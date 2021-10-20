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Врага талибов с позором депортировали из России. Игра в поддавки, - "МК"
13:55 21.10.2021

"Ночь провел в "обезьяннике"

Бывают же совпадения: делегация запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" приезжает в Россию с деловым визитом, встречая если не дружеский, то отнюдь не враждебный прием, а врага этой организации, студента Рафиуллу Рохани, с позором из России депортируют. Или это не совпадение, а не признанная пока официально закономерность? Наша мудрая внешняя политика плетет в последнее время такие кружева, что совсем не мудрено запутаться.

"Ночь провел в "обезьяннике"
ДЕПОРТИРОВАННЫЙ 21-ЛЕТНИЙ СТУДЕНТ КУБАНСКОГО ТЕХУНИВЕРСИТЕТА РАФИУЛЛА РОХАНИ. ФОТО: INSTAGRAM.COM@RAFIULLAH_ROHANI
Попробуем все-таки разобраться в этих хитросплетениях и решить задачку. Итак, дано: Рафиулла Рохани, 21 год, гражданин Афганистана, студент Кубанского государственного технологического университета (Краснодар). Но, похоже, ключевым фактом его биографии - ну, с точки зрения задачки - является другой.

Рафиулла Рохани - член влиятельной афганской семьи, представители которой занимали ключевые государственные посты при прежнем, свергнутом талибами режиме. Отец был губернатором провинции Гильменд и советником президента Афганистана, дядя, генерал Хайбатулла Ализай, - начальником Генерального штаба.

15 октября Рохани прибыл в аэропорт "Домодедово" из Ирана, где сейчас находится его семья, намереваясь отправиться затем к месту учебы. Но был задержан на пограничном посту.

"Рохани Рафиуллу жестко и хамски допрашивали представители российских спецслужб в штатском, - сообщает в своем телеграм-канале публицист и политик, депутат Госдумы II созыва (1995–1999 годы) Дарья Митина. - Спрашивали, что он забыл в этой стране, - бумага из университета о том, что он студент, впечатления не произвела. Отобрали телефон, затребовали пароли от всех соцсетей и аккаунтов, вскрыли переписку с родным дядей, который сейчас тоже был вынужден покинуть страну, - за ним идет охота, он был одним из главных противников талибов. Ночь Рохани провел в "обезьяннике" без еды и воды, спал на полу. Утром был депортирован".

Депортирован, к счастью, не в Афганистан. Но это было бы и технически невозможно: прямого авиасообщения между Россией и этой страной сейчас нет. Рохани посадили на рейсовый самолет, следовавший в Доху, столицу Катара. Однако в Дохе, по данным руководителя Центра изучения афганской политики Андрея Серенко, представители "Талибана" попытались перехватить юношу: встретились с ним и попытались надавить, предложили "добровольно сдаться". На что Рохани, понятно, ответил отказом. И вернулся в итоге в Тегеран.

По версии Серенко, решение о депортации Рафиуллы Рохани было пролоббировано талибами - через российских чиновников, некоторые из которых якобы поддерживают с нынешними хозяевами Афганистана не только деловые, но и личные отношения. Талибам же студент нужен в качестве заложника - чтобы оказывать давление на его семью, и прежде всего на дядю-генерала, которого эксперт называет "врагом №1 "Талибана".

Понятно, что прямых доказательств у этой гипотезы нет. Но материала для опровержения "домыслов" тоже, увы, маловато. Налицо, во-первых, сам факт депортации. А во-вторых - крепнущие на глазах связи между "Талибаном" и официальной Москвой. Не всякая, согласитесь, разрешенная в России иностранная организация наведывается в наши края так часто и чувствует себя здесь так уверенно, как эта запрещенная. Да что там иностранцы! Редкие российские организации находят в коридорах власти такое радушие.

"Талибы воровать не станут": политолог оценил переговоры в Москве

Кстати, на сайте МИД РФ нет никаких указаний на запрещенность "Талибана". Последний текст на мидовском сайте, содержащий упоминание о талибах, - анонс очередного заседания Московского формата консультаций по Афганистану, для участия в котором, собственно, и прилетели бородатые гости столицы, - называет их так: "высокопоставленная (! - А.К.) делегация Движения талибов, представляющая Афганистан".

И что-то подсказывает, что Роскомнадзор не оштрафовал этот интернет-ресурс за "распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень... организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности".

У Realpоlitik своя логика, не совпадающая с логикой общечеловеческой. Судя по всему, отношения между Москвой и "Талибаном" находятся в том нежном конфетно-букетном периоде, когда все зыбко и неопределенно, когда все может сорваться. О чувствах еще нельзя говорить открыто, а подарки уже делать нужно.

Но подарки в виде выдачи новым партнерам на растерзание их политических противников - это, безусловно, перебор.

Андрей Камакин

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634813700
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