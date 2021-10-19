Собирал в пипетку. С взяткой на кармане задержан глава здравоохранения Северо-Казахстанской области Сактаганов

09:59 21.10.2021

Антикор подтвердил информацию о задержании главного медика СКО



В Северо-Казахстанской области официально подтвердили информацию о проведении расследования в отношении руководителя Управления здравоохранения региона Кабдрахмана Сактаганова. Ранее сообщалось, что главный медик был задержан со взяткой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как пояснил на брифинге первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин, слухи о задержании чиновника от облздрава оказались небеспочвенны. Однако подробностей по этому делу он разглашать не стал.



"Факт подтверждаем, расследование проводилось, но иная информация, то есть другие подробности по досудебному расследованию, не подлежат разглашению в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса. То есть если состоится приговор суда, об этом, соответственно, все узнают", - прокомментировал Нурлан Жахин.



Напомним, в сентябре в СМИ появилась информация о том, что руководитель Управления здравоохранения подозревается в получении взятки от директора одного из частных медицинских учреждений Петропавловска за общее покровительство.



На брифинге также отметили, что досудебное расследование проводится и в отношении руководителя областного Управления физической культуры и спорта.



Всего за 9 месяцев текущего года ведомством зарегистрировано 74 преступления, из них 66 по коррупционным фактам. Изобличены 8 руководителей гос.органов, в том числе 2 областного и 6 городского и районных уровней. Сумма установленного ущерба составила около 420 миллионов тенге, 99 процентов из этой суммы уже возместили в бюджет.