К итогам московско-талибских переговоров. Кто кого "нагрел"?

12:29 21.10.2021

В Москве прошли переговоры с талибами.Россия согласна помочь Афганистану, но не готова признать "Талибан"



В Москве прошли переговоры с представителями движения "Талибан"*

В среду, 20 октября в Москве прошло заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием полномочных представителей движения "Талибан". Помимо талибов и российских дипломатов, в переговорах участвовали представители Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Власти США поддержали проведение заседания, но заявили, что не приедут на встречу.



Россию на переговорах представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Представителем афганской делегации стал исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки.



Россия пока не признала "Талибан" в качестве легитимной власти Афганистана

Переговоры в Москве прошли несмотря на то, что ни одна страна - в том числе Россия - не признала талибов легитимным правительством Афганистана. Сам Лавров неоднократно говорил, что российская сторона никогда не скрывала своих контактов с представителями движения, поскольку они являются частью афганского общества.



В заявлении МИД России по итогам встречи говорится что взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности - прихода к власти талибов, независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства.



Движение "Талибан" признано террористической организацией в большинстве стран мира, ее деятельность на территории России запрещена, как и любые официальные контакты с представителями организации. Тем не менее Москва поддерживает отношения с лидерами движения, они не раз приезжали в российскую столицу на переговоры. И хотя российские власти признают, что готовы идти на переговоры с новыми властями страны, исключать их из списка террористов не спешат. Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отмечал, что без соответствующего решения Совбеза ООН не может быть и речи об исключении талибов из списка террористов.



Важной частью переговоров стала экономическая ситуация в Афганистане: после прихода к власти талибов в стране разразился экономический кризис, в том числе вызванный заморозкой финансовых активов государства в зарубежных банках. Стороны признали, что социально-экономическая и гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшается, и международное сообщество должно сделать все, чтобы помочь населению.



Для сбора средств предложили созвать международную донорскую конференцию под эгидой ООН. При этом основное бремя финансирования экономического восстановления и развития Афганистана должны нести страны НАТО, в том числе США - ведь именно их военные контингенты присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет.



По итогам переговоров стороны "выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана", говорится на сайте МИД. Участники также отметили, что продолжат содействовать обеспечению безопасности в стране, чтобы предотвратить распространение террористических организаций на ее территории.



Страны-участницы также призвали талибов "принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления": то есть сформировать инклюзивное правительство, в которое вошли бы представители всех этнополитических сил страны. "Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане", - говорится в документе.



Кроме того, участники встречи призвали "Талибан" проводить "умеренную и благоразумную" внутреннюю и внешнюю политику. В тексте заявления особенно подчеркивается, что новым властям страны следует проводить дружественную политику по отношению к соседям Афганистана.



*"Талибан" признан в России террористической организацией. Его деятельность запрещена на территории РФ.



Елизавета Наумова