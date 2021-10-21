Что происходит между Белоруссией и Евросоюзом, - И.Новицкий

11:40 21.10.2021

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ | 21.10.2021



В Минске жителей Азии и Африки, готовых штурмовать европейские границы, с каждым днем все больше



Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран Евросоюза может обернуться катастрофой. Нежелание Брюсселя садиться за стол переговоров с Минском и решимость белорусских властей идти в противостоянии до конца уже привели к тому, что в заложниках оказались тысячи мигрантов. В ЕС все чаще звучат обвинения в "гибридной агрессии" не только в адрес Белоруссии, но и России. Проблема из гуманитарной переросла в политическую.



Начало миграционному кризису положило решение белорусских властей прекратить сдерживать поток нелегальных мигрантов в направлении ЕС. Это стало ответным шагом на санкции, которые ЕС ввел против Белоруссии после президентских выборов 2020 года. В Минске не скрывали, что отказ от прежней миграционной политики является попыткой наказать зарвавшихся европейцев, и в первую очередь Польшу, Литву и Латвию. При этом серьезных инструментов влияния на европейскую политику у официального Минска нет. Помимо борьбы с нелегальной миграцией и наркотиками, можно говорить лишь о транзите белорусского экспорта через страны Прибалтики. В остальном ЕС никак не зависит от Белоруссии.



Несмотря на это, белорусские власти не стали сложа руки наблюдать за враждебной политикой ЕС и приняли решение нанести удар сразу по нескольким направлениям. Белоруссия начала перенос своего экспорта из портов Литвы и Латвии в морские гавани России и приостановила свое участие в инициативе "Восточное партнерство". А также закрыла глаза на поток беженцев в направлении Евросоюза. И если первые два шага Минска не вызвали особой тревоги в ЕС, то вопрос с мигрантами превратился в головную боль не только для стран-соседей.



Сначала о возросшем потоке нелегалов заговорила Литва, затем Латвия, потом Польша. На границе с Белоруссией стало фиксироваться рекордное число ежедневных попыток незаконного ее пересечения беженцами из стран Азии и Африки. Все попытки остановить поток не принесли результата. Варшава, Вильнюс и Рига ввели на приграничных территориях режим чрезвычайной ситуации, заявили о начале строительства забора на границе с Белоруссией, потребовали от ЕС финансовой помощи и стали инициаторами ужесточения мер воздействия на Белоруссию. Сегодня они призывают ввести дополнительные санкции против Минска, в первую очередь против авиакомпании "Белавиа". В ЕС полагают, что белорусский авиаперевозчик вместе с туроператорами содействует нелегальной миграции, перевозя в Белоруссию беженцев, чтобы те штурмовали границу ЕС при содействии белорусских пограничных служб. 18 октября глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил на Совете ЕС: "Лукашенко является не кем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов".



Нежелание европейских партнеров искать точки соприкосновения вынудили Минск пойти еще дальше. В республике принят закон о приостановке действия Соглашения с ЕС, по которому ранее Белоруссия должна была принимать обратно своих граждан, если у тех нет права находиться в Евросоюзе, либо граждан третьих стран, незаконно въехавших на территорию ЕС со стороны республики. В Минске пришли к пониманию: соблюдать договоренности с Брюсселем, который перестал это делать, не имеет смысла.



Однако в ЕС нет единой позиции относительно дальнейших действий. По словам Жозепа Борреля, Брюссель готов наказать Минск за создание миграционного кризиса, но никаких решений не принимается, поскольку нет согласия в Евросоюзе. Единственным моментом, который объединяет большинство европейских политиков, является признание "гибридной агрессии" Лукашенко, за которой якобы стоит Россия. На российском следе в миграционном кризисе упорно настаивают страны Прибалтики и Польша.



Последствия миграционного кризиса заметны и в остальной Европе. В середине октября федеральная полиция Германии сообщила, что с начала августа через территорию Белоруссии и Польши в ФРГ прибыли свыше 4,3 тыс. нелегалов из Ирака, Сирии и Ирана. А Вильнюс и Варшава начали беспардонно выдавливать беженцев обратно в Белоруссию. В Польше приняли закон о строительстве забора на границе и легализовали изгнание беженцев. С октября незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть польскую территорию. Это вызвало волну протестов в мире.



В конце сентября ПАСЕ осудила тенденцию к ограничению права на поиск убежища и "практику оттеснения мигрантов и просителей убежища в третьи страны", а также напомнила об обязательстве стран-членов ЕС соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев. Ригу, Вильнюс и Варшаву обязали "обеспечить необходимую помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним, находящимся без сопровождения взрослых, и людям с ограниченными возможностями". По сути, это заявление стало победой Белоруссии на международной арене.



Однако ни резолюции ПАСЕ, ни заявления ООН, ни митинги в странах Евросоюза не могут повлиять на общую позицию ЕС в отношении Белоруссии. Мигранты для некоторых западных стран стали инструментом политических игр и пополнения бюджета за счет общеевропейской копилки. В подобных условиях рассчитывать на быстрое завершение миграционного кризиса не приходится.



Ситуация может выйти из-под контроля. Несмотря на то, что ЕС добился прекращения авиаперелетов из Ирака в Минск, это не отразилось на потоке мигрантов, прибывающих в республику. В белорусской столице жителей Азии и Африки, готовых штурмовать европейскую границу, с каждым днем все больше. Они не просто прогуливаются по Минску или ожидают "проводников" в аэропорту. Они организуют стоянки на улицах, ночуют в подземных переходах, на остановках. Белорусские власти уже прекратили выдавать визы в минском аэропорту гражданам Афганистана, Египта, Ирана, Йемена, Нигерии, Пакистана и Сирии. Миграционный кризис, который должен был стать "наказанием" для Евросоюза, начинает негативно влиять на Белоруссию.