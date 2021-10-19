Доня Трамп собирается еще раз зайти в Амер-президенты

12:47 21.10.2021

Республиканцы надеются на выдвижение Трампа кандидатом в президенты

19 Октябрь, 2021

Вадим Аленичев



Политологи отмечают, что через 9 месяцев после окончания президентства Дональда Трампа его популярность среди избирателей-республиканцев не снижается



После ухода 45-го президента США Дональда Трампа из Белого дома прошло без малого девять месяцев. Но активисты-республиканцы по-прежнему подают сигналы, что они будут только приветствовать, если именно Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.



Многие американцы из тех, что составляют ядро Республиканской партии, продолжают с энтузиазмом посещать митинги с участием 45-го президента США. Они отвергают утверждения демократов о том, что Трамп несет личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января нынешнего года, и по-прежнему не верят, что Байден победил на выборах законно. По мнению обозревателей, Трамп все еще не растерял ту харизму, которая сделала его чуть ли не культовой фигурой среди сторонников-республиканцев.



"Популярность Дональда Трампа – это интереснейший феномен. Он отражает глубокий раскол в американском обществе и недовольство среди закоренелых консерваторов из штатов Среднего Запада. Они недовольны той политической силой, которую они видят у истеблишмента: так называемой "элиты" с Восточного и Западного побережья. – рассказал в интервью Русской службе "Голоса Америки" независимый политический обозреватель Дональд Кирк (Donald Kirk). – Но эти консерваторы не осознают, что Трамп, миллиардер из Нью-Йорка, и сам входит в эту элиту. И, тем не менее, его стиль привлекает консервативных рядовых американцев. Довольно трудно сегодня представить себе альтернативного кандидата от Республиканской партии. Да, бывший вице-президент Майк Пенс и некоторые другие могут быть неплохими кандидатами, но ни у кого из них нет такого влияния на широкие массы избирателей, выступающих против элит".



На лидерство в Республиканской партии претендует ряд более молодых республиканцев, включая сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Марко Рубио. В то же время Джейсон Миллер, один из ассистентов Дональда Трампа, недавно заявил телеканалу CNN, что вероятность участия его босса в президентской гонке-2024 – "99 или 100 процентов". Такая перспектива внушает тревогу той части политологов, которая видит в Трампе задатки авторитарного лидера и даже сравнивает его с президентом России Владимиром Путиным.



"Будучи президентом, Трамп как будто действовал по учебнику авторитаризма, и поэтому стал напоминать Путина. Все эти приемы хорошо видны человеку, который работал в России: разрушение по кирпичику демократических основ, нейтрализация политических партий, – сказала на днях Фиона Хилл (Fiona Hill), известный политолог и экс-аналитик Белого дома по России. – Это точно как в Российской Федерации, где существование правящей партии "Единая Россия", в общем-то, бессмысленно. Это просто ресурс, который поддерживает Путина. Вот и Трамп тоже: не такой уж он и республиканец... Он сам сказал: "Республиканской партии нет, есть - я". Это как раз то, что мы наблюдаем в контексте российской политики... И вот это же желание оставаться у власти – по возможности бесконечно – мы видим и у Трампа".



В подтверждение этих слов лидеры республиканцев в Конгрессе продолжают регулярно наведываться для консультаций в усадьбу Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде. Интересно, что даже возраст Трампа – 75 лет – больше не является препятствием для президентства: как-никак, его бывшему и, возможно, будущему сопернику-демократу Джо Байдену в ноябре исполнится 79.



"Если Трамп вступит в президентскую гонку, я думаю, что он и получит номинацию. – сообщил недавно конгрессмен-республиканец Барри Лаудермилк, – Он не имел ни малейшего отношения к событиям 6 января. Мне кажется, это высосано из пальца. И я не думаю, что его репутации внутри партии нанесен какой-либо ущерб".



Похожее же мнение высказывает и коллега Лаудермилка, конгрессмен-республиканец Стив Скализ: "Трамп хочет помочь нам вернуть большинство в Палате представителей на выборах 2022 года. Энтузиазм по этому поводу сегодня высок, как никогда. И экс-президент Трамп может действительно помочь нам".



Законодатели-демократы пока не реагируют публично на разговоры о возможном участии Дональда Трампа в президентских выборах. Но на уровне штатов, где проходят выборы в местные органы власти, лидеры Демократической партии отмечают, что имя Трампа может помочь объединить против него избирателей-демократов.



"Трамп сейчас хоть и не столь активен, его платформа и его взгляды стали составной частью политического ландшафта. И мы, демократы, сумели хорошо объяснить избирателям, что ставки здесь высоки", – заявил Расти Хикс, глава Демократической партии штата Калифорния.



Очень многое в судьбе республиканских кандидатов в президенты, полагает часть политологов, будет зависеть от промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Если республиканцам на них будет сопутствовать успех, то на гребне этой волны Дональд Трамп вполне реально может стать единоличным кандидатом в президенты от своей партии.



Журналист, репортер, обозреватель, продюсер; автор и ведущий программ на русскоязычном ТВ и радио; опубликовал более тысячи статей в различных американских изданиях; за свою работу удостоен награды Национальной академии телевизионных искусств США