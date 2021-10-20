Инфляция-2021: Казахстанский кабмин дает президенту новый повод для отставки

18:06 21.10.2021

Годовая инфляция в январе – сентябре текущего года выросла в #Казахстан"е до 8,9%, сообщил глава казахстанского правительства Аскар Мамин. В начале года кабинет министров планировал удерживать рост инфляции в стране в районе 4-6%, и чуть больше месяца назад президент страны Касым-Жомарт Токаев потребовал вернуть ее к этим параметрам. Параллельно в стране растут цены. По словам главы государства, обуздание инфляции является главной задачей правительства и Нацбанка Казахстана до конца 2021 года, но к концу сентября инфляция вновь выросла – и что хуже всего для кабмина, выросла на фоне просчетов министров в целом ряде отраслей.



Подводя итоги социально-экономического развития страны за 9 месяцев 2021 года на заседании правительства в октябре, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин констатировал продолжение роста инфляции в стране – до 8,9% (по итогам 9 месяцев текущего года). И этот рост цен может стать приговором для кабинета министров страны в его нынешнем составе, поскольку борьба с неконтролируемым ростом инфляции стала одной из основных тем послания президента страны народу Казахстана.

Что происходило с инфляцией: цифры



В фазу высокой инфляции (превышающую установленный на год планируемый пороговый уровень в 4-6%) страна вступила с самого начала года – в январе годовая инфляция достигла отметки в 7,4%, сохранилась на этой отметке по итогам февраля, немного снизилась в марте и в апреле (7%), а с мая начала движение вверх – 7,2%.



По итогам июня рост составил рекордные 7,9%. Удивительно, учитывая, что в июне-июле в Казахстане всегда идет традиционный спад цен на продукты питания в силу сезонного фактора: поставок свежей плодоовощной продукции по сниженным из-за обилия предложения ценам.



Однако в июле инфляция пробила на тот момент годовой потолок – 8,4%. Президент Токаев заявил, что такое положение вещей является "серьезнейшей угрозой дальнейшего экономического развития страны и социального благополучия населения". Кабмину и Нацбанку было поручено вплотную заняться вопросами контроля за ростом цен. Тогда председатель Национального банка страны Ерболат Досаев публично пообещал снизить инфляцию к концу года до уровня 6-7%...



Вопрос ребром от Токаева



На совместном заседании палат парламента 1 сентября 2021 года президент Казахстан подверг критике аргументы правительства и финрегулятора о том, что "внутренняя инфляция растет вслед за мировыми показателями".



"Возникает вопрос: в чем тогда состоит роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Национального банка и правительства – это возвращение инфляции в коридор 4–6%", – отрезал глава государства. Многие эксперты тогда сочли это последним предупреждением для кабмина, отдельные структуры которого внесли немалую лепту в разгон инфляции в этом году.



Одним из последних примеров такого правительственного "вклада" является ситуация на рынке ГСМ (горюче-смазочные материалы), когда при увеличенном внутреннем производстве дизельного топлива в сентябре – октябре этого года в Казахстане возник его дефицит. Казахстанским властям пришлось ввозить дополнительные объемы солярки из России, импортируя вместе с ними и инфляционную составляющую (литр дизтоплива в РФ стоит примерно на 100 тенге или на 15 рублей дороже казахстанского аналога).



Причины дефицита назывались разные, и виноватым при любом раскладе выходило Минэнерго – которое либо не предотвратило вывоз дизельного топлива из страны, либо не сумело создать нормальную схему торговли этим продуктом на рынке. А вместе с Минэнерго, в котором, кстати, совсем недавно сменилось руководство, крайним в этой ситуации оказывался все правительство.



Дефицит и скачок цен на солярку случился менее чем через месяц после того, как Токаев в парламенте публично установил правительству месячный срок, чтобы разобраться с ценообразованием на продовольственных и непродовольственных рынках.

Так, комментарии Минэнерго по поводу утечки солярки в России наглядно продемонстрировали, как далеко правительство зашло в этих "разборках" с рыночными структурами. Тем более, что на прошлой неделе с казахстанских АЗС вслед за соляркой исчез еще и сжиженный газ: в Нур-Султане в пятницу водителям авто, переоборудованных под это топливо, пришлось искать его часами – газ на заправках по прежней цене отпускался исключительно по талонам, а там, где он продавался свободно, его цена выросла на 20-30 тенге.



