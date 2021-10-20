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Кырпрез Жапаров обещает "удивить мир" грядущими выборами
16:39 21.10.2021

Президент Жапаров пообещал удивить мир

Приближающаяся зима ставит энергетические вопросы ребром, особенно со стороны политиков. Сегодня нехватку подорожавшего угля прокомментировал президент Садыр Жапаров. ГП "Кыргызкомур" и другие угледобывающие предприятия дождались холодов и начали добычу, сказал он. Глава государства указал, что причиной является халатность и существенные недочеты профильного министерства и глав отдельных бюджетных учреждений и органов МСУ.

Это отличается от причин, которые озвучил глава "Кыргызкомура" Мирлан Жакыпов – августовские дожди на месторождении. В середине сентября он вообще опроверг информацию о нехватке угля.

Уголовные дела со стороны ГКНБ, смена трех глав госпредприятия "Кыргызкомур" с августа, спецназ ГКНБ на месторождении пока в официальных версиях задержки отгрузки угля не фигурируют.

Сейчас на Токтогульской ГЭС из 4 гидроагрегатов работают 3. Ротор гидроагрегата №4 сняли еще в апреле в рамках программы реабилитации каскада ГЭС на сумму $415 млн (в основном это кредиты). Новый гидроагрегат должны были запустить к началу холодов, но запуск переносили дважды.

Сегодня министр энергетики Доскул Бекмурзаев на заседании парламента сообщил, что он ожидает завершения ремонтных работ четвертого агрегата Токтогульской ГЭС и ввод его в работу швейцарско-французской компанией (подразделение американской General Electric) в начале декабря.

Министр также объяснил задержку ввода в работу критически важных как минимум 120 МВт мощности (в рамках реабилитации мощность должна возрасти) – последний грузовик стоит в городе Тараз (184 км от границы с Кыргызстаном). "После того, как заедет на территорию Кыргызстана, оборудование введут в работу", - пообещал Бекмурзаев.

Угля нет из-за августовских дождей на Кара-Кече, агрегат не установили, потому что грузовик с запчастями застрял в Таразе. Видимо, это издержки нового министерства энергетики, которое притирается к реальности.



Тем временем Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана требует для "бензинового" бизнеса налоговые каникулы – с 1 ноября по 31 декабря 2021 года снизить акцизы и освободить их от НДС. Акцизы за литр бензина сейчас 5 сомов и 40 тыйынов за литр дизеля.

"Данные меры позволят сохранить розничные цены на уровне октября 2021 года, то есть позволят отклонить рост цен на 8,9 сома за литр ГСМ до конца текущего года", - сообщили в Ассоциации.

В противном случае или АЗС закроются, или цены вырастут на 9 сомов.

Выпадение за 2 месяца может составить 500 млн сомов. В Ассоциации думают совсем аполитично в то время, когда руководство страны публично заявляет, что доходы бюджета до конца года вырастут на 108 млрд сомов.



В вертикали власти серьезные изменения – президент Садыр Жапаров подписал закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления". Акимов и мэров назначает президент, глав айыл окмоту - акимы. Эпоха попыток децентрализовать власть закончилось жесткой централизацией.

Подписание закона президент приурочил к Республиканскому совещанию глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

По мнению президента, жесткая централизация вертикали направлена на расширение полномочий местной власти и его устойчивость. "Этот закон даст стабильность в работе властей. Согласно закону, акимы районов наделены соответствующими правами. Теперь есть законные условия для активной работы", - сказал президент.

Правда, эта устойчивость может только казаться: теперь появилась ротация, аттестация, а за одну жалобу могут уволить.

Выступление президента на совещании перетекло в речь о планах на ближайшие недели, месяцы почти по всем государственным вопросам. По этой причине тон его речи был критичным, а акцент был традиционным – времени для раскачки нет, нужно действовать быстро и по всем направлениям. Его речь была столь объемной, что он даже коснулся жилищных проблем студентов.

Экономические планы амбициозные – выйти на ежегодный рост экономики в 5%, до 2026 года объем ВВП довести почти до 10 млрд долларов.

Но для выживания новой власти через 5 недель нужно пройти первое препятствие – выборы в Жогорку Кенеш. Это была основная политическая часть в его речи. По содержанию речи она ничем не отличалась от речей предыдущих президентов – выборы должны пройти честно, использование административного ресурса запрещено, виновные будут наказаны.

"Если каждый будет четко исполнять свои обязанности - я как глава государства, ЦИК, партии и избиратели вместе со своими правами будут помнить и о своих обязанностях - выборы будут честными", - говорил в прошлом году за месяц до выборов президент Жээнбеков.

Однако нынешняя ситуация немного отличается от предыдущих выборов. Сейчас президенту Садыру Жапарову важней провести выборы без потрясений, чем заполучить парламент с нужными людьми. Конституция позволяет ему править без оглядки на депутатов даже де-юре.

Хотя риски остаются – может подвести чья-то жадность, а могут подвести околовыборные люди, которые на выборах умеют работать только по старинке.

"Нужно провести такие выборы, чтобы мир удивился", - бодро сказал сегодня президент.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634823540
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