 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мутация рисков: может ли подвид "Дельты" из Англии стать доминирующим
13:20 21.10.2021

У этого штамма есть два изменения в S-белке, которые делают его более заразным

Мария Недюк

Опасный подтип "Дельты" из Англии в течение 2–3 недель может широко распространиться за пределы страны, поскольку он как минимум на 10–15% заразнее исходного варианта, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Уже появились сообщения о выявленных случаях инфицирования этим штаммом в Израиле и США. Как пояснили ученые, распространяться быстрее варианту, который уже называют супер-"Дельтой", позволяют мутации в S-белке.

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В Великобритании активно распространяется новая версия коронавируса - AY.4.2. Ученые используют обозначения AY в качестве названий субвариантов штамма "Дельта", которые отличаются друг от друга единичными мутациями. Уже появилась информация о первом заболевшем коронавирусом нового подвида в Израиле. AY.4.2 выявили у 11-летнего ребенка, прибывшего в страну из Молдавии, сообщал телеканал I24. Во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у него обнаружили коронавирус. Исследование показало, что это тот самый новый штамм, который открыли британские ученые. Также AY.4.2 был зафиксирован в США, но пока ситуация не вызывает опасений, заявили в американском Управлении по санитарному надзору (FDA).

AY.4.2 - один из 45 подвидов вируса, происходящих от "Дельта"-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате "варианта, вызывающего опасения" (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам). О свойствах нового подтипа британским СМИ сообщили ученые Института генетики Лондонского университета. По их сведениям, он как минимум на 10–15% заразнее, чем исходный вариант. По словам исследователей, этот штамм может создать конкуренцию обычной "Дельте". Не исключено, что этот вариант может оказаться самым заразным из выявленных с начала пандемии.

Если штамм более контагиозный, то он, скорее всего, и связан с повышенной летальностью, сказал "Известиям" директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

- 10–15% - вроде бы немного, но на самом деле это серьезно ухудшает ситуацию. Нужно будет посмотреть на распространение этого подтипа в динамике, чтобы понять, как активно он вытесняет другие штаммы. Сейчас говорят о том, что в Великобритании его доля составляет 10%. Если он начнет распространяться быстрее, чем другие варианты "Дельты", и начнет вытеснять их, мы это увидим через две-три недели. Мы сможем пронаблюдать это в режиме реального времени. Если он "захватит" хотя бы 20%, значит, он действительно более заразный, - сказал эксперт.

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По его словам, есть риски, что новый подтип коронавируса достаточно быстро проникнет в другие страны, в частности в европейские. Даже если сейчас власти государств ЕС будут принимать решение закрыть границы, на этот процесс может уйти две-три недели, и за это время AY.4.2 успеет проникнуть в другие страны, считает Павел Волчков.

Вирусный наследник

В России сейчас в тройке лидеров по распространенности - вариант "Дельты" AY.4, от которого и происходит AY.4.2. Линии AY.4 и AY.12 доминировали на территории страны и на начало сентября, сообщали "Известиям" специалисты Роспотребнадзора.

- Вирус AY.4 впервые в мире зафиксировали 15 сентября прошлого года. Среди европейских стран этот вариант преобладает в Великобритании. Также его много в Австралии, - рассказала "Известиям" руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Вариант AY.4.2 в РФ пока не выявляли.

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Этот штамм может создать конкуренцию обычной "Дельте", считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. То, что он уже отвечает за 10% заражений в Великобритании, показывает: у него достаточно "удачный" набор мутаций.

- Чтобы сказать, насколько успешным он будет, требуется дальнейший анализ. Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом. Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции, - пояснил Альберт Ризванов "Известиям".

Вызывает опасения, что в целом мутации коронавируса накапливаются именно в шиповидном белке, подчеркнул эксперт. В большинстве вакцин в качестве антигена использован S-белок, поэтому чем больше изменений в этом участке, тем более вирус становится устойчив к иммунитету - как к приобретенному после прививки, так и в результате болезни.

- Это поднимает вопрос разработки новых вакцин, - подчеркнул Альберт Ризванов.

Однако пока существующие препараты эффективны против всех известных подвидов "Дельты", отметил в беседе с "Известиями" врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Если в дальнейшем вирус будет развиваться по пути модификации штамма "Дельта", то вакцины, вероятнее всего, сохранят свою эффективность, - считает эксперт.

Поэтому на данном этапе именно вакцинация остается главным средством борьбы с распространением как исходной "Дельты", так и ее подвидов, подчеркивают специалисты.

Источник - Известия
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