Ничего святого. Режиссера "Ералаша" Белостоцкого повязали за педофилию

21:29 21.10.2021

"Пропавший" режиссер "Ералаша" был задержан за педофилию



Один из режиссеров киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий был задержан за педофилию еще год назад, сообщает "РЕН ТВ". Но родственники сообщали всем, что он тяжело болен. А недавно у Белостоцкого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми.



Изначально против него возбуждали уголовное дело по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера". Позднее стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 135 УК РФ "Развратные действия".



Знакомые Белостоцкого писали в социальных сетях, что он "слаб", болеет, но раскрывать подробности отказывались, ссылаясь на "медицинскую тайну". И в довольно агрессивной форме советовали даже не пытаться с ним связываться.



Вместе с тем известно, что Белостоцкий был арестован 14 октября прошлого года. И насколько известно, расследование дела находится на завершающей стадии.