Киргизы на Иссык-Куле будут строить "экологически чистый город Асман". Жапар-хан аферит по крупному

13:21 21.10.2021

Создана госдирекция по строительству города "Асман"



Tazabek - Кабинет министров постановлением от 8 октября 2021 года № 202 создал государственную дирекцию по строительству экологически чистого города "Асман".



Город "Асман" на Иссык-Куле: Он поглотит село и сады. ФотоОна образована для реализации пилотного проекта "Экологически чистый город Асман" на территории Иссык-Кульской области.



Госдирекция создается на период реализации пилотного проекта.







Фонду по управлению государственным имуществом совместно с мэрией города Балыкчы поручено обеспечить госдирекцию необходимыми помещениями.



Положение о Государственной дирекции по строительству экологически чистого города Асман



История вопроса Tazabek:



5 июля 2021 года стало известно, что на Иссык-Куле хотят построить "Город будущего "Асман".



По проекту, возведение концептуально нового города в пределах 4 тыс. га площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего. Производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса "умный город" с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов и ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.



Мощность инфраструктуры будет рассчитана на 500 тыс. человек постоянно проживающего населения. Учитывая возможности экспорта услуг, резервный потенциал будет достигать до 700 тыс. Примерные сроки реализации - от 7 до 10 лет. Город, который с высоты будет выглядеть как национальный музыкальный инструмент комуз, планируется построить в Иссык-Кульской области.



По итогам совещания решили создать рабочую группу для анализа по проекту и даны поручения руководителям министерств по вопросам трансформации богарной земли, оценки стоимости соответствующих инженерных сетей и сетей коммуникаций, а также степени доходности по видам отраслей, говорится в сообщении.