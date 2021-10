Китай отвоевал рынок электромобилей у Европы

13:08 21.10.2021

К 2030 году КНР будет производить 10 млн таких машин, чего не снилось Западу



Россиянам, для которых электромобиль - диковинка, игрушка для богатых, трудно себе представить масштабы и темпы развитии электромобильного транспорта в Китае. А между тем КНР давно стал лидером в этой сфере. На электротягу ныне массово переходит муниципальный транспорт, целые отрасли автомобильных перевозок, на него пересаживаются и частники.



В 2016 году в Китае было продано 350 тысяч машин на электротяге (1,4% всех годовых продаж). И уже тогда это был лучший показатель в мире (в США - 1,1%, в Европе - 1,2%). А общий парк электрокаров пять лет тому назад в стране превысил 650 тысяч, (в США их было 560 тысяч, во всей Европе - 630 тысяч).



Характерно, что уже тогда 95% китайского рынка электрокаров приходилось на местных производителей, которые разработали и производили 70 моделей авто с электродвигателем.



Но согласно амбициозным задачам китайской компартии и правительства, с тех пор много воды утекло. Налоговые преференции, субсидии на покупку электрокаров и другие стимулирующие меры кардинально изменили ситуацию. Ныне в гонку за насыщение самого крупного в мире рынка электромобилей бросились все мировые законодатели автомобильных мод, включая Теслу, Ролс-Ройс, БМВ и других. Но им далеко до отечественных, китайских производителей. В 2008 году китайская компания BYD (Build Your Dream) выпустила свой первый электромобиль, а в 2020-м, с конвейера этой фирмы сошло уже 140 тысяч таких авто на 23,4 миллиарда долларов.



С ней конкурируют крупнейшие китайские компании, в том числе знаменитый Первый автозавод, когда-то выстроенный советскими инженерами, который недавно начал производство люксового внедорожника на электротяге "Красное знамя". Крупным компаниям на пятки наступают молодые стартапы, всего их в Китае больше 400. Это и хорошо уже известные производители - Xpeng Inc., Li Auto Inc., WM Motor, Nio Inc. Последний - самый крупный электромобильный стартап, он появился в 2018 году. Но уже сейчас капитализация компании оценивается в 56 миллиардов долларов - больше, чем General Motors. Не мудрено. На производственной базе электромобилей NIO в городе Хэфэй выпускается около 400 машин ежедневно. Этим занимается полностью автоматизированная система сборки, состоящая из 307 роботов.



В прошлом году в Китае было произведено и продано около 2,5 млн электрокаров. Согласно утвержденным десять лет тому назад стратегическим планам создания "Прекрасного Китая", то есть "зеленого развития", в нынешнем году производство автомобилей на альтернативных источниках энергии должно достигнуть 3 млн. единиц. И все идет по графику. С января по сентябрь текущего года в Китае уже произведено и продано около 2,16 млн единиц таких машин, что на 190% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно планам в 2025 году в Китае будет выпускаться и продаваться 7 млн электрокаров, то есть такие машины займут пятую часть всего авторынка КНР.



Реальность планов партии и народа подтверждают западные партнеры. По прогнозам китайских отделений банков HSBC и UBS, в 2030 году в КНР будет произведено уже 10 млн электромобилей. Это означает, что три из пяти проданных в Китае авто будут работать от электроаккумуляторов. При средней стоимости каждого в 20 тыс. долларов США, этот рынок превысит 360 миллиардов долларов.



Насытив свои потребности, китайцы уже давно и активно присматриваются к зарубежным рынкам. Тут им в помощь "зеленая стратегия" Евросоюза, которая предполагает резкий отказ от углеводородов.



