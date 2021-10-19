Киргизия получит ручной парламент при президенте, - В.Панфилова

00:13 21.10.2021

В Бишкеке не исключают введения чрезвычайной ситуации в экономике

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



киргизия, президент, жапаров, программа, парламентские выборы, кабмин Президент Садыр Жапаров принял привлекательную программу развития Киргизии, но ее реалистичность вызывает сомнения.

ЦИК Киргизии 28 октября опубликует списки участников выборов в парламент – партий и мажоритариев. Предвыборная кампания официально стартует на следующий день. Несмотря на то что после перехода страны на президентскую форму правления парламент особой роли играть не будет, количество желающих обзавестись депутатским мандатом не уменьшается. Выборы пройдут в условиях разрастающегося экономического кризиса.

На участие в парламентских выборах претендовали 75 партий и около 400 мажоритариев. К избирательной кампании, очевидно, будут допущены не более 15 партий и 150 кандидатов по одномандатным округам. По новой Конституции роль парламента изменилась и он не будет самостоятельным органом. Отныне депутатам предстоит только лишь подтверждать решения и инициативы президента и правительства. Тем не менее депутатское кресло остается вожделенным. "Во-первых, это престижно. Во-вторых, считается, что работа в парламенте позволит защищать собственные интересы. Но каким будет новый созыв парламента и смогут ли депутаты извлекать какую-то пользу для себя – я не уверена", – сказала "НГ" генеральный директор ICT Foresight Нурсулу Ахметова.



Заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов в эфире Радио "Азаттыка" (киргизская служба Радио "Свободы", признана в РФ иноагентом) заявил, что главная задача нового кабмина – обеспечить честные выборы. Он отметил, что "народ устал от беспорядков и желает развития". "Новое правительство не будет техническим, как это было раньше. Мы теперь не будем уходить по желанию парламента, и мы не будем бегать за каждым депутатом, чтобы получать подтверждение своим решениям. Будем работать с 50 депутатами, и этого будет достаточно", – сказал Байсалов.



Напомним, что накануне в Киргизии был сформирован новый состав кабинета министров (см. "НГ" от 13.10.21), председателем которого стал Акылбек Жапаров. По совместительству он возглавил также и администрацию президента. Его заместителями стали восемь человек, в числе которых руководитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев и упомянутый Эдиль Байсалов – бывший демократ-оппозиционер.



В Бишкеке считают, что нынешний кабинет министров продержится от силы до весны. Зима в республике предстоит холодная во всех смыслах. Энергетики уже сейчас требуют соблюдения лимитов потребления электроэнергии, иначе Токтогульская ГЭС остановится и страна останется без света. Из-за задолженности за газ почти в 1 млрд сомов (чуть менее 1 млрд руб.) жители регионов зимой могут остаться без тепла. Ресурс 24.kg сообщил, что министерства экономики и финансов не выделяют вовремя средства из бюджета организациям, чтобы они оплатили свои долги за потребленное топливо, и крайними становятся простые жители.



Вдобавок к этому в стране начался топливный кризис, цены на топливо растут, и из-за нерентабельности и дефицита ГСМ закрываются автозаправочные станции. Как следствие, растут цены на продукты питания и товары первой необходимости. Повышаются тарифы на свет, ЖКХ. При этом население Киргизии давно обнищало.



"Сейчас остро стоит вопрос доверия народа к власти. Пока оно есть. Но насколько его хватит – вопрос открытый", – считает Нурсулу Ахметова. Программа развития Киргизии до 2026 года, принятая президентом Садыром Жапаровым, выглядит привлекательно, но, по мнению экспертов, малореальна. Ведь в ней указано достижение ВВП на душу населения не менее 1500 долл., снижение уровня безработицы до уровня 5% и ежегодный темп экономического роста 5%. Таких показателей в Киргизии достичь крайне сложно.



"Главный вопрос – как будут реализованы решения властей. Консолидированной команды нет, вырисовывается проблема в реализации программы. Хорошие решения можно принимать, но их еще надо и исполнить", – сказала "НГ" Нурсулу Ахметова, подчеркнув, что в нынешней ситуации придется принимать и непопулярные меры, притом что нынешнее правительство сформировано больше по принципу преданности президенту, чем по профессиональным критериям. По мнению эксперта, кадровая политика – застарелая болезнь киргизской системы государственного управления.



Уже сегодня в Киргизии говорят о том, что при разрастании кризиса правительство введет режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в экономике и тем самым расширит себе полномочия. "С одной стороны, это правильно, потому что решения нужно будет принимать в условиях цейтнота. И при таком режиме правительство сможет действовать без обсуждения тех или иных вопросов в парламенте. Но такой шаг хорош, когда понятно, куда идет страна и чего добивается", – подчеркнула Ахметова. Она считает, что режим ЧС неоднозначен, он не является базой для принятия антикризисных решений.