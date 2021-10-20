 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жаловаться на китайскую вакцину опасно... Арестуют
18:41 21.10.2021

Мать умершей девочки в провинции Хэнань задержали

Владимир Скосырев
20.10.2021

Китай – единственная крупная страна в мире, одолевшая в основном коронавирус. Но на цену этой победы проливает свет судьба матери-одиночки, потерявшей ребенка после прививки. Ее 12-летняя дочь умерла в больнице в провинции Хэнань. Мать по имени Цзян Яньхун потребовала объяснений от больницы. Там указали на септическое воспаление. Цзян этому не поверила и сказала, что обратится с жалобой к властям в Пекине. Тогда полиция 15 октября отправила несчастную женщину в уездный центр временного задержания. Туда попала и младшая сестра жалобщицы, которая тоже собиралась ехать в столицу. По словам юриста, местные руководящие кадры сделают все возможное, чтобы не допустить подачи петиций в Пекине накануне пленума ЦК партии, который состоится в начале ноября.

Полиция уезда, где погибла девочка, известила семью: Цзян задержана за то, что затевала ссоры и провоцировала беспорядки. Вот, оказывается, какая склочница. Между тем факты таковы. Дочь получила первую прививку 10 августа. Через два дня почувствовала себя плохо. Умерла в больнице 28 августа. По словам адвоката матери, 44-летняя женщина находится в заключении и все еще ждет ответа на ее запрос от медицинских властей города Пуян. Газета South China Morning Post побеседовала с юристом из этого города. Он сказал: "Сейчас все усложнилось. Любые заявления, что летальный исход связан с вакцинацией, вызывают острую реакцию власти".

Между тем пресса Поднебесной и Гонконга не умалчивает о случаях, когда в разных районах вспыхивают очаги инфекций. Так, в понедельник сообщалось о девяти заражениях. Это самый высокий показатель с конца сентября. В результате в двух районах на севере КНР были введены локдауны. Политика государства состоит в том, что к доморощенным кластерам заразы нужно проявлять нулевую терпимость.

Напасть не пощадила даже космическую отрасль. Как сообщила компания Expace Technology, дочка государственной China Aerospace Science & Industry Corporation, коронавирус нанес удар по космической программе страны. Пришлось остановить запуск спутников на орбиту в центре Цзюцюань. Каждого члена команды по запуску ракеты Kuaizhou 1A пришлось в чрезвычайном порядке перевести в состояние полулокдауна. Небольшая твердотопливная ракета Kuaizhou 1A уже доставила ранее на орбиту несколько спутников. Цзюцюань расположен в северо-западной провинции Ганьсу. Заразу занесли туда туристы-пенсионеры, приехавшие из другого региона.

Журнал Time отмечает, что в ходе пандемии было несколько мест в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые оставались свободными от патогена. А сейчас только Китай сохраняет цель покончить с ним. Вопрос состоит в том, как долго он будет следовать правилам игры, которые требуют закрытых границ, быстрых мер по установлению карантина, прерывания социальной и экономической активности. А такие страны, как Сингапур и Австралия, решили, что такой подход невозможно постоянно сохранять. Они вместо этого сделали упор на вакцинацию и контроль за распространением инфекции.

Напротив, Китай, где полностью вакцинировано 75% огромного населения, решил ликвидировать любую вспышку. С приближением холодов решать эту задачу станет труднее. А ведь менее чем через три месяца в Китае откроется зимняя Олимпиада. На нее съедутся тысячи спортсменов со всего мира. Но Пекин уверен, что справится с этим вызовом. Ведь это будет означать, что Китай одержал идеологическую и моральную победу над США. Правда, случай с женщиной из провинции Хэнань ставит это моральное превосходство под вопрос.

Источник - ng.ru
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