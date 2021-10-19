Колоссальные средства продолжают выводиться из России за рубеж, - Владимир Малышев

12:05 21.10.2021 "Как-то становится не по себе…"

Колоссальные средства продолжают выводиться из России за рубеж

Владимир Малышев

19.10.2021



Как сообщил недавно в Госдуме депутат Николай Арефьев в ходе парламентских слушаний, посвященных формированию федерального бюджета развития, из России за последние 23 года на законных основаниях (!) выведен за границу 851 млрд долларов, а незаконный отток капитала оценивается еще в 782 млрд долларов.



…У меня есть друг в Ницце. Француз, сам по себе не бедный человек. А у него в свою очередь близкий приятель – мэр Ниццы. По его словам, сегодня на Лазурном берегу Франции проживают около ста тысяч выходцев из России. Они владеют виллами, роскошными апартаментами, яхтами и другими объектами вызывающей роскоши и богатства. В доковидные времена из Москвы в Ниццу ежедневно были два авиарейса, и все они всегда были полны. Но и сейчас наши нувориши свободно добираются туда на частных самолетах, или вообще уже поселились там постоянно вместе с семьями.



И такое творится не только во Франции, на знаменитым Лазурном берегу, но и в других странах Европы, в США – повсюду расселились бежавшие из России не с пустыми карманами скандальные герои "большого грабежа" 90-х и проворовавшиеся чиновники.



Уже всем набили оскомину рассказы о "Лондонграде", который стал за последние 30 лет настоящей Меккойдля наших олигархов и "эффективных менеджеров". Согласно ежегодному списку Sunday Times Rich, самыйизвестный среди них – Роман Абрамович, приобретший популярностьв Англии после покупки футбольного клуба Chelsea в 2003 году. В 90-е он вместе с несколькими партнерами купил долю в нефтяной компании "Сибнефть" за 120 миллионов фунтов стерлингов. Позже продал свою долю за 7,5 миллиарда фунтов стерлингов. И состояние Абрамовича до сих пор растет.



Обосновался в английской столице Андрей Бородин, который до 2011 года был президентом Банка Москвы. Он бежал в Лондон в том же году из-за обвинений в причастности к многомиллиардным махинациям. Родом из Москвы, беглый махинатор владеет Park Place недалеко от Хенли-на-Темзе, который купил в 2012 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.



Там же живет Андрей Андреев, известный как основатель популярного приложения знакомств Bumble. Проект был запущен в 2015 году. Этот предприимчивый москвич также основал Badoo – сайт знакомств, популярный среди миллионов пользователей по всему миру. Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, тоже проживающая в Лондоне, сделала свое состояние на строительстве и цементе. В 2011 году она продала две свои фирмы более чем за 1,25 миллиарда долларов, а год спустя купила отель "Morrison" в Дублине более чем за 23 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, ей принадлежат отели в России, Австрии и Чехии.



Другой фигурант списка Sunday Times Rich – Евгений Швидлер, сделавший состояние во времена большой "прихватизации" 90-х на постсоветском пространстве. В 1992 году был одним из сооснователей нефтяной торговой компании "Руником" вместе с Романом Абрамовичем, которая взяла под свой контроль нефтяную компанию "Сибнефть". Десять лет спустя бизнесмены, как пишет Sunday Times Rich, продали свой пакет акций "Газпрому" за 6,6 миллиарда фунтов стерлингов. Сейчас Швидлер живет в Лондоне в фешенебельном районе Белгравия.



Владимир Махлай, обвиняемый в России в финансовых преступлениях, сбежал в Лондон в 2005 году. Этот бывший инженер и предприниматель приобрел контрольный пакет акций крупнейшего в мире производителя аммиака "Тольяттиазот" после приватизации в 1992 году.



Живет в Лондоне и российский олигарх Алишер Усманов, владеющий 30% английского футбольного клуба "Арсенал", который сделал свои деньги на стали и добыче железной руды. В британской столице, согласно сведениям Sunday Times Rich, он владеет Sutton Place – известным поместьем, расположенным в графстве Суррей и когда-то принадлежавшим миллиардеру Джону Полу Гетти.



Список этот можно продолжать долго.



Конечно, не все обитатели Лондонграда, сбежавшие из России – мошенники. Живут там и просто богатые россияне, которые продолжают заниматься бизнесом в России, некоторые –довольно успешно. Однако деньги, заработанные у себя на родине, многие из них вкладывают потом,опять же, за границей.



А это значит, что их капиталы работают не в интересах нашей страны, где они получены, а в интересах других стран и народов.



Масштабы некоторых приобретений российских олигархов за рубежом поражают воображение. Так, бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев стал владельцем экзотического острова Скорпиос в Эгейском море, прежнего владения знаменитого Аристотеля Онассиса. Причем покупателем назван не сам Рыболовлев, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины.



