается очень хорошо: до него всего 600 метров. "Иногда оттуда пули долетают, - рассказывает офицер погранвойск Таджикистана. - Талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) как наркотики примут, сдуру стрелять начинают в белый свет, как в копеечку. У нас указание - не отвечать".



На середине двухполосного моста скучает "смотрящий" талибов - совсем юный паренек, замотавший голову в красную накидку. Рядом с ним притормаживают идущие из Таджикистана машины, он деловито спрашивает, куда и зачем они направляются. На КПП "Нижний Пяндж" стоят броневики с пулеметами, вырыты окопы, оборудованы доты.



"Мы приготовились на случай прорыва талибов, - объясняет мне пограничник. - Тут вообще непонятно, чего дальше ожидать". Талибы захватили Шерхан-Бандар в июне, правительственные солдаты бежали через мост в Таджикистан, им стреляли в спину: двоих убили, многих ранили. Каждый день на афганской стороне скапливаются сотни беженцев, умоляют пропустить их на территорию СНГ. "Мы отказываем, - признается офицер. - Иначе сюда хлынут миллионы". Ситуация на границе не сахар. Вторгнутся ли талибы в Таджикистан и ждать ли со дня на день в России толп беженцев? Об этом - в репортаже обозревателя "АиФ".



"В воздухе запах джихада"



Сначала, едва талибы подошли вплотную к границе, местные жители откровенно запаниковали.



"Люди испугались, - разводит руками жительница города Бохтара (час езды от Афганистана) Сурайя Исмаилова. - Мама и отец обсуждали, что надо срочно квартиру продавать, поскорее перебираться в Душанбе: туда, если что, „Талибан" так быстро не доберется. Потом успокоились, чуть-чуть дрожим. Талибы - психи, они непредсказуемые. Конечно, у нас тут российские войска, они защитят и обратно всех вышибут. Но все-таки страшно".



На приграничных базарах декхане (крестьяне) ежедневно обмениваются информацией, прямо как на политических телешоу: сколько у талибов войск, правда ли они сильны, какие у них планы. Распространяются слухи о переброске к границе спецназа "Талибана" и группы террористов-смертников, а также о заявлении лидера талибской дивизии Махди Арсалана, на днях сказавшего, что его отряды готовы ко вторжению в Таджикистан.



"Русские им сильно вломят, мало не покажется! - горячится хозяйка маленького кафе в Бохтаре Малика Турсунзодаева. - Но как женщина я на эмоциях, очень много переживаю. В воздухе такое висит... это... запах джихада, вот".



"К русским относятся плохо"



Пограничный мост пустынен. Раньше в Афганистан сплошным потоком шли грузы, ведь страна ничего не производит и закупает в Таджикистане все, даже цемент. С приходом к власти талибов жизнь в Шерхан-Бандаре замерла: объем торговли сократился в 80 (!) раз. Через границу курсируют только древние афганские такси, перевозящие одиноких пассажиров, сумевших получить разрешение на переход.



"Сейчас в Афганистане ничего нет: ни денег, ни работы. Я совершенно не знаю, на что жить, - жалуется мне таксист Мохаммед из Шерхан-Бандара. - Бензин покупаю только на „черном рынке", еда каждый день дорожает".



Его пассажир Нусреддин едет в Афганистан вместе с семьей. Сначала они сбежали из страны во время наступления талибов, а теперь возвращаются назад. "Не страшно?" - "Страшно. Но там дом, родители...у меня деньги кончились, жить больше не на что". - "А как талибы относятся к русским?" - "Плохо".



"Россия у них - „черное лицо""



Таджикские пограничники рассказывают о талибах совсем неприятные вещи.



"Они довольно странные. Говорят, что верующие мусульмане, но, если наши ребята на намазе (молятся, - Авт.), они никогда этого не делают... Не знаю, наемники какие-то, что ли? Читать абсолютно не умеют, неграмотные. Люди на КПП идут с паспортами, талибы документы вверх ногами смотрят, ставят печать на первую попавшуюся страницу. Недавно здесь пытались пройти российские и украинские граждане, афганцы по национальности: „украинцев" пропустили, а „русских" завернули назад. Сказали им, мол, вы враги ислама, валите в свою Руссиех. Скоро мы сами туда придем и с вами разберемся. Вы знаете, как переводится „руссиех"? „Черное лицо", то есть нехороший человек. Вот так талибы Россию называют".



Любые контакты России с "Талибаном" вызывают в Таджикистане беспокойство и обсуждение: "Нас собираются сдать". Людей можно понять: они сидят как на иголках. Этнические таджики, по разным данным, составляют от 27 до 46% населения Афганистана, но ни одного таджика в новом талибском правительстве нет. Угрозы вторжения заставляют народ нервничать, спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова таджики откровенно не любят. "Он чего там Путину, талибов хвалит? - сурово спрашивает меня старик в Нижнем Пяндже. - Э, вы задумайтесь, почему и по какой причине Кабулов это делает!"



"Опасно говорить с мужчиной"



Я подхожу к "смотрящему" от талибов на середине моста. На вид парню едва лет пятнадцать: он без оружия, но с кнопочным телефоном. "Ассалам алейкум", - здороваюсь я, приложив по местному обычаю руку к сердцу. "Ваалейкум ассалам", - любезно улыбается он. "Как ваше имя?" - "Неважно, я солдат ислама". Спрашиваю на ломаном фарси, можно ли пройти на ту сторону на пять минут, чтобы пообщаться с талибами-пограничниками. Даже не дослушав, он отрицательно вертит головой, и неожиданно отвечает на ломаном русском: "Ходить да. Говорить нет". Мы вновь останавливаем уже знакомого таксиста и просим его передать сообщение на КПП талибов. Увы, тот наотрез отказывается помогать: "Нет-нет-нет. Они не станут разбираться, еще заподозрят, что я заодно с русскими. Не буду связываться". Прошу следующих двух водителей - та же реакция. Чувствуется, что жители Афганистана здорово напуганы и смертельно боятся талибов. "Сейчас при них вроде спокойно, - говорит Мадина, едущая в Афганистан с супругом и маленьким ребенком. - Ну требуют лицо закрывать, что тут поделаешь, я привыкла. Главное, что больше не стреляют. Простите, вы отойдите от меня, иначе они увидят, что женщина с мужчиной разговаривает, это опасно". Пограничники извиняются: без согласования с талибским КПП пропустить меня в сторону Афганистана они не могут.



На границе Афганистана и Таджикистана



"Беженцы прорвутся завтра"



"Народ опасается, но мы спокойны, - заявляет мне на отличном русском языке офицер погранвойск Таджикистана. - У нас достаточно солдат, чтобы дать отпор, а за нашей спиной стоит мощная Россия. Лично я думаю, что войны не будет, а вот беженцы могут прорваться. Если бы мы заслоны не ставили, их сюда уже завтра пришли бы десятки тысяч". "Обстановка опасная, однако вместе с нами наш северный брат - великая Россия, - соглашается с пограничниками Бободжон Бободжонов, 58-летний фермер, выращивающий лимоны. - Она такого не позволит". И неспроста сейчас близ границы с Афганистаном стартовали военные учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ): в гостинице Бохтара я встретил офицеров из Армении, Белоруссии, Казахстана. "Зря у вас думают: „А, Таджикистан далеко, что нам будет?" - заявляет мне таджикский пограничник. - Именно тут проходит граница Советского Союза, и, если так подумать, граница Российской Федерации. Проблемы с беженцами и талибской угрозой лучше „устаканить" на месте, пока они не пришли в Россию".