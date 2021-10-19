 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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НАТО втихую уже строит базы на Украине. Сколько их и где они спрятаны НАТО втихую уже строит базы на Украине. Сколько их и где они "спрятаны"
21:31 20.10.2021

Военный обозреватель Виктор Баранец назвал 9 мест постоянного присутствия военных США и Британии на Украине

Виктор БАРАНЕЦ

Флаг США пестрит во многих местах Украины, где дислоцируются американские военные объекты - разного рода "учебные центры" и "полигоны"

КОНСТИТУЦИЯ НА ПОМОЙКЕ

Я родился на Украине, в маленьком городе Барвенково на Харьковщине, и до 18 лет (призыва в армию) жил там. Там и сейчас мои друзья детства и юности. Один из них недавно позвонил мне:

- Ты не поверишь, в тех полях и балках, где мы с тобой пацанами шастали теплым летом босиком, в сатиновых трусах, где рвали абрикосы и шелковицу в посадках, я уже не раз видел "Хаммеры" с флагами США. Американцы по-хозяйски рассматривают в бинокли наши степи. У нас тут уже каждая собака знает, что эти Джоны подбирают место для военной базы...

Я понимал его возмущение и поддакнул:

- А ведь конституция Украины запрещает делать это.

Он тут же срезал меня:

- Какая ... конституция?! Она уже давно в Киеве на помойке!

После того разговора я еще раз заглянул в конституцию Украины:

"Статья 17: На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз".

А потом представил, как в Генштабе России военную базу США под моим родным Барвенково, обведут на карте красным кружком. В случае войны по таким объектам в первую очередь ударят "Кинжалы", "Цирконы" и "Искандеры". И мою родную родительскую хату ударная волна разметает, как соломенный домик в сказке про трех поросят. Да и не только мою...

Когда-то такое можно было себе представить только в параноидальных фантазиях. А сегодня - уже нельзя исключать из реальности. И не только на Харьковщине. Флаг США пестрит во многих местах Украины, где дислоцируются американские военные объекты - разного рода "учебные центры" и "полигоны". Где-то штатовцы создали их с "нуля", а где-то - устроились в украинских воинских частях.

Ну а когда Киев тычут носом в ту же 17-ю статью конституции, власти Украины хитро улыбаются: там же не запрещается временное военное присутствие иностранцев. А "временное" - уже давно стало многолетним!

Американцы улыбаются еще шире. И на некоторые свои объекты украинских военных даже не допускают.

Места постоянного присутствия военных Великобритании и США на Украине.

ОСИНЫЕ ГНЕЗДА ПОД ФЛАГОМ США

1. ЯВОРОВ

Самое крупное место дислокации американцев на Украине - Яворовский военный полигон (30 км от Львова).

Этой базе дали лукаво-мирное название - "Международный центр миротворчества и безопасности" (какие "мир" и "безопасность" творят выпускники центра - видно по их действиям на Донбассе).

Начиная с 2015 года, США направляют на Яворовский полигон своих инструкторов для обучения украинских военных. На постоянной основе тут размещены около 300 американских инструкторов. На деньги Пентагона здесь построены казармы и прочая инфраструктура. По самым скромным оценкам, в Яворово по стандартам НАТО обучено уже более 10 000 украинцев. Формально полигон принадлежат Украине, но фактически - давно превратился в военную базу передового присутствия НАТО. Военные США здесь - на правах хозяев.

Bся Украина становится Большой Военной Базой НАТО

2. ОЧАКОВ
В Очакове (Николаевская обл.) американцы построили пункт оперативного управления кораблями. А по сути это - база ВМС США. Создавал ее мобильный строительный батальон морской пехоты США. Часть базы американцы передали украинцам, а на основной территории (куда не допускают "союзников") занимаются своими делами. Один из офицеров США уже проговорился, что "команда дайверов не только работает над усилением пирсов, но и составляет карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут тут швартоваться". Следовательно, можно ожидать, что военный флот США намерен основательно расквартироваться в Очакове. Здесь же американцы уже ищут подходящее место для возведения "запланированного проектом" плавучего дока. Ого! Уже и о ремонте своих кораблей думают. Более того, американцы намерены строить еще и общежития для моряков в Николаеве.

3. ЮЖНЫЙ
А вот порт Южный (в 30 от Одессы) облюбовали британцы. Их водолазы уже обследовали акваторию порта и гидросооружения. Лондон официально запланировал строительство на Украине сразу двух военно-морских баз - на Азовском и Черном морях.

Все идет к тому, что корабли НАТО будут стоять в портах Украины. Этому пока мешает действующая Конвенция Монтре 1936 года, которая не разрешает заходить в Черное море через единственный пролив Босфор военным кораблям нечерноморских стран больше чем на 21 день. "Не проблема!" - говорят в Пентагоне. Турция построит новый канал "Султан". И можно будет обойти Босфор, наплевав на Конвенцию Монтре. И сколько угодно квартировать в Одессе.

ЗАМАСКИРОВАННЫЕ МЕСТА
А где еще засели на Украине американские военные? Там, где они маскируются среди украинцев под команды, спецгруппы, контингенты.

Таких мест немало. Вот - основные из них.

4. МИХАЙЛОВКА
235-й межвидовой центр подготовки подразделений (село Михайловка, Николаевская обл.).

Он построен по стандартам НАТО. Там же по "лекалам" Пентагона инструкторы из США натаскивают целую бригаду.

5. АЛЕШКИ
241-й общевойсковой полигон (Алешки, Херсонская обл.). Там (а это совсем недалеко от Крыма) американские и украинские военные проводят особые тренировки. Например, учатся совершать диверсионные рейды в тылу противника.

6. МАЛАЯ ЛЮБАША
233-й общевойсковой полигон (село Малая Любаша, Ровенская обл.). Инструкторы из США постоянно работают здесь в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники).

