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Кыргызы и таджики не могут договориться о пограничных мостах и каналах в Баткене
18:47 21.10.2021

На границе Кыргызстана и Таджикистана прошла встреча. Стороны озвучили требования

- В местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе 21 октября прошли переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана по вопросу строительства объектов, сообщили источники Turmush.

На данный момент известно, что представители силовых органов встретились примерно в 17:00 и среди обсуждаемых вопросов было строительство моста через реку Аксуу, между таджикскими селами Майский и Ходжа Алло.

Кыргызскую сторону представляли начальник управления Пограничной службы ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев, заместитель начальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев, заместитель акима Баткенского района Адыбек Набиев, таджикскую сторону возглавил аким Исфаринского района Баховаддин Баходурзода.

Таджикская сторона начала установку арматуры на месте планируемого строительства моста через реку Аксуу в местности Майский. По некоторым данным, таджикская сторона намерена проводить строительство моста и в ночное время.

Результаты сегодняшних переговоров никаких итогов не принесли.

Turmush также стало известно, что на переговорах на уровне акимов двух районов таджикская сторона потребовала, чтобы кыргызская сторона произвела демонтаж селеотводного канала в селе Уч-Добо Баткенского района. Кыргызская сторона ответила отказом.

Аким Исфаринского района Баходурзода сообщил, что они продолжат строительство моста через реку Аксуу.

Источник - Turmush
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