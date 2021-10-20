Диктатура пандемии, - Валентин Катасонов

11:44 21.10.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 20.10.2021



Чем стал в Италии день 15 октября



С начала прошлого года мир находится в состоянии почти перманентного локдауна. Введены многочисленные ограничения и запреты для граждан (самоизоляция, дистанцирование, маски, ПЦР-тесты и т. п.), бизнеса, государственных учреждений, учреждений образования и культуры. На отрезке времени от начала 2020 года до середины октября 2021 года просматривается тенденция ужесточения. Обусловлена она готовностью властей многих стран выполнять требования ВОЗ по всеобщей вакцинации населения. Ограничения и запреты вводятся несмотря на то, что часто они нарушают права человека, обозначенные в конституциях и законах.



Европейской страной, которая дальше других зашла в нарушениях прав человека под предлогом борьбы с COVID-19, является Италия. Важным рубежом там явилась дата 15 октября 2021 года. Некоторые журналисты и эксперты окрестили этот день "черной пятницей", когда в стране, по их мнению, установилась диктатура пандемии.



В сентябре правительство Марио Драги приняло решение о введении режима "зеленых паспортов" (ковид-сертификатов), или документов, подтверждающих, что их предъявители прошли полную вакцинацию (две дозы) либо переболели коронавирусом. "Зеленый паспорт" дает право передвигаться по стране, выезжать за границу, посещать рестораны, магазины, музеи и… приходить на работу. Без ковид-сертификата человек лишается права на работу и заработка. "Зеленый паспорт" может иметь форму QR-кода, который внесен в магнитный пропуск работника; этот код позволяет выйти на сайт Минздрава Италии, где размещена информация о вакцинированных гражданах. Противники вакцинации окрестили "зеленый паспорт" сертификатом рабства.



Новый режим, введенный в стране с 15 октября, во-первых, нарушает ряд статей Конституции Италии. Во-вторых, на момент принятия решения о новом режиме (середина сентября) Италия уже перевыполнила требования ВОЗ по охвату населения прививками, этот показатель там достиг 75%. Однако правительство решило добиться 90-процентного охвата.



Итальянские власти оставили противникам вакцинации выбор: мол, можете не прививаться, приходить на свое рабочее место, но при этом предъявите результаты отрицательного ПЦР-теста. Документ, подтверждающий результат теста действует 48 часов. Следовательно, работающему человеку, не желающему вакцинироваться, следует в течение рабочей недели (пятидневной) сделать по крайней мере три теста. В месяц это 13 тестов, на что требуются и время, и деньги. Самый дешевый тест в Италии стоит 22 евро. Следовательно, за месяц работнику на подтверждение своей "вирусной чистоты" надо выложить без малого 300 евро. И если неплохо зарабатывающий итальянец еще может позволить покупать себе свободу за такие деньги, для итальянских студентов это неприемлемо. А их без "зеленого паспорта" в университетскую аудиторию не допустят.



На середину сентября в Италии более 3,8 миллиона работающих итальянцев были не готовы получить "зеленые паспорта". Во-первых, те, кто не привился никакими вакцинами. Во-вторых, те, у кого прививки сделаны вакцинами, не получившими одобрение Европейского фармацевтического регулятора и Минздрава Италии. Одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, но среди итальянцев есть немало привитых российским "Спутником" и китайской вакциной. Им предлагается либо ждать, когда российский "Спутник" и китайская вакцина получат одобрение ВОЗ и Европейского фармацевтического регулятора, либо колоться легализованными препаратами. Сколько времени потребуется для того, чтобы российский "Спутник" приземлился в Италии, никто не знает. А некоторые медики говорят, что совмещение "Спутника" и, например, AstraZeneca представляет смесь, опасную для жизни и здоровья.



Установление диктатуры пандемии не могло не вызвать широкий протест не только работников, но и работодателей. На некоторых предприятиях процент непривитых сотрудников достаточно высок. Особенно тревожная ситуация в итальянских портах. Так, в порту Триеста 40% работников, по сведениям руководства, не вакцинированы. По информации Ассоциации автоперевозчиков, прививочного сертификата ЕС нет у 30% водителей большегрузных автомобилей. По оценке авторитетного фонда Gimbe, на середину сентября непривитыми была 350 тысяч работников автомобильного транспорта, 250 тысяч государственных служащих, 60 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 18 тысяч полицейских.



