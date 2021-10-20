 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куда тянется след новых терактов в Афганистане, - В.Прохватилов
00:01 21.10.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 20.10.2021

Американцы ушли, чтобы остаться

15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в южном афганском городе Кандагар во время пятничной молитвы прогремели три последовательных взрыва.

Местный телеканал TOLOnews сообщил о 32 погибших и более 70 раненых. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Вилайят Хорасан", филиал запрещенного в РФ "Исламского государства"*. Эта же группировка приписывает себе серию взрывов 26 августа в Кабульском аэропорту, 3 октября в кабульской мечети Идгах, 8 октября в мечети Сеид-Абад в Кундузе на севере Афганистана.

После теракта в Кундузе представитель "Вилайет Хорасан" поведал миру, что взрыв является "возмездием за готовность талибов сотрудничать с Китаем", а совершил возмездие уйгур по национальности. Одновременно в сети распространилось видео допроса, на котором взятый в плен талибами член "Вилайет Хорасан" признает, что проходил подготовку в США. Допрос ведется на уйгурском языке.

Американские СМИ стали писать, что теракты в Афганистане осуществляются уйгурами, выходцами из китайского Синьцзяна, и носят "в высшей степени символический характер".

Дестабилизация Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР – один из важных элементов американской стратегии "сдерживания" Китая. Американцы поддерживают уйгурских экстремистов самого разного толка. В ноябре 2020 года запрещенная в России организация "Исламское движение Восточного Туркестана"*, заявляющая о своем стремлении к созданию халифата в Синьцзяне и исламизации всего Китая, была исключена из госдеповского списка террористических организаций, а структура Uyghur Human Rights Project, которую американцы держат в Вашингтоне, приветствовала это решение.

Как говорится в 40-страничном докладе "Синьцзян: западный фронтир Китая в самом сердце Евразии", подготовленном австралийскими специалистами, "США и Великобритания манипулируют уйгурской диаспорой в своих интересах". Там же сказано, что нежелательный в России Национальный фонд поддержки демократии (NED)** играет сейчас ту роль, которую во время холодной войны играло ЦРУ, поддерживая сепаратизм "Восточного Туркестана" и финансируя "Всемирный уйгурский конгресс".

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо еще три года назад опубликовал видео, в котором Лоуренс Вилкерсон, бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, говорит, что лучший способ организовать беспорядки в Китае, это использовать 20 миллионов проживающих в СУАР уйгуров.

США стоят и за спиной террористов "Вилайята Хорасан". Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в свое время назвал эту группировку "инструментом Соединенных Штатов".

Спящие афганские ячейки "Вилайята Хорасан" усиливаются переброской боевиков из Сирии и Ирака. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорит: "У нас много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах районов активности боевиков ИГИЛ*, в особенности на севере Афганистана... По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы. С полей боев вывозились убитые и раненые террористы… Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться".

По данным спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, сейчас в Афганистане действуют более 20 террористических групп, включая боевиков ИГ. Уходя, американцы вывозили боевиков ИГ из-под ударов талибов на вертолетах на базу Баграм, а потом они словно растворялись. Ранее о переброске боевиков ИГ из Сирии, Ирака и Пакистана в Афганистан сообщали посол России в Афганистане Александр Мантыцкий, заместитель министра МВД России Игорь Зубов.

"Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии организованные террористические группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли их различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане", – заявил еще в 2018 году глава Генштаба Ирана генерал Мохаммад Бакери. Все продолжается и сейчас. О том, что имеются доказательства переброски американцами боевиков ИГ в Афганистан, говорил и помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави.

В октябре 2018 года таджикский портал "Ахбор" сообщал о переброске в Афганистан "министра войны" "Исламского государства" Гулмурода Халимова. Бывший полковник таджикского ОМОНа Халимов стажировался на антитеррористических курсах в США. Численность боевиков Халимова, ставшего командующим "Вилайета Хорасан", достигает шести тысяч. Сейчас их спящие ячейки на севере Афганистана активизируются и начинают действовать.

Источник - fondsk.ru
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