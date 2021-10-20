В России будут принудительно и поголовно "чипировать" мигрантов

13:38 21.10.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Единый документ для удостоверения личности иностранцев будет включать чип с персональными данными и информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке ее действия. Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил замначальника ГУ по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.



"Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия и т. д.", - отметил он.



Предполагается, что документ упростит иностранцам получение государственных услуг и иных сервисов в России.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцы, которые приезжают на работу в РФ, должны как минимум знать русский язык и понимать, что из себя представляет страна.



"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России, - сказал он. - Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия".