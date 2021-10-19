В Турции за шпионаж в пользу РФ и подготовку убийств чеченских боевиков арестован... гражданин Узбекистана

10:51 21.10.2021

Четверо россиян арестованы в Турции по обвинению в шпионаже



В Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров арестовали шестерых человек: четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана. Об этом сообщает газета Hurriyet. О задержании шестерых человек в Турции по подозрению в шпионаже СМИ писали 9 октября.



Издание приводит имена арестованных: Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов из России, украинец Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. По данным газеты, они готовили нападение на чеченских оппозиционеров, и приобрели оружие для этого. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.



Как сообщало ранее издание Haber Turk, турецкие правоохранительные органы проводили операцию по задержанию шестерых иностранцев по трем адресам в Стамбуле и по двум в Анталье. У задержанных нашли и изъяли три пистолета (один из них с глушителем и лазерным прицелом) и патроны.