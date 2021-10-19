 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.10.2021
10:51  В Турции за шпионаж в пользу РФ и подготовку убийств чеченских боевиков арестован... гражданин Узбекистана
10:48  Барбадос избрал своего первого президента - Сандру Мейсон и официально откалывается от ВеликоБритании
10:07  Без киргизского тяжело, без русского - тоже. В чем заключается языковая проблема Кыргызстана, - Н.Рыскулова
09:59  Собирал в пипетку. С взяткой на кармане задержан глава здравоохранения Северо-Казахстанской области Сактаганов
09:31  Жапар-кратия. Мэров в Киргизии отныне назначает президент
09:18  Дональд Трамп создает собственную соцсеть - "TRUTH social"
08:12  Российская Ростовская АЭС пыхнула в небо ядреным паром

01:00  Таджикистан: Некоторые аспекты качества воды реки Сиама, - К.Сирожидинов
00:16  "Яростные муллы" уговорили Россию объявить мобилизацию, - И.Субботин
00:13  Лихая година. Киргизия получит ручной парламент при Чумовом президенте, - В.Панфилова
00:05  Россия лоббирует "Талибан"* от страха за южные границы, - "СП"
00:01  Куда тянется след новых терактов в Афганистане, - В.Прохватилов
Среда, 20.10.2021
22:36  Ферганский хокимият прокомментировал снос мечети "Ходжа Порсо" 1918 года постройки
21:31  НАТО втихую уже строит базы на Украине. Сколько их и где они "спрятаны"
18:48  Казахстан готов жить без "великого и могучего"? - И.Джорбенадзе
14:13  10 лет спустя. Как изменилась Ливия после смерти Каддафи?
14:09  "Русские им сильно вломят!" Придется ли России спасать соседей от талибов?
12:31  Мир в хату! Банда Талиб-министров прибыла на сходку с паханом Лавром в Москву
12:14  Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа
12:09  Нашу Вселенную создали в лаборатории, - теория космо-физика Ави Леба
12:07  До каз-хозяйствовались. Река Урал погибает на глазах
12:05  Закрытие проекта "Украина" близко? - Э.Биров
12:03  В Кыргызстане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
12:00  Раздал премии. Главарь ТалибМВД Хаккани провел торжественную встречу с членами семей... террористов-смертников
11:40  ОДКБ начала новые 3-х фазные военные маневры на Тадж-афганской границе - пугаем непуганных талибов
11:33  КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор
11:29  "Правила военно-патриотического воспитания" разработали в Казахстане. В духе идей "Рухани Жангыру", "Мангилик ел" и "7 граней Великой степи"...
10:54  КырПарламенту не дали устроить себе месячные агитационные каникулы
10:51  Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев
10:14  РосМинсельхоз пробил завоз узбеков-гастарбайтеров на рос-птицефабрики. Пилотный афер-проект, - "Къ"
09:59  Туркмения наращивает экспорт газа в Китай
09:13  Задержан за вымогательство первый заместитель директора Погранслужбы Киргизии Бекташев
08:08  В Дамаске взорвали автобус с сирийскими военными - 14 "груз 200"
01:45  Социальные сети как вход в параллельный мир
00:50  Афганки и талибки. Каково жить под чадрой? - Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра
00:45  Госдеп и Пентагон разбираются в причинах неудач США в Афганистане. Инспектор Шоу ничего не может понять
00:42  Эрдоган предложил пересмотреть итоги Второй мировой войны, - Д.Моисеев
00:37  Украину вымораживает топливный кризис, - А.Бабицкий
00:34  Турки продолжают отлавливать туркменских оппозиционных активистов
00:20  Деолигархизация по-украински. Кумы, паны и подпаски, - Т.Ивженко
00:07  НАСА - с носом! Россия и Китай совместно построят космо-станцию на Луне, - Foreign Policy
00:00  Ливан ждет зажигательная кампания. Парламент страны решил приблизить дату выборов, - М.Беленькая
Вторник, 19.10.2021
23:31  Цирк с конями. КырПарламент зарегестрировал депутата за месяц до конца каденции
22:55  Компартия Китая накладывает вето на критику председателя Си
20:12  Трубкой в анус? Саакашвили готовят к принудительному кормлению
19:58  В американских квартирах рос-олигарха Дерипаски идут обыски, буржуй Гуцериев скулит под санкциями
19:08  Нуриддин Холикназаров избран муфтием Узбекистана
18:34  Разгребать Бишкекский мусор наняли эстонскую компанию... которая за 4 года ничего не разгребла
18:30  Окончательный вариант латиницы в Казахстане утвердят в 2022 году
17:13  Москва словам не верит: чего ждут от талибов на встрече по Афганистану, - Н.Портякова
17:10  "Мисс Шымкент - 2021" стала студентка-медичка очаровательная Шугыла
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
В Турции за шпионаж в пользу РФ и подготовку убийств чеченских боевиков арестован... гражданин Узбекистана
10:51 21.10.2021

Четверо россиян арестованы в Турции по обвинению в шпионаже

В Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров арестовали шестерых человек: четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана. Об этом сообщает газета Hurriyet. О задержании шестерых человек в Турции по подозрению в шпионаже СМИ писали 9 октября.

Издание приводит имена арестованных: Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов из России, украинец Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. По данным газеты, они готовили нападение на чеченских оппозиционеров, и приобрели оружие для этого. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ранее издание Haber Turk, турецкие правоохранительные органы проводили операцию по задержанию шестерых иностранцев по трем адресам в Стамбуле и по двум в Анталье. У задержанных нашли и изъяли три пистолета (один из них с глушителем и лазерным прицелом) и патроны.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634802660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
- Доклад Председателя НБ РК Досаева Е.А. на Пленарном заседании Мажилиса Парламента РК по вопросу "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Выступление А.Перуашева по проекту республиканского бюджета на 2022-2024 годы
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Так как же нам обустроить КСК?
- Спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи
- Новое назначение
- Строительство школ и больниц на особом контроле Nur Otan
- Реализацию Национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" обсудили на площадке КИОР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  