К тому же были введены ограничения – одному автолюбителю отпускалось не более 30 литров за одну заправку. Следом за столицей газовый дефицит возник на заправках еще целого ряда казахстанских городов – Актобе, Атырау и Петропавловска. В общем, в установленный месячный срок правительство так "разобралось" с ценообразованием на рынке ГСМ, что лучше бы президент этого поручения не давал…



Мясо – вредно, поэтому оно и дорожает



Между тем, глава Национального банка Ерболат Досаев считает, что повышение цен на ГСМ хоть и дало существенный толчок непродовольственной инфляции нынешней осенью (дизель потяжелел в ценовом выражении на 3,8% при общем росте непродовольственной инфляции на 0,2%, с 7,3 до 7,5%), но существенный риск для процессов стабилизации роста цен будет представлять в будущем.



Основным же двигателем текущей инфляции остается продовольствие (11,5% по итогам девяти месяцев), и темп здесь продолжают задавать мясо (рост в 1,3% в среднем по стране, в отдельных регионах – до 7%).



Здесь поневоле вспоминается плакат с лозунгом "Мясо – вредно!" (Ильф и Петров), в Казахстане подобный плакат впору развешивать на улицах, потому что мясо становится все менее доступным для населения.



Максимальный рост цен на мясо и мясопродукты был отмечен в Алматы – 3,2%. Больше всего здесь подорожала говядина – на 5,3%. Цены на конину выросли на 4%.



В целом по стране данные виды мяса подорожали на 1,6% и 1,4%, соответственно. В Атырауской области также зафиксировано увеличение цен на конину – на 3,5% и максимальный среди регионов рост цен на мясо птицы – на 4,5%.



"Мясо внесло самый значительный вклад в ускорение продовольственной инфляции, в частности отмечалось существенное удорожание мяса птицы и говядины. Отмечается рост цен на мясо на мировых товарных рынках на фоне активного мирового спроса и ограниченного предложения", – прокомментировали ситуацию с этим продуктом в Казахстане в Нацбанке в октябре.

При этом рост стоимости той же говядины в стране был во многом рукотворным, и к нему приложило руку теперь уже бывшее руководство Министерства сельского хозяйства, долгое время не реагировавшее на падеж скота в нескольких областях страны из-за нехватки кормов в засушливое лето.



По причине неблагоприятных погодных условий и неэффективного прогнозирования ситуации только в Мангистауской области этим летом пало 3000 голов скота. Скотоводы принялись забивать животных – и летом из-за переизбытка предложения цена на мясо пошла вниз: руководство МСХ во главе с Омаровым заявляло, что эта тенденция сохранится на рынке. Однако уже в августе цена на мясо пошла резко пошла вверх (скот забивать перестали, и соответственно, на рынке образовался дефицит), а автор прогноза незыблемости цен на мясо в этом году – Сапархан Омаров, был отправлен президентом страны в отставку.



Таким образом, инструмент точечной ответственности за промашки, приведшие к нынешнему инфляционному давлению на экономику, Акорда использовала летом. К желаемым результатам это не привело, более того, управленческий кризис перекинулся с аграрной отрасли на топливный рынок.

И если в октябре-ноябре правительству не удастся хотя бы притормозить рост цен на внутренних рынках, президент вполне может перейти от перестановок в отдельных ведомствах к смене всего правительства Аскара Мамина . Кабмина, который он уже дважды обещал отправить в отставку – в первый раз за неспособность в период пандемии оперативно довести выделенные из бюджета деньги до казахстанского предпринимательства в прошлом году, во второй раз – за низкие темпы вакцинации населения в этом.



В обоих случаях причиной высказываний об отставке был невысокий уровень организационных способностей нынешнего казахстанского кабмина, в ситуациях с падежом скота из-за засухи и дефицита ГСМ правительственные структуры продемонстрировали рецидив этой своей "болезни".



Егор Васильев

20.10.21