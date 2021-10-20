 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда придет день "смерти" доллара - кто тайно готовится к Бреттон-Вудсу 2.0?
13:09 21.10.2021

Белый дом шлет важный денежный сигнал главам других государств

Александр Ситников

Самый популярный новостной портал Турции Haber7 обратил внимание на интервью Путина ведущей американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл. Напомним, Владимир Владимирович отдельно остановился на растущем госдолге США, как факторе, подрывающем доверие к американским деньгам.

"…Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте", - отметил российский президент.

Портал Haber7 отдельно подчеркнул мысль президента РФ: "Американцы пилят сук, на котором сидят", когда безудержно печатают бакс. Тем не менее, ВВП осторожно высказался о полном отказе от доллара в расчетах за энергоресурсы. Турецкое издание пишет: "Путин заявил, что пока не планирует полностью отказаться от американской валюты". На самом деле хозяин Кремля, если цитировать первоисточник, сказал следующее: "…и в резервах своих сокращаем доллары, и в расчетах. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах".

Турки в своей повседневной деятельности не меньше русских любят бакс. Как и у нас, в новой Османии считается хорошим тоном иметь заначку в "зеленом", дескать "жизнь научила". История турецкой лиры и в самом деле полностью подорвала доверие к национальной валюте и, напротив, укрепила вечную веру в его величество "американский доллар".

Во время провозглашения республики турецкая лира торговалась выше доллара, но в 1926 году из-за войны и общей экономической слабости бакс поднялся выше двух лир. В 1946, 1958 и 1970 годах Анкара была вынуждена трижды девальвировать свои деньги до курса 14,85 лир за один бакс.

Впрочем, это были еще цветочки, ягодки пошли дальше. После Второй мировой войны в стране началась ежегодная 80% инфляция, что привело к тому, что в 1989 году за один доллар стали давать 2300 лир с ежедневными корректировками курса. Как результат, 1 января 2005 года появилась "новая турецкая лира", но уже без 6 нулей, которая печаталась на "старой турецкой лире".

Все равно инфляция в Турции не остановилась, и сегодня за бакс дают почти 10 лир, причем госдолг вотчины Эрдогана достиг $234,3 млрд., а внутренний - примерно в 2 раза больше. В принципе это немного, если учесть, что ВВП этой страны составил $720 млрд в 2021 году.

Как бы там ни было, но в повседневной жизни бакс у турков пользуется большим уважением. Если расплатиться долларом в такси, в магазинах или ресторанах, можно получить существенные скидки по сравнению с турецкой лирой. Отнюдь не случайно на родине янычар статья в Haber7 об Америке, которая пилит сук, на котором сидит, оказалась резонансной с большим количеством комментариев.

Мурат: "Супер… США в этом не виноваты, ты же сам покупаешь доллары, в чем вина США?"

Ан-Сакарья: "Если бы Путин привязал российский индекс природного газа к собственной валюте - к рублю, сказал бы, что мы продадим его только за рубль… тогда бы рубль мог стать очень серьезным конкурентом по отношению к доллару".

Мехмет Метин Ахраз: "Путин любит доллар, он защищает Америку, он говорит, будто ты облажаешься (если полностью откажешься от бакса), он говорит, что „будь осторожен, конечно, если ты думаешь разумно". Что-то происходит, но мы не понимаем, что именно, даже Путин не отказывается от доллара".

Как видите, турецкая история денег мало чем отличается от российской, бразильской, мексиканской и так далее в преобладающем списке государств. И в самом деле, пока еще ни одна страна в мире полностью не отказалась от американских долларов. Более того, так называемые развивающиеся или ресурсодобывающие страны не продают свои экспортные фишки за национальные валюты. И никто силой не тащит граждан большинства независимых государств в обменники.

Что касается российского газа, как якобы путинского оружия против Запада в целом и против доллара в частности, здесь не так уж и передергивают обычные юзеры вроде турка с ником Ан-Сакарья. Для сравнения: выручка одного только "Газпрома" по МСФО, по оценке компании, за 2018 год составила $132 млрд и за 2019 год - $126 млрд., тогда в 2018 и 2019 годах США отправили на экспорт товаров на сумму $1660 и $1645 млрд соответственно. Да, наш монополист продал голубого топлива на порядок меньше, чем все Соединенные Штаты отгрузили за кордон, тем не менее речь идет о вполне сопоставимых цифрах.

Бросается также в глаза, что США яростно и зачастую психованно наказывают РФ санкциями по мере того, как Москва сокращает заимствования в американских деньгах. Конечно, Соединенные Штаты проводят экономические репрессии против России под другим соусом. Но очень похоже на то, словно Белый дом бесится именно из-за того, что Кремль постепенно сокращает долларовую заначку в ЗВР, а также уходит в другие валюты в ряде международных расчетов.

Такое впечатление, будто янки шлют сигнал русским: "Какая нафиг Украина, взяли Крым и расплатитесь с нами, то бишь покупайте наши фантики в огромных объемах и будет вам счастье".

Тем не менее, не все так просто. Кстати, в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл Путин фактически пытается оправдать свою позицию по доллару, как вынужденную меру. Он говорит: "Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах".

Как видите, ВВП дважды повторил "мы вынуждены" и "у нас нет другого выбора". Осторожность Путина и даже его позиция оправдывающего лидера понятна. Любой мало-мальски грамотный экономист на пальцах покажет, что для валютных перемен нужна Бреттон-Вудская конференция 2.0.

На ней, как минимум, "двадцатке" ведущих стран, включая США, придется выбрать нового короля денег, а также создать институт, который будет отвечать за эмиссию. Но где гарантии, что, во-первых, мирно договорятся. И, во-вторых, как бы ситуация на мировых рынках не ухудшилась до глобальной "Великой депрессии".

Сейчас идет шквал публикаций, что вроде идет тайная подготовка к золотому или цифровому эквиваленту бакса, но открыто об этом лидеры якобы не говорят. Есть мнение, что широкое использование крупными экономиками некой новой недолларовой валюты, обеспеченной желтым металлом, убьет доллар как средство накопления и взаиморасчетов. Дескать, РФ и КНР, а также примкнувшие к ним страны, готовят денежный дворцовый переворот.

Между тем, янки не боятся такого развития событий. В частности, Кен Броуди, автор издательства Broken Symmetry Publishing, пояснил, что вся история резервных валют, начиная с испанской денежной гегемонии в период открытия Америки и до наших дней строится на промышленном потенциале и военной силе эмитента, тогда как золото вторично в этой системе ценностей.

По словам Кена Броуди, сейчас вообще нет предпосылок даже к тайной подготовке Бреттон-Вудса 2.0. В этом плане поднятие госдолга США является мощным сигналом для других стран, что и им тоже можно печатать деньги для решения своих внутренних проблем. Кто же откажется от халявы. Янки уверены, что даже если бакс чуть-чуть припадет, то достаточно быстро вернет свои лидирующие позиции в корзине валют.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634810940
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