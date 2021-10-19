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10 лет спустя. Как изменилась Ливия после смерти Каддафи?
14:13 20.10.2021

Глеб Иванов

10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. После его смерти страна погрузилась в хаос братоубийственной войны, из которого не вышла окончательно до сих пор.

Пока не пришла "весна"

Начавшиеся в конце 2010 года протесты в Тунисе спровоцировали волну народных выступлений против правительств по всему арабскому востоку. В начале 2011 года "арабская весна" пришла и Ливию, где с 1969 года правил Каддафи.

До Каддафи правил король Идрис I, при котором Ливия по многим показателям была отсталой африканской страной. Несмотря на богатейшие нефтяные месторождения, подавляющая часть населения жила в абсолютной бедности, поскольку все природные богатства, по сути, принадлежали иностранным компаниям из США и Великобритании. Средняя продолжительность жизни едва превышала 40 лет, более 50% населения оставались безграмотными, а женщины практически не имели возможности получить высшее образование.

Каддафи был главой подпольной организации "Свободные офицеры юнионисты-социалисты", группы арабских левых офицеров армии. Он возглавил военный переворот, в результате которого Идрис I был свергнут. После этого в стране начались реформы, которые привели к резкому скачку уровня жизни. За 42 года, что Каддафи оставался у власти, в Ливии резко выросли средняя продолжительность жизни (до 72 лет) и ВВП (до $14 тыс. на душу населения, хотя треть граждан все равно жили за чертой бедности). Уровень грамотности поднялся до 88%, были запрещены детские браки, а индекс человеческого развития в 2010 году оказался самым высоким в Африке.

Гибель полковника

Поводом для протестов стало противостояние между берберскими племенами Триполитании и Киренаики, говорит главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Коротаев. "Выходец из Триполитании Каддафи находился у власти более сорока лет, и это вызывало недовольство племен Киренаики, обделенных возможностью политического участия, особенно если учесть факт расположения основных нефтяных месторождений Ливии именно в восточной ее части", - отмечает эксперт.

Располагавший мощной армией Каддафи имел все шансы быстро подавить выступления. Однако на стороне повстанцев выступили страны НАТО, которые под предлогом защиты мирного населения начали бомбить позиции правительственных войск. После этого чаща весов быстро сместилась в пользу противников правящего режима.

Опасаясь ударов с воздуха, Каддафи был вынужден скрываться в убежищах. При попытке переехать из одного укрытия в другое конвой ливийского лидера был атакован самолетами НАТО близ города Сирта. Разбомбленная автоколонна стала легкой добычей для боевиков. Представители оппозиционного Переходного национального совета заявляли, что пытались доставить ливийского лидера в больницу, но машина, в которой его везли, попала под перекрестный обстрел, и полковник был ранен в голову. Вскоре в Сети распространились видеозаписи с места событий, где видно, как раненого Каддафи жестоко пытали, а потом убили. В последние минуты жизни он призывал повстанцев одуматься: "Позор вам! Вы не ведаете греха?!" Вместе с лидером были убиты его сын Мутаззим и министр обороны Абу Бакр Юнис Джабер.

Ливия после Каддафи

После смерти полковника страна фактически распалась на несколько территорий, их контролировали враждующие группировки. К 2021 году в Ливии образовалось фактически два правительства, которые в качестве переговорных сторон признает международное сообщество. Одно из них заседает в Тобруке под руководством главнокомандующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Другое находится в столице страны Триполи (Новый всеобщий национальный конгресс). До октября 2020 года они яростно воевали друг с другом, причем армия Хафтара уже стояла у пригородов Триполи.

Однако эти две силы контролировали отнюдь не всю территорию страны, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. "На волне гражданской войны в Ливии появилось ИГ (признано террористическим и запрещено в России, - прим. АиФ.ru). Различные территории, подконтрольные тем или иным племенам, объявили о своей автономии. Именно Ливия в 2015 году стала воротами в Европу для огромного потока мигрантов, потому что здесь просто не было власти, которая могла бы контролировать беженцев", - говорит эксперт.

Для экономики Ливии последствия оказались разрушительными. По сравнению с 2010 годом ВВП страны в расчете на душу населения сократился более чем в два раза. Если раньше Ливия находилась на 60-м месте по этому показателю, то в 2019 году - уже на 120-м ($4800). Страна откатилась на уровень 1970-х годов.

Инфраструктура государства фактически разрушена. Только в 2011 году стоимость ее восстановления оценивалась в $14 млрд. Средства на зарубежных счетах, принадлежащие стране ($150 млрд), заморожены и фактически потеряны для ливийцев, констатируют эксперты. Доходов от нефтяных ресурсов больше нет. Они либо захвачены террористами, либо добыча там заморожена.

Огонь, дым и хаос - страшные плоды "арабской весны".

В 2020 году в стране установилось перемирие, и в декабре этого года Ливию ждут президентские выборы. Однако борьба за власть не окончена. В стране действуют сразу два закона о выборах президента, и, возможно, грядущая избирательная кампания лишь усугубит раздоры.

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634728380
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