По данным издания Greek Reporter, этот остров обошелся Рыболовлеву примерно в $100 млн. Примерно столько же еще в 2008 году Рыболовлев заплатил за особняк миллиардера Дональда Трампа в Палм-Бич. Сделка тогда установила рекорд на рынке недвижимости Флориды. Новый рекорд семейство Рыболовлева поставило в 2011 года, когда дочь предпринимателя Екатерина стала хозяйкой пентхауса на Манхэттене. Он обошелся ей в $88 млн – на тот момент это была самая дорогая сделка по покупке недвижимости в Нью-Йорке.



Выводить средства стало возможно благодаря принятым ранее Госдумой законам, позволяющим регистрировать компании за рубежом, а также ряду договоров об избежании двойного налогообложения.



"Когда я слышу от представителей экономики, что у нас 46% экономики находится за границей в офшорах, то мне как-то становится не по себе, – сказал на заседании Госдумы депутат Арефьев. – Когда говорят, что 65% крупной собственности у нас принадлежит иностранным инвесторам – мне тоже становится не по себе. В советское время такого не было. За 23 года – это с 1997 года – из России было вывезено законным образом 851 млрд долларов, или 63 трлн рублей. Зачем? Почему такие законы есть, которые позволяют вывозить деньги из страны, которая сама прозябает в нищете?"



Если говорить о незаконном оттоке, то он оценивается в 782 млрд долларов, или 57 трлн рублей, отметил парламентарий, пояснив, что "в 90-е годы был принят ряд законов, которые позволяют нашим предприятиям регистрироваться за рубежом, что они и сделали, после этого были приняты законы, которые так и называются: "об избежании двойного налогообложения" – потому что там налоги 2-3%, а внутри страны 15-20%".



Арефьев обратил также внимание, что, согласно подсчетам Минфина РФ, только на таких соглашениях с Кипром ежегодно страна теряла около 200 млрд рублей в год. При этом такие договоры Россия заключила с 84 странами, где зарегистрировано свыше 40 тысяч юридических и физических лиц. "Проследить за ними наша страна, естественно, не может, она следит всего за 2,5 тыс предприятий. Все остальные брошены на произвол судьбы и делают все, что хотят", – уточнил он.



По словам депутата, только за 9 месяцев 2019 года в виде прямых инвестиций из России ушло более 20 млрд долларов, это на 13% больше, чем в 2018 году. Помимо промышленных предприятий деньги из РФ выводят и банки, которые охотно инвестируют в иностранные активы.



"А если посчитать, сколько российских инвестиций ушло из страны, то можно привести такие данные […>: общая сумма размещенных российских денег на Кипре достигла 186 млрд долларов, еще 267 млн долларов было вывезено в Ирландию, 196 млн – в Джерси, 263 млн – на Виргинские острова, 160 млн – в Люксембург, 552 млн – Нидерланды, 47 млн – на Багамы, в Сингапур в 2017 году было выведено почти 10 млрд долларов, – отметил депутат. – Цифры просто ужасают. Мы говорим "денег нет", а почему мы их вывозим из страны, а страны, куда мы их вывозим, нас обложили санкциями со всех сторон?", – возмущался Арефьев.



Что же делать, чтобы остановить этот непрекращающийся грабеж России,чтобы перекрыть пути оттока капитала за рубеж? В частности, для этого, считают эксперты, нужно отменить все договоры о двойном налогообложении, запретить регистрировать российские предприятия за рубежом и заставить их платить налоги по месту своего расположения в РФ. Специалисты уже подсчитали, что в случае вывода из тени скрывающейся там как минимум трети российской экономики, и возвращения в страну "утекшего" капитала, федеральный бюджет может увеличиться на 12 трлн рублей в год. Вот вам и деньги для повышения нищенских пенсий и весомый вклад в борьбу с бедностью.



Кстати, в прошлом году Россия уже начала процесс по денонсации соглашения "Об избежании двойного налогообложения (СИДН)" с Кипром, что было удобной лазейкой для вывода капиталов. Однако таких юрисдикций по всему миру – десятки, и грабительская утечка капиталов из России продолжается.



Обращаясь к только что приступившим к работе депутатам Госдумы восьмого созыва, президент России Владимир Путин сказал, что главный враг сегодня – это низкие доходы наших граждан. "У нашей страны, – указал глава государства, – а значит у всех нас, много общих сложных вызовов. И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей".



Что ж, будем надеяться, что российский парламент нового состава сможет, наконец, принять эффективные меры для выполнения поставленной президентом важнейшей задачи. А чтобы в нашей стране не было бедных, то, прежде всего, надо остановить непрекращающийся грабеж наших богатств и вывод капиталов за границу. Источник - stoletie.ru

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