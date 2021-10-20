"Яростные муллы" уговорили Россию объявить мобилизацию, - И.Субботин

00:16 21.10.2021

Визиты в Москву стали для талибов вопросом денег и статуса

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов пообещал талибам признание после появления в Афганистане инклюзивного правительства.

Визит в Москву представителей запрещенного решением Верховного суда РФ движения "Талибан" стал первым с того момента, как оно захватило власть в Афганистане. Нахождение в российском списке террористических и экстремистских организаций не помешало группировке снискать сдержанное одобрение отечественной дипломатии за "усилия по стабилизации военно-политической обстановки" в стране и "налаживание деятельности государственного аппарата". Общий фон заявлений Москвы стал свидетельством того, что афганским фигурантам своего черного списка она готова делать большие авансы. МИД России даже призвал международное сообщество к мобилизации ресурсов ради помощи Кабулу.



Визит талибов был связан с созывом в столице третьего заседания в так называемом Московском формате по Афганистану. Боевики были приглашены на встречу, которая с 2018 года служила площадкой для обсуждения вопросов урегулирования, как полноправные хозяева страны. К мероприятию присоединились представители около 10 стран региона. Переговоры открыл лично министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе выступления шеф российской дипломатии выразил уверенность, что после "кардинального изменения ситуации на земле" в Афганистане стало бессмысленно искать виноватых в том, что в деле национального примирения так и не удалось достичь ощутимого результата.



"Сейчас у власти новая администрация, – констатировал глава дипведомства. – Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата". Отдельно Москва выразила удовлетворение уровнем своего практического взаимодействия с новыми афганскими властями, что, по ее оценкам, позволяет на текущем этапе эффективно решать задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования российского посольства в Кабуле и дипломатических миссий других государств.



"Мы убеждены, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков", – сообщил Лавров. Незадолго до начала московской встречи замминистра информации и культуры талибов Забихулла Муджахид заявил, что экономика Афганистана нуждается в поддержке и это будет одним из основных вопросов на переговорах в РФ. "Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей оказать нам поддержку. Особенно в экономической и политико-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность", – отметил он.



Проблема террористического статуса "яростных мулл" для продвижения вопроса о помощи, как следовало из заявлений Москвы, препятствием не станет.



Момент международного признания группировки рано или поздно наступит, выразил уверенность спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. "Но он наступит тогда, и это всеми было сказано афганской делегации (имеется в виду делегация талибов, которая присутствовала на заседании Московского формата. – "НГ"), когда она начнет выполнять большую часть ожиданий международного сообщества, которая касается и правочеловеческих вопросов, и инклюзивности (правительства. – "НГ")", – обратил внимание дипломат.



Впрочем, движение не демонстрирует большого энтузиазма в том, чтобы немедленно выполнять международные требования. Возглавивший делегацию на переговорах в Москве заместитель председателя временного правительства Абдул Салам Ханафи открыто заметил, что сформированный на сегодняшний момент кабинет министров в Кабуле и без того является представительным. "Правительство в Афганистане сейчас также является инклюзивным, – сказал он журналистам на полях заседания в Московском формате. – Вы знаете о 500 тыс. сотрудников, работающих с нами, все они работают официально".



Комментируя эти высказывания, Кабулов постфактум заметил, что боевики пытаются играть по политическим правилам и сразу не уступать. "Идет большой политический торг", – констатировал спецпредставитель РФ.



Падение власти в Афганистане спровоцировало активность таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), которые участили нападения в самых различных районах страны. Это представляет собой принципиальный вопрос для Москвы, стремящейся обезопасить границы постсоветских республик, граничащих с Афганистаном. "Мы призываем движение "Талибан" строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей Афганистана – стран Центральной Азии. Наших друзей и союзников", – заявил Лавров на открытии заседания в Москве.



Несмотря на то что талибы являются антагонистами "Исламского государства", по-видимому, их ресурсов не хватает на то, чтобы противостоять афганским ячейкам этой террористической организации: один из наиболее масштабных терактов произошел недавно, 15 октября в шиитской мечети Кандагара во время пятничной молитвы. Погибло около 50 человек.



Россия по-прежнему считает "яростных мулл" эффективным инструментом противодействия другим радикальным элементам на афганской арене, несмотря на то что талибы активно используют терроризм как инструмент. Как признался Кабулов, даже охрана российского посольства в афганской столице в настоящий момент "надежно обеспечивается талибами". Парадокс для Москвы заключается в том, что еще 20 лет назад "Талибан" без тени сомнения поддержал "независимость Чечни", дав зеленый свет установлению "дипломатических отношений" с самопровозглашенным режимом Аслана Масхадова.



Как пояснил "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, каждая сторона на заседаниях в Москве попыталась отстоять свои интересы. "Талибы оказались в жесткой изоляции, и они используют любую возможность для того, чтобы донести свою точку зрения до внешних игроков, – пояснил аналитик. – Плюс этой встречи заключается в том, что российская сторона смогла донести до них свою точку зрения по основным вопросам". В то же время – на фоне провала американского мирного плана – Московский формат демонстрирует, что российские дипломатические инициативы вполне работают, заключил собеседник "НГ".



Однако визит талибов в очередной раз поставил перед Россией не только этический вопрос, но и вопрос о логике включения в черные списки в условиях ее интенсивного использования во внутренней политике.



Тем не менее, как пояснила "НГ" глава аналитического центра R. Politik, политолог Татьяна Становая, параллели в этом случае проводить нельзя. "Тут нет ни единой логики, ни единого центра принятия решений, – отметила она. – Это игра на двух совершенно разных досках по совершенно разным правилам, поэтому, на мой взгляд, сравнивать некорректно. Борьба с внутренними врагами – это логика силовиков и, в более широком смысле, консерваторов, которые опасаются внешнего влияния на внутриполитические процессы. Переговоры с талибами – это МИД в контексте геополитических приоритетов, где привыкли иметь дело с реальностью, а не ценностями".



20.10.21