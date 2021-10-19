Жапар-кратия. Мэров в Киргизии отныне назначает президент

09:31 21.10.2021

Мэры назначаются президентом. Жапаров подписал закон "О МСУ"

21 октября 2021 - Бакыт Басарбек



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Данный Закон подписан в целях повышения ответственности глав местных государственных администраций - акимов, органов местного самоуправления в решении социально-экономических задач местного значения Закон Кыргызской Республики "О местной государственной администрации" и Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" были консолидированы.



Аким назначается на должность и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики на основании представления Председателя Кабинета Министров по консультации с полномочным представителем Президента в области.



В целях усиления координации деятельности территориальных подразделений государственных органов акимам предоставлено право назначать на должность руководителей территориальных подразделений государственных органов исполнительной власти, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления.



Кроме того, аким наделен полномочиями назначать на должность и освобождать от должности глав исполнительных органов местного самоуправления айылных аймаков и городов районного значения.



Мэры городов областного и республиканского значения назначаются президентом Кыргызской Республики.



Для привлечения квалифицированных кадров и опытных управленцев назначение на должности акимов и их заместителей, а также руководителей исполнительных органов местного самоуправления будет осуществляться исключительно из состава регионального и муниципального резервов кадров.



Отмечается, что увеличен срок полномочий руководителей исполнительных органов местного самоуправления с 4 до 5 лет.



При этом Законом предусмотрены квалификационные требования и ограничения, предъявляемые к кандидатам на должности акима, мэра и главы айыл окмоту.



В целях комплексного решения вопросов социально-экономического развития района создается районный кенеш.



Аким наделен полномочиями заслушивать отчеты руководителей территориальных подразделений государственных органов, а также глав исполнительных органов местного самоуправления в части делегированных им государственных полномочий, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления.