Российская Ростовская АЭС пыхнула в небо ядреным паром

08:12 21.10.2021

На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла утечка пара, остановлен второй энергоблок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента люди не пострадали, радиационный фон на территории станции в норме, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства случившегося выясняются.



Ранее в октябре сообщалось, что в машинном зале четвертого энергоблока на Курской АЭС сработал датчик задымления. Радиационный фон оставался в норме. Причины нештатной ситуации расследуются.



В конце сентября из-за срабатывания автоматики был отключен один из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было.