Вот из последних новостей. В августе текущего года китайская компания XPeng начала экспортировать свое умное электрокупе P7 в Норвегию. При этом ее модель G3 уже год присутствует на европейском рынке. В сентябре пионер китайского электроавтостроения BYD объявил, что поставил в Европу уже свыше тысячи электровнедорожников Tang. NIO в конце сентября открыл первый флагманский магазин в Осло. Примечательно, что этот высокотехнологичный стартап помимо электромобилей предлагает европейцам и сервис по замене аккумуляторов. Одним нажатием на дисплей автомобиль NIO можно автоматически припарковать на зарядной станции, где на замену аккумуляторов уйдет лишь три минуты. Компания заявила, что планирует построить 20 станций по замене аккумуляторов в пяти крупнейших городах Норвегии и на основных дорогах страны.



"Красное знамя"-Первый автозавод (Hongqi-FAW), недавно заявил, что получил около 500 заказов на свой новейший люксовый электровнедорожник в Норвегии. Интерес китайцев к Норвегии объясняется ее активной природоохранной политикой и высокому уровню развития инфраструктуры для электромобилей.



В Великобритании курьерская компания DPD получит 750 электромобилей производства Maxus, "дочки" шанхайского автопроизводителя SAIC Motor. Это станет крупнейшей закупкой китайских машин в истории Соединенного Королевства. Пятьсот 3,5-тонных фургонов и 250 автомобилей меньшей грузоподъемности удвоят парк электромобилей DPD до 1500. Компания станет одним из ведущих операторов электрических транспортных средств в стране. А всего в 2020 году SAIC Maxus поставила в Европу более чем 5 тыс. электрокаров.



Чем же китайские электромобили привлекают европейцев, кроме конкурентной цены, суперсовременного дизайна и обилия опций? Важной особенностью китайских электромобилей является искусственный интеллект. Многие машины оснащены автопилотами, системами помощи водителю на основе новейших технологий. К примеру, в сентябре 12-метровый самоуправляемый электробус китайской компании CRRC Electric Vehicle прошел испытания на дорогах Парижа. За 40 минут он в автономном режиме преодолел шестикилометровый маршрут с 26 светофорами и 10 остановками. Следующей осенью планируется начать использование этого автобуса для регулярных пассажирских перевозок.



В этой сфере работают крупнейшие китайские компании. Несколько китайских технологических гигантов недавно вышли на рынок электромобилей, усилив конкуренцию и инновации в и без того быстро развивавшейся отрасли умных авто. Xiaomi, известная своими смартфонами, в сентябре создала дочернюю компанию по выпуску электромобилей со стартовым капиталом в 10 млрд юаней (около 1,5 млрд долларов). Базирующаяся в Гуанчжоу GAC Group объявила в начале года о совместном проекте с китайским технологическим гигантом Huawei по разработке умного внедорожника.



Следуя в русле технологических изменений в мире и даже лидируя в некоторых направлениях, Китай успешно продвигает свою продукцию на самые высокотехнологичные и конкурентные рынки.



По данным Министерства коммерции КНР, развитие транспортных средств на новых источниках энергии способствовало общему росту автомобильного экспорта Китая. С января по июль текущего года он увеличился на 102,5 процентов в годовом исчислении, что является историческим рекордом.



А что же Россия? Пока что рынок электромобилей в нашей стране сводится к штучным продажам Тесла и завезенным гражданами на свой страх и риск японским электроавто, в основном Nissan Leaf. По данным агентства Автостат не более 6 тыс. в год при общем рынке в 1,6 млн единиц авто.



Но вот в августе очнувшееся российское правительство приняло новую концепцию, согласно которой к 2030 году электромобили должны будут составлять 15 процентов всего автопарка. Тогда же в России планируется продавать около 250 тыс. электромобилей. Откуда они возьмутся, где будут заправляться и обслуживаться не совсем понятно. Не исключено, что, как и другие амбициозные планы, этот так и останется на бумаге. Ведь с учетом нашей ситуации, где ответственные лица упорно говорят о том, что бензин чуть ли не вечен, а "зеленый переход" в Европе - фикция, европейские производители не торопятся со своими электромобилями в Россию. Остается очень попросить китайцев, и, если они согласятся, то есть надежда на воплощение российской мечты о чистом транспорте.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"