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Россия лоббирует "Талибан"* от страха за южные границы, - "СП"
00:05 21.10.2021

Движение игнорирует просьбу Москвы поделиться властью с другими силами Афганистана

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Аркадий Дубнов
Константин Блохин

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 октября провел в Москве переговоры с делегацией движения "Талибан"*. Это первая такая встреча после прихода исламистов к власти в Афганистане. В переговорах в "Президент-отеле" в рамках Московского формата также принимают участие представители десяти стран региона.

Открывая встречу, Лавров коснулся самого важного для Москвы вопроса: напомнил об обещании талибов "строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против третьих стран, прежде всего соседей". Речь шла, в частности, об ИГИЛ** и "Аль-Каиде"***. Представители афганской делегации подтвердили свое обещание купировать проблему.

Еще одна угроза: "перелив наркоактивности", маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. Проблему может решить развитие экономики Афганистана. "Настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи", - призвал наш министр, пообещав гумпомощь Москвы.

Переход власти к талибам Лавров назвал свершившимся фактом. Однако, мир в Афганистане может быть достигнут только в случае формирования "по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех, не только этнических, но и политических сил страны". Правительство Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА) уже является инклюзивным, парировал Абдул Салам Ханафи.

Московский формат был создан в 2017 году как шестисторонний механизм консультаций России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Политическим содержанием было заявлено национальное примирение в Афганистане. Тем не менее, в Москве присутствуют только талибы. Их оппонентов не будет, пояснил ранее спецпредставитель РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Не приглашен, в частности, Хамид Карзай, бывший в 2004-2014 годах президентом Афганистана. Он ранее принимал участие в консультациях по Афганистану, проводимых Москвой, и участвовал в Московском формате в 2018 году, когда делегация талибов впервые приехала в Россию. По некоторым данным, отсутствие оппонентов было условием талибов.

В перспективе в Московском формате могут принять участие и Соединенные Штаты. Накануне пост спецпредставителя по Афганистану вместо Залмая Халилзада занял его бывший заместитель Томас Уэст. В этот раз Уэст не приехал, сославшись на "логистические причины". Лавров выразил надежду, что Уэст поддержит итоги встречи в Москве.

Переговоры в РФ прошли на фоне боев в уездах Пули-Хисар и Дих-Салах афганской провинции Баглан, где талибы, по открытым данным, потеряли убитыми десятки человек и отступили. В свою очередь Кабул сообщил, что "по крайней мере, три ключевых командира панджшерских ополченцев были убиты в районе Андараб провинции Баглан".

Местонахождение Ахмада Масуда (сын убитого лидера моджахедов Ахмада Шаха Масуда), возглавившего Национальный фронт сопротивления, противостоящий "Талибану", неизвестно. По неподтвержденным данным, он может находиться в Таджикистане. Душанбе открыто оппонирует талибам, считая, что движение ущемляет таджиков, которых много в Афганистане.

России, привечающей талибов, чрезмерно самостоятельная позиция Таджикистана может мешать. Тем не менее, в рамках ОДКБ Москва провела на юге этой страны военные учения для отработки "операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана". В них приняли участие четыре тысячи бойцов.

Несмотря на семилетние контакты России с "Талибаном" Владимир Путин недавно призвал не торопиться с признанием установленного им режима. Он отметил, что переходное правительство не отражает "всей палитры афганского общества", и пообещал следить за исполнением талибами данных ими обещаний.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что Россия стремится играть ведущую роль во внутриафганском урегулировании.

- Надо понимать, что в Москве встречаются спецпредставители по Афганистану представленных стран. Это все-таки не министры иностранных дел и тем более не главы государств. Они не принимают решения, хотя и влияют на них и во многом определяют политику своих стран в отношении Афганистана, так как считаются главными специалистами по этой стране.

Самое важное обстоятельство этих переговоров - талибы впервые присутствуют в Москве в качестве полноценной правительственной организации, несмотря на то, что они, как это не парадоксально, по-прежнему запрещены в России. Это невиданный доселе казус. Но это шаг к признанию легитимности власти "Талибана" в Афганистане.

Россия важна для талибов в качестве лоббиста их политических амбиций. Мы - постоянные члены Совбеза ООН. А новая власть Афганистана хочет получить место в ООН. Москва может лоббировать стремление вывести "Талибан" из списка террористических организаций на уровне Совбеза ООН, что в принципе должно привести к дипломатическому признанию правительства талибов.

"СП": Каких формальных результатов стоит ожидать от переговоров?

- Максимум, чего можно ожидать от встречи - достижение компромиссного заявления, которое уже подготовлено. Если его удастся принять с учетом поправок, которые будут предлагаться спецпредставителями, то это можно считать определенным успехом. Но самое главное, Московский формат подчеркнет роль России, желающей доминировать в принятии решений по Афганистану.

"СП": Непременно доминировать?

- Россия не является страной, от которой в полной мере зависит стабилизация внутриафганского кризиса. Ими могут быть только страны, от которых зависит предоставление масштабной гуманитарной и экономической помощи. Такой страной могут быть США - они решают вопрос о разморозке финансовых активов афганского правительства, или Европа с ее гумпомощью.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Москва занимается проблемой Афганистана вынуждено.

- Не думаю, что Россия соперничает с какой-либо страной за ведущую роль во внутриафганском урегулировании. Соперничают обычно за лакомый кусок, за куш. А назвать таковым Афганистан крайне сложно. Это далеко не "Эльдорадо". Это тяжелейший багаж.

США от него отказались, израсходовав колоссальные деньги - 2 трлн долларов, что превышает ВВП Афганистана в десятки раз. Россия сама имела в Афганистане негативный опыт в советское время. До этого, в XIX веке, был британский опыт. Не зря Афганистан называют "кладбищем империй".

Поэтому неудивительно, что американцы, покинув Афганистан, захотели создать военные базы в сопредельных Таджикистане и Узбекистане. Им там комфортнее. Они не будут подвергаться нападениям, будут поближе к российским границам.

"СП": Наш МИД уже четко высказался против этого. Значит, придется справляться самим…

- Конечно, мы держим руку на пульсе с точки зрения контроля над ситуацией. Все-таки американцы оставили в Афганистане оружия на 85 млрд долларов. Это колоссальные деньги - больше, чем годовой военный бюджет РФ. Это оружие может трансформировать любую организацию.

Ведь если за пределы Афганистана будет распространяться терроризм - ИГИЛ или "Талибан", неважно, - то для нас это будет реальная проблема. Если это придет в страны Центральной Азии, то потом неизбежно придет и к нам.

* Движение "Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.

** "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

*** "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634763900
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