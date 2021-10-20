Бессмысленность переговоров с талибами, - Н.А.Шойаб

13:47 21.10.2021

Во главе делегации талибов в Россию отправили "марионетку"

Сторонник фронта сопротивления Афганистана объяснил, почему переговоры бесполезны



20 октября в Москву на переговоры прибыли талибы. Делегацию движения "Талибан" возглавляет второй вице-премьер "Исламского эмирата Афганистан" Абдул Салам Ханафи. На мероприятии планируют обсудить обстановку в стране и формирование инклюзивного правительства.



Наими Ахмад Шоайб, уроженец провинции Панджшер, экономист и сторонник фронта национального сопротивления Афганистана рассказал, почему к этим переговорам не стоит относиться серьезно и почему глава делегации ничего не решает.



Сторонник фронта сопротивления Афганистана объяснил, почему переговоры бесполезны



- Я знаю главу делегации Абдулу Салам Ханафи. Он этнический узбек. В 1990-х годах занимал должность заместителя министра образования в правительстве "Талибана" (запрещенная террористическая организация в России. - "МК") , - говорит Наими Ахмад Шоайб. - Потом он стал как бы одним из символов группировки талибов, типа "свадебного генерала". Отправляя этого человека в Москву, талибы хотят показать мировому сообществу, что они сотрудничают с разными этническими группами - узбеками, таджиками и другими, кто живет в Афганистане.



- Это не так?



- Ни для кого не секрет, что на самом деле вся власть находится в руках семьи Хаккани (террористическая группировка "Сеть Хаккани" - радикальное крыло движения "Талибан". - "МК"). Например, один из членов клана Хаккани занимает сейчас пост министра внутренних дел.



Про главу делегации, который прибыл в Москву, Абдула Салама Ханафи, расскажу одну историю. Недавно у него состоялась встреча с представителями хазарейцев. Те пришли к нему с жалобами на талибов, которые выгнали из домов людей, проживающих в разных провинциях.



Ханафи честно признался, что он бессилен в этом вопросе, не может ничего сделать. Посоветовал обратиться за помощью к главе МВД Сираджуддину Хаккани или переговорить с кем-то из пуштунов. Из этого можно сделать вывод, что талибы не воспринимают всерьез фигуру Ханафи. И не относятся серьезно к переговорам, которые проводят в Москве. Иначе они бы отправили в составе делегации более серьезного человека, у которого есть полномочия решать какие-то вопросы. Так что делегация, которую сегодня встречают в Москве, никакого влияния на талибов не имеет, а ее глава просто "марионетка".



- Зачем тогда вообще нужны эти переговоры?



- Талибы сами заявляют, что находятся в таком положении, когда их не признает никто в мире. Чтобы как-то это исправить, нужно проводить переговоры, пусть даже только для видимости. Поэтому они готовы ездить на переговоры куда угодно, в любую страну, где их принимают. Им важно показать мировому сообществу, что они сотрудничают с другими государствами, а не находятся в изоляции. Поэтому они специально используют того же Ханафи, чтобы показать, мол, смотрите, с нами есть представители этнических групп. Но на самом деле это показуха.



- Думаете, переговоры ни к чему не приведут?



- Во всяком случае, переговоры ничего не решат. Заявлено, что на мероприятии речь пойдет об инклюзивном государстве. Возможно, Россия ожидает от талибов каких-то действий в этом направлении. Но разговаривать с представителями этой делегации бесполезно. Подобные вопросы надо решать напрямую с Пакистаном, который поддерживает талибов или с группировкой Хаккани. Но они вряд ли поедут на переговоры.



- Сопровождать делегацию талибов будет охрана?



- Вряд ли. Хотя для показухи Ханафи могут выделить охрану, чтобы продемонстрировать - человек из этнической группировки имеет вес. Поймите, Ханафи - самый никчемный среди талибов, которые приближены к власти. Больше скажу, даже человек, которого талибы назначили на пост премьер-министра, тоже никчемный. Например, мы ни разу не слышали его голос, он не сделал ни одного заявления на камеру. В соцсетях много шуток по этому поводу. Мол, в стране есть лидер, но у него нет голоса. Премьер-министра так и называют - "человек без голоса".



- У главы делегации Ханафи есть образование, он может вести переговоры на должном уровне?



- Все люди из группировки движения "Талибан" с темным прошлым, про них мало информации. Про Ханафи известно, откуда он родом, кем был при бывшем правительстве, какие-то еще незначительные сведения можно раскопать, но не более того. На самом деле никто достоверно не знает, какое у него прошлое.



Кстати, тот, кого называют чуть ли не главой движения "Талибан" - министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани - тоже "темная лошадка". Его лицо никогда не показывают, для нас он несуществующий персонаж. На днях от его имени опубликовали текст, где он похвалил террористов-смертников. На фото - размытое лицо. Про него тоже ничего не понятно. Какое у него прошлое, грамотный или нет, сказать нельзя.



- Какая обстановка в Афганистане? Может, перед переговорами там наступило затишье?



- Так как страна находится на грани экономического коллапса, там не может быть ничего хорошего. Людям нечего есть, гуманитарной помощи мало.



При том что талибы публично обещают обеспечить меры безопасности, на самом деле они продолжают расстреливать людей. Идут чистки этнических групп. В некоторых провинциях людей выгоняют из домов, где они прожили по 40-50 лет. В отдаленных городах совершаются теракты. Эти методы талибы используют, чтобы припугнуть соседние страны, в том числе Иран и Россию. Они дают понять: если вы нам не поможете, то мы будем бороться такими методами. До того, как дойти до Кабула, талибы захватывали провинции. А теперь руководство "Талибана" в Кабуле заявляет, что не имеет отношения к захватчикам. Это не так. Сейчас на границу северных провинций переброшены сотни смертников. Это делают те же талибы, но под другим флагом.



- Там по-прежнему преследуют тех, кто работал при бывшем правительстве. Людей находят и увозят в неизвестном направлении, их судьбы нам неизвестны. Народ опасается за свои жизни.



- В Афганистане начали выдавать паспорта. У людей появился шанс покинуть страну?



- Расскажу, как это происходит. В стране объявили, что все жители могут получить готовые паспорта. Люди приезжают в офис. У всех собирают биометрические данные. После чего талибы вычисляют тех, кто работал при бывшем правительстве. Человек выходит из офиса, ему завязывают глаза и увозят в неизвестном направлении.



Еще один пример беспредела. Несколько дней назад мы нашли свежие могилы в Панджшере. Фронт сопротивление обратился к мировому сообществу, чтобы те отправили своих специалистов для расследование. Нужно понять, сколько людей убиты и по каким причинам. По нашим данным, среди погибших много мирных жителей, которые не имели отношения к фронту сопротивления. Естественно, к расследованию никого не допустили.



- Об этих вещах не говорят в СМИ?



- Конечно, нет. В Афганистане СМИ под жесткой цензурой. Разрешают работать только тем агентствам, СМИ, которые лояльны к талибам, хвалят их. Многих журналистов, которые хотели рассказать правду, закрыли, либо так припугнули, что им пришлось уехать из страны.



Недавно один известный афганский репортер, который в прошлом году получил мировую премию в области журналистики, покинул страну из-за угроз. Когда он выбрался из Афганистана, опубликовал материал о том, что там происходит. Подытожил публикацию словами: "Мне горько, что я не могу работать дальше, но оставаться в Афганистане мне нельзя".



- После таких ваших рассказов переговоры с талибами выглядят абсурдом.



- Для нас это тоже шок. Мы не понимаем, зачем с ними вести переговоры. Но, напомню, талибы не в первый раз приезжают. Встречи с ними организовывали и раньше. У меня один вопрос - если на переговорах будет вестись разговор об инклюзивном государстве, то почему Афганистан с населением в 38 миллионов человек представляет пара террористов? Почему не пригласить людей из противоположного лагеря, которые проживают в стране? Например, людей из фронта сопротивления или политиков, которые представляют народ?



- Талибы не допустили бы этого.



- Если бы их пригласили на официальном уровне, а талибы не выпустили их из страны, тогда весь мир понял, что происходит в Афганистане. Сейчас талибы пытаются убедить всех, что гарантируют мир, афганский народ свободен, люди делают, что хотят. Вот и проверили бы их слова на деле. Россия должна была пригласить оппозицию режиму талибов.



Еще хочу сказать, что признание движения "Талибан" со стороны любого государства будет означать, что террористов узаконили. И от этого пострадает все человечество.



Ирина Боброва