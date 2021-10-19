 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.10.2021
13:55  Врага талибов с позором депортировали из России. Игра в поддавки, - "МК"
13:47  Бессмысленность переговоров с талибами, - Н.А.Шойаб
13:38  В России будут принудительно и поголовно "чипировать" мигрантов
13:25  Южная Корея запускает с космодрома "Наро" свою ракету "Нури" для полетов космонавтов
13:21  Киргизы на Иссык-Куле будут строить "экологически чистый город Асман". Жапар-хан аферит по крупному
13:20  Мутация рисков: может ли подвид "Дельты" из Англии стать доминирующим
13:09  Когда придет день "смерти" доллара - кто тайно готовится к Бреттон-Вудсу 2.0?

13:08  Китай отвоевал рынок электромобилей у Европы
13:03  Посол Таджикистана вручил орден "Спитамен" матери казахстанского героя-пограничника
12:47  Доня Трамп собирается еще раз зайти в Амер-президенты
12:29  К итогам московско-талибских переговоров. Кто кого "нагрел"?
12:10  Экологи нашли в Туркменистане крупнейшие в мире постоянные утечки метана
12:05  Колоссальные средства продолжают выводиться из России за рубеж, - Владимир Малышев
11:44  Диктатура пандемии, - Валентин Катасонов
11:40  Что происходит между Белоруссией и Евросоюзом, - И.Новицкий
10:51  В Турции за шпионаж в пользу РФ и подготовку убийств чеченских боевиков арестован... гражданин Узбекистана
10:48  Барбадос избрал своего первого президента - Сандру Мейсон и официально откалывается от ВеликоБритании
10:07  Без киргизского тяжело, без русского - тоже. В чем заключается языковая проблема Кыргызстана, - Н.Рыскулова
09:59  Собирал в пипетку. С взяткой на кармане задержан глава здравоохранения Северо-Казахстанской области Сактаганов
09:31  Жапар-кратия. Мэров в Киргизии отныне назначает президент
09:18  Дональд Трамп создает собственную соцсеть - "TRUTH social"
08:12  Российская Ростовская АЭС пыхнула в небо ядреным паром
01:00  Таджикистан: Некоторые аспекты качества воды реки Сиама, - К.Сирожидинов
00:16  "Яростные муллы" уговорили Россию объявить мобилизацию, - И.Субботин
00:13  Лихая година. Киргизия получит ручной парламент при Чумовом президенте, - В.Панфилова
00:05  Россия лоббирует "Талибан"* от страха за южные границы, - "СП"
00:01  Куда тянется след новых терактов в Афганистане, - В.Прохватилов
Среда, 20.10.2021
22:36  Ферганский хокимият прокомментировал снос мечети "Ходжа Порсо" 1918 года постройки
21:31  НАТО втихую уже строит базы на Украине. Сколько их и где они "спрятаны"
18:48  Казахстан готов жить без "великого и могучего"? - И.Джорбенадзе
14:13  10 лет спустя. Как изменилась Ливия после смерти Каддафи?
14:09  "Русские им сильно вломят!" Придется ли России спасать соседей от талибов?
12:31  Мир в хату! Банда Талиб-министров прибыла на сходку с паханом Лавром в Москву
12:14  Заживем? Как власти хотят изменить жизнь кыргызстанцев за 5 лет - программа
12:09  Нашу Вселенную создали в лаборатории, - теория космо-физика Ави Леба
12:07  До каз-хозяйствовались. Река Урал погибает на глазах
12:05  Закрытие проекта "Украина" близко? - Э.Биров
12:03  В Кыргызстане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
12:00  Раздал премии. Главарь ТалибМВД Хаккани провел торжественную встречу с членами семей... террористов-смертников
11:40  ОДКБ начала новые 3-х фазные военные маневры на Тадж-афганской границе - пугаем непуганных талибов
11:33  КырФемида, блин... Экс-преза Атамбаева повторно осудили реанимировав отмененный приговор
11:29  "Правила военно-патриотического воспитания" разработали в Казахстане. В духе идей "Рухани Жангыру", "Мангилик ел" и "7 граней Великой степи"...
10:54  КырПарламенту не дали устроить себе месячные агитационные каникулы
10:51  Талибов примут в Москве в новом качестве... Как родных? - К.Кривошеев
10:14  РосМинсельхоз пробил завоз узбеков-гастарбайтеров на рос-птицефабрики. Пилотный афер-проект, - "Къ"
09:59  Туркмения наращивает экспорт газа в Китай
09:13  Задержан за вымогательство первый заместитель директора Погранслужбы Киргизии Бекташев
08:08  В Дамаске взорвали автобус с сирийскими военными - 14 "груз 200"
01:45  Социальные сети как вход в параллельный мир
00:50  Афганки и талибки. Каково жить под чадрой? - Маргот Вальстрем и Сусана Малькорра
00:45  Госдеп и Пентагон разбираются в причинах неудач США в Афганистане. Инспектор Шоу ничего не может понять
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Доня Трамп собирается еще раз зайти в Амер-президенты
12:47 21.10.2021

Республиканцы надеются на выдвижение Трампа кандидатом в президенты
19 Октябрь, 2021
Вадим Аленичев

Политологи отмечают, что через 9 месяцев после окончания президентства Дональда Трампа его популярность среди избирателей-республиканцев не снижается

После ухода 45-го президента США Дональда Трампа из Белого дома прошло без малого девять месяцев. Но активисты-республиканцы по-прежнему подают сигналы, что они будут только приветствовать, если именно Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Многие американцы из тех, что составляют ядро Республиканской партии, продолжают с энтузиазмом посещать митинги с участием 45-го президента США. Они отвергают утверждения демократов о том, что Трамп несет личную ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января нынешнего года, и по-прежнему не верят, что Байден победил на выборах законно. По мнению обозревателей, Трамп все еще не растерял ту харизму, которая сделала его чуть ли не культовой фигурой среди сторонников-республиканцев.

"Популярность Дональда Трампа – это интереснейший феномен. Он отражает глубокий раскол в американском обществе и недовольство среди закоренелых консерваторов из штатов Среднего Запада. Они недовольны той политической силой, которую они видят у истеблишмента: так называемой "элиты" с Восточного и Западного побережья. – рассказал в интервью Русской службе "Голоса Америки" независимый политический обозреватель Дональд Кирк (Donald Kirk). – Но эти консерваторы не осознают, что Трамп, миллиардер из Нью-Йорка, и сам входит в эту элиту. И, тем не менее, его стиль привлекает консервативных рядовых американцев. Довольно трудно сегодня представить себе альтернативного кандидата от Республиканской партии. Да, бывший вице-президент Майк Пенс и некоторые другие могут быть неплохими кандидатами, но ни у кого из них нет такого влияния на широкие массы избирателей, выступающих против элит".

На лидерство в Республиканской партии претендует ряд более молодых республиканцев, включая сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Марко Рубио. В то же время Джейсон Миллер, один из ассистентов Дональда Трампа, недавно заявил телеканалу CNN, что вероятность участия его босса в президентской гонке-2024 – "99 или 100 процентов". Такая перспектива внушает тревогу той части политологов, которая видит в Трампе задатки авторитарного лидера и даже сравнивает его с президентом России Владимиром Путиным.

"Будучи президентом, Трамп как будто действовал по учебнику авторитаризма, и поэтому стал напоминать Путина. Все эти приемы хорошо видны человеку, который работал в России: разрушение по кирпичику демократических основ, нейтрализация политических партий, – сказала на днях Фиона Хилл (Fiona Hill), известный политолог и экс-аналитик Белого дома по России. – Это точно как в Российской Федерации, где существование правящей партии "Единая Россия", в общем-то, бессмысленно. Это просто ресурс, который поддерживает Путина. Вот и Трамп тоже: не такой уж он и республиканец... Он сам сказал: "Республиканской партии нет, есть - я". Это как раз то, что мы наблюдаем в контексте российской политики... И вот это же желание оставаться у власти – по возможности бесконечно – мы видим и у Трампа".

В подтверждение этих слов лидеры республиканцев в Конгрессе продолжают регулярно наведываться для консультаций в усадьбу Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде. Интересно, что даже возраст Трампа – 75 лет – больше не является препятствием для президентства: как-никак, его бывшему и, возможно, будущему сопернику-демократу Джо Байдену в ноябре исполнится 79.

"Если Трамп вступит в президентскую гонку, я думаю, что он и получит номинацию. – сообщил недавно конгрессмен-республиканец Барри Лаудермилк, – Он не имел ни малейшего отношения к событиям 6 января. Мне кажется, это высосано из пальца. И я не думаю, что его репутации внутри партии нанесен какой-либо ущерб".

Похожее же мнение высказывает и коллега Лаудермилка, конгрессмен-республиканец Стив Скализ: "Трамп хочет помочь нам вернуть большинство в Палате представителей на выборах 2022 года. Энтузиазм по этому поводу сегодня высок, как никогда. И экс-президент Трамп может действительно помочь нам".

Законодатели-демократы пока не реагируют публично на разговоры о возможном участии Дональда Трампа в президентских выборах. Но на уровне штатов, где проходят выборы в местные органы власти, лидеры Демократической партии отмечают, что имя Трампа может помочь объединить против него избирателей-демократов.

"Трамп сейчас хоть и не столь активен, его платформа и его взгляды стали составной частью политического ландшафта. И мы, демократы, сумели хорошо объяснить избирателям, что ставки здесь высоки", – заявил Расти Хикс, глава Демократической партии штата Калифорния.

Очень многое в судьбе республиканских кандидатов в президенты, полагает часть политологов, будет зависеть от промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Если республиканцам на них будет сопутствовать успех, то на гребне этой волны Дональд Трамп вполне реально может стать единоличным кандидатом в президенты от своей партии.

Журналист, репортер, обозреватель, продюсер; автор и ведущий программ на русскоязычном ТВ и радио; опубликовал более тысячи статей в различных американских изданиях; за свою работу удостоен награды Национальной академии телевизионных искусств США

Источник - Голос Америки
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634809620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
- Доклад Председателя НБ РК Досаева Е.А. на Пленарном заседании Мажилиса Парламента РК по вопросу "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Выступление А.Перуашева по проекту республиканского бюджета на 2022-2024 годы
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Так как же нам обустроить КСК?
- Спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи
- Новое назначение
- Строительство школ и больниц на особом контроле Nur Otan
- Реализацию Национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" обсудили на площадке КИОР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  