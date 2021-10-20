Первый(ая) трансгендер США Левин дослужилось до адмирала (фото)

00:00 22.10.2021

"Гигантский шаг к равенству". Чиновница-трансгендер впервые получила высшее воинское звание в США: как Рейчел Левин этого добилась



Инна Семенова



Обещание Джо Байдена создать самую инклюзивную администрацию в истории США продолжает приносить стране новые рекорды. Помощница министра здравоохранения Рeйчел Левин, самый высокопоставленный чиновник-трансгендер в стране, получила ранг четырехзвездного адмирала - высшее воинское звание, которое когда-либо присваивали в США открытым трансгендерам.



О своем трансгендерном переходе из мужчины в женщину Левин, врач-педиатр, объявила в 2011 году, хотя готовилась к нему еще за несколько лет до этого. Ее назначение в министерство здравоохранения после прихода Байдена к власти стало историческим: еще никогда ранее в США трансгендеры не занимали столь высокую официальную должность, утверждение которой зависело от голосования в Сенате.



Сейчас новоиспеченному адмиралу 63 года. НВ рассказывает о ее истории.



Педиатр и первая высокопоставленная трансгендер-чиновница



Ричард Левин родился в 1957 году в еврейской семье в Массачусетсе. Его родители были юристами, однако их сын выбрал другой путь. Он получил медицинское образование, окончив Гарвардский колледж и медицинский факультет Тулейнского университета, а также ординатуру в области педиатрии в нью-йоркском медицинском центре Маунт-Синай (Mount Sinai Hospital, 1988−1993 годы).



Впоследствии Левин работал в государственном медицинском центре округа Херши в Пенсильвании, где его специализацией стали подростковая медицина и расстройства пищевого поведения.



К тому времени у него уже была жена, в этом браке родились двое детей. "Однако внутри него была пустота - чувство, которое он научился игнорировать несколько десятилетий назад, будучи ребенком и учеником школы для мальчиков под Бостоном", - рассказывала The Washington Post об истории Левин в 2016 году.



Уже работая врачом в Пенсильвании, он примкнул к общественной организации Equality Pennsylvania, которая на уровне штата защищала права ЛГБТ. Тогда же Ричард Левин, впоследствии взявший женское имя Рейчел, начал свой постепенный трансгендерный переход.



Он посещал терапевта для специальных консультаций с начала 2000-х, примерно с 2008-го стал носить длинные волосы, а в 2011-м публично объявил о своем перевоплощении в Рейчел Левин. Это не помешало карьерному росту: в 2015-м году по приглашению губернатора штата Левин заняла должность главного врача Пенсильвании.



В этой роли она проработала два года, сфокусировавшись на проблеме наркотической зависимости, которая на тот момент была самым серьезным кризисом в области здравоохранения и в штате, и во всей стране (в 2014-м году в Пенсильвании от передозировки наркотиками умерло около 2,5 тыс. человек). В частности Левин распорядилась, чтобы сотрудники правоохранительных органов имели при себе препарат налоксон - спасительный для людей, страдающих от передозировки опиатами.



В 2017 году Левин заняла еще более высокий пост, став министром здравоохранения Пенсильвании - Сенат штата единогласно утвердил ее кандидатуру. Эту должность Рейчел Левин занимала вплоть до февраля 2021 года, когда новоизбранный президент США Джо Байден назначил ее помощником министра здравоохранения. Кандидатуру Левин утверждали в Сенате США, что сделало ее самым высокопоставленным чиновником-трансгендером в истории страны.



Четырехвездный адмирал



19 октября 2021 года Левин еще раз вписала свое имя в историю. В этот день ей присвоили высшее звание в Офицерском корпусе службы общественного здравоохранения США - ранг четырехзвездного адмирала. Эта структура считается одним из родов войск США, что делает Рейчел Левин первым трансгендером, получившим столь высокое воинское звание в любой из силовых структур страны.



Более того, в "медицинских" войсках Левин стала первой женщиной-офицером с четырьмя звездами. В этом статусе Левин возглавит команду из 6 тыс. офицеров корпуса службы общественного здравоохранения. Они отвечают за реагирование системы здравоохранения США на масштабные кризисы, начиная от пандемии коронавируса до стихийных бедствий, включая последствия наводнений и ураганов.



На церемонии присяги Рейчел Левин назвала присвоение ей высокого ранга "знаменательным событием". "Для меня большая честь принять эту роль - как из-за влияния, которое я могу оказать, так и из-за исторического характера того, что она символизирует", - сказала Левин.



Новоиспеченная адмирал также рассказала, что в ее семье знакомы с военным опытом: во время Второй мировой войны отец Левин служил в ВВС США.



Глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра уже назвал новое назначение Левин "гигантским шагом" к равенству в США.



"Это того стоило"



Хотя карьера Рейчел Левин выглядит безоблачным взлетом к вершинам, за эти годы ей пришлось столкнуться со множеством эпизодов непонимания и отторжения.



"Переход от одного гендера к другому, особенно когда тебе за 50 - это вызов. Но оно того очень стоило", - рассказала Левин еще в 2016-м году в интервью WP.



Она развелась с женой, но сохранила отношения с детьми - все близкие родственники доктора приняли ее переход. Дольше всего новость о нем Левин хранила втайне от своей матери, но та встретила его с наибольшей поддержкой: "Она сказала: „Я люблю тебя безоговорочно и поэтому принимаю тебя", и я заплакала", - вспоминала бывший главный врач штата Пенсильвания.



На уровне общественного мнения в США она встречала приятие далеко не всегда. В 2016 году бывший конгрессмен Аллен Уэст опубликовал в своем Твиттер фото Рейчел Левин, сопроводив его такой подписью: "Вы находитесь в общественном туалете, и вдруг заходит этот человек. Ваши действия?" Пост Уэста был направлен в поддержку принятого в Северной Каролине закона, обязывающего людей пользоваться общественными туалетами, которые соответствуют полу, указанному в их свидетельствах о рождении.



Тогда Левин не стала комментировать пост Уэста, однако назвала всплеск анти-трансгендерной риторики в США "тревожным", хотя и отметила, что не намерена обращать внимание на такие выпады. "Это лишь подогревает мое желание делать свое дело и отстаивать интересы [ЛГБТ+]", - сказала она.



А в 2020 году ведущий радиостанции KDKA (вещатель в Пенсильвании) во время интервью с Рейчел Левин постоянно называл ее "сэр", на что главврач штата в итоге отреагировала так: "Пожалуйста, не путайте мой гендер, это действительно оскорбительно".



Поэтому когда 19 октября 2021 года Левин получила четыре офицерских звезды, она отметила, что "опирается на всех тех ЛГБТК+ людей, которые были до меня, как известных, так и неизвестных". "Пусть это назначение станет первым из многих предстоящих, по мере того как мы создаем разнообразное и более инклюзивное будущее", - добавила адмирал.



По материалам NBC News, Fact-files.com, The Hill, NPR