7. ГОНЧАРОВСКОЕ
242 общевойсковой полигон (пгт Гончаровское, Черниговская обл.). Там американские советники руководят обновлением инфраструктуры полигона оперативного командования (ОК) "Север".

8. ЗМЕИНЫЙ
В этом же перечне и разведцентр на острове Змеиный в Черном море. Тут американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой. Под руководством советников из США военные разведчики Украины проводят на Змеином занятия и тактические учения.

9. МАРИУПОЛЬ
В этом перечне и тренировочный лагерь в районе Мариуполя, где военспецы США готовят украинских снайперов (осваивают крупнокалиберные винтовки американского производства "Barrett").

10. СУМЫ И ШОСТКА
Но и это еще не все. В областные администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей из Киева было спущено распоряжение: "совместно с представителями Минобороны Украины изыскать земельные участки под строительства военных городков". А вот типовые планы создания таких городков утверждали... военные США. В первую очередь - для себя. Документ был завизирован на самом высоком уровне - в офисе президента Украины.

Из Киева просачиваются слухи и о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке...

Украина становится военным плацдармом НАТО

"ИХ" ЗАДНИЙ ДВОР

Очевиден вывод: вся Украина становится Большой Военной Базой НАТО. И этот "задний двор блока" (так написал в твиттере один из британских вояк) натовцы вскладчину нашпиговывают оружием и техникой. Основные поставщики вооружения - США, Канада, Румыния, Болгария, Польша и Литва.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

США уже поставили на Украину:
- Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin (всего 37 пусковых установок и 210 ракет).
- Военные автомобили Хаммер - бронированные и обычные.
- Не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций.
- Приборы ночного видения.
- В 2020 году Госдеп США разрешил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI.

Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более $2 миллиардов.

Великобритания поставила Киеву:
- 75 бронетранспортеров Saxon
- Партию списанных броневиков AT-105
- Лондон выделил Киеву кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,6 млрд) на развитие ВМС Украины. Деньги пойдут на постройку 8 ракетных катеров. Британские власти также поставят Украине ракетное вооружение и 2 тральщика.

Канада поставляет Украине:
- Бронемашины LAV III и RG-31 Nyala.
- Снайперские винтовки C-14 Timberwolf, либо AT1-C24, McMillan TAC-50 и Surgeon PSR.
- Большая партия боеприпасов.

Чехия направила Украине:
- 250 БМП-1.
- 40 САУ "Гвоздика".
- 177 крупнокалиберных пулеметов.

Польша передала:
- 50 минометов М57.
- 9 гусеничных тягачей.
- 2 корабельные артустановки АК-176М.
- 100 безоткатных орудий.
- 15 крупнокалиберных пулеметов.

Литва отправила Киеву:
- 150 тысяч тонн боеприпасов (в основном патронов).
- 146 крупнокалиберных пулеметов.

Болгария поставила Украине:
- 500 гранатометов и тысячи единиц боеприпасов к ним.

Румыния оказалась самой жадной - она поставила Украине из своих старых советских запасов стрелкового оружия и боприпасов на 250 тысяч евро.

Всего же в вооружении Украины участвует более 20 стран НАТО.

"ВЕДЕТ СЕБЯ КАК ВРАГ"

Все эти иностранные военные базы и учебные центры НАТО не только откровенно натаскивают 200-тысячную армию Украины на будущую войну с Россией, но и служат этаким заградотрядом. Чтоб украинские вояки в случае большого конфликта не вздумали драпать - знали, что их спины подпирают стволы американских и британских инструкторов.

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов по этому поводу уже выразился по-военному четко:

"Появление таких баз и объектов означает, что Украина ведет себя, как враг России".

Да, это так. Украина становится военным плацдармом НАТО. Блок там, как видим, обосновался капитально.

К тому же некоторые крупные украинские аэродромы с той же целью решено модернизировать, - чтобы они могли принимать все типы военных самолетов. И все это делается, образно говоря, "под балконом" у России.

И с явным прицелом на "зачистку" Донбасса и силовое возвращение Крыма.

Президент Зеленский уже требует от всех в Киеве говорить, что "идет российско-украинская война". И это сильно напоминает "симптом Саакашвили": когда к августу 2008 года инструкторы США вооружили и натаскали грузинских "рейджеров" так, что в Тбилиси решили: им по зубам блиц-криг в Южной Осетии, а Россия утрется, не решится ввязываться в открытую войну.

Что из этого вышло, известно.

Потому нельзя исключать, что в какой-то момент и у Киева, появится соблазн пойти войной на Донбасс.

Петушиная бравада звучит из столицы Украины звучит все громче.

Само НАТО тоже громко заявляет о солидарности с Украиной и противостоянии "русской агрессии". Но дает знать, что само воевать с Россией пока не намерено.

Чем все это кончится?

Вариантов на самом деле не так много. Либо Россия договорится напрямую с США о разрядке и выходе американцев из "проекта Украина" по-хорошему. Либо политики в Киеве накрутят себя и машину cвоей госпропаганды до кипения и уже просто не смогут не начать горячий конфликт в том же Донбассе. Кнопки "остыть" у них сегодня нет.

В случае же войны, США будут делать грозные предупреждения в адрес Москвы, но вступать в схватку не станут. Для них Украина - важный плацдарм, но не важнее того же Афганистана. Рисковать из-за нее началом ядерного конфликта с Москвой Вашингтон не будет.

А вот для России Украина - не чужая земля. И Москва пойдет на что угодно, что бы эта территория не вошла в НАТО.

Вес аргументов в споре России и НАТО за Украину слишком разный.

Но не хотелось бы дойти до проверки этих аргументов на деле.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634754660
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