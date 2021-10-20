Министр транспорта США открытый гомосек Бутиджич ушел в декрет... по рождению ребенка

18:37 21.10.2021

ПЕРВЫЙ МИНИСТР-ГОМОСЕКСУАЛИСТ В США ОСТАВИЛ АМЕРИКАНЦЕВ БЕЗ ПРОДУКТОВ, ПОТОМУ ЧТО УШЕЛ В ДЕКРЕТ

В США накануне Рождества развернулся крупномасштабный кризис. Страна впервые за долгое время столкнулась с пустыми полками магазинов.



Проблемы в магазинах США были спровоцированы во многом самими американцами. Дело в том, что полки магазинов опустели из-за того, что стране катастрофически не хватает работников в сфере логистики: водителей и грузчиков. Проблему должен был решить первый в истории страны министр-гомосексуалист Пит Буттиджич. Но зря американцы надеялись на этого руководителя. Он заявил, что ждет прибавления в семействе и ушел в декрет. Министерство транспорта лишилось руководителя, а другие ведомства стали решать проблемы своими излюбленными методами - привлечением мигрантов.



Сами американцы устраиваться на работу водителями-дальнобойщиками и грузчиками не торопятся. Конгрессмен Джон Фоуке отмечает, что им проще жить на пособия по безработице. Америка уже докатилась до того, что нанимает дальнобойщиков в Африке. При этом подвел американцев и Китай.



Дело в том, что, сидя дома и получая пособия по безработице, американцы привыкли к заказам онлайн. Восстанавливающаяся от коронакризиса экономика Поднебесной оказалась не в состоянии удовлетворить запросы американцев. И теперь в магазинах США не хватает всего - от телефонов до подгузников. Уже сейчас очевидно, что американцы рискуют провести остаток года без "черной пятницы" и рождественских подарков. Лишь бы елок из прошлогодних запасов хватило - уже хорошо.