Примечательно, что процент непривитых среди сотрудников высокой квалификации выше, чем средние показатели по всем работающим. Следовательно, быстрой замены быть не может. Работодатель может игнорировать требования правительственного декрета, допуская непривитого на работу, но в этом случае ему придется платить штраф в размере от 400 до 1000 евро в день. Плюс с самого работника будет взыскан штраф в размере от 600 до 1500 евро.



Некоторые политики и работодатели ищут способы смягчить удар по людям и экономике. Например, губернатор области Венето, член партии "Лига Севера" Лука Дзая (Luca Zaia) предложил наладить закупку всего необходимого для ПЦР-тестов предприятиями и компаниями по оптовым ценам и организовать тестирование прямо на рабочих местах. Некоторые предприятия, как, например, расположенный в южной области Апулия металлургический комбинат Ilva, заявили, что готовы взять оплату анализов на себя. Основатель "Движения 5 звезд" Беппе Грилло (Beppe Grillo) предложил делать тесты на коронавирус для всех трудящихся бесплатно. Однако министр труда Андреа Орландо (Andrea Orlando) категорически отказался пойти на такой шаг, который явно противоречит планам правительства.



Выразителем глухого недовольства народа диктатурой пандемии стала ультраправая политическая партия Forza Nuova (Новая сила). Еще до "черной пятницы" эта партия призвала народ организовать блокировку автомобильных и железных дорог и выступила с резкой критикой профсоюзов, которые, по мнению "Новой силы", пошли на сговор с властями. Дело в том, что профсоюзы и некоторые союзы предпринимателей подают декрет как благо для народа: мол, теперь те, кто вакцинировался, получат "права человека и гражданина" в полном объеме: можно будет передвигаться по стране, работать, учиться, посещать театры, музеи, рестораны.



Однако "Новая сила" и другие оппоненты декрета называют это обманом. Приводится пример Израиля, который опередил Италию по темпам и масштабам вакцинации. Там завершают третий круг вакцинаций и планируют четвертый. При этом вакцинированные в Израиле продолжают заражаться коронавирусом и болеть. Статистика по COVID-19 там очень плохая. И уже не только политики из "Новой силы", но и некоторые итальянские медики заявляют, что Италию толкают на путь Израиля, что правительственный декрет о "зеленых паспортах" – это мышеловка.



Во взбаламученном итальянском обществе обратило на себя внимание одно событие в Риме, которое произошло как раз 15 октября. В Квиринальском дворце (Palazzo del Quirinale), где когда-то обитали римские папы и короли, была с большой помпой открыта выставка под названием INFERNO (инфернальный мир). Выставка рассказывает о присутствии дьявольских мотивов в искусстве, о "концепции ада". Маршрут выставки включает более двухсот произведений искусства, собранных из 80 крупных музеев, государственных коллекций, частных собраний. Гвоздем экспозиции стала скульптура Огюста Родена "Врата ада". Выставка продлится до 9 января 2022 года. Введение ковид-сертификатов 15 октября некоторые мистически настроенные итальянцы назвали открытием врат ада, которые 9 января 2022 года должны захлопнуться.



Противники диктатуры пандемии не теряют надежды, что из этих врат удастся выскочить прежде, чем они закроются. Рассчитывают провести общенациональный референдум, для чего необходимо собрать до 30 октября 500 тыс. подписей. Списки подписантов должны быть переданы на рассмотрение Конституционного суда; при положительном заключении суда документы должен будет подписать президент. Еcли референдум состоится, он спровоцирует еще более острые конфликты в расколотом итальянском обществе. Некоторые говорят, что власти поставили задачу выйти на уровень 90% к началу следующего года. Может, действительно власти готовятся захлопнуть "врата ада" 9 января, как предсказывают мистики?