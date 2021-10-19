Дональд Трамп создает собственную соцсеть - "TRUTH social"

09:18 21.10.2021

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием "TRUTH social", сообщает zakon.kz.



Об этом говорится в распространенном во вторник от имени политика пресс-релизе компании, пишет РИА Новости.



Миссия TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки [...>. TMGT скоро запустит социальную сеть "TRUTH social", - говорится в сообщении.

Трамп в заявлении рассказал, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий".



Мы живем в мире, где у "Талибана" (запрещено в Казахстане) огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо, - говорится в заявлении Трампа.