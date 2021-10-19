Барбадос избрал своего первого президента - Сандру Мейсон и официально откалывается от ВеликоБритании

10:48 21.10.2021

В Барбадосе избрали первого для государства президента, им станет генерал-губернатор Сандра Мейсон, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.



Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября. В этот день остров выйдет из-под британского правления и станет республикой.



Поздравляя Сандру Мейсон, получившую необходимое большинство в две трети голосов в палатах парламента, премьер-министр Миа Мотли заявила, что выборы президента являются решающим моментом на пути становления страны.



Ожидается, что 1 декабря Мейсон уже начнет выполнять свои обязанности в новом статусе. Сейчас она временный президент Барбадоса.



Ранее парламент Барбадоса проголосовал за внесение поправки в Конституцию, в соответствии с которой королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой страны.



Отметим, последней страной, которая убрала королеву Елизавету с поста главы государства, был Маврикий в 1992 году. Сейчас она остается монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Белиз. В Карибском бассейне королева является главой государств Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Ямайки, Гренады, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.