Афганистан в Московском формате. У Вашингтона нет плана мира в Афганистане, - Н.Бобкин

00:33 22.10.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 21.10.2021



Смена власти в Афганистане – свершившийся факт, Россия будет поддерживать предпринимаемые талибами* усилия по стабилизации военно-политической обстановки. Об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи за закрытыми дверями с прибывшей в Москву делегацией Исламского Эмирата Афганистан.



Для "Талибана" участие в состоявшемся 20 октября третьем заседании консультаций по Афганистану в Московском формате, представленном десятью государствами-соседями (Россия, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), может стать отправным пунктом будущего международного признания.



В Совместном заявлении участников заседания Московского формата консультаций констатируется, что "дальнейшее практическое взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности – прихода к власти в этой стране Движения талибов, независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства".



Признается, что талибы подтвердили взятые на себя обязательства по недопущению использования территории Афганистана против интересов безопасности стран-соседей. Для снятия напряженности внутри страны руководству Афганистана рекомендовано принять дополнительные меры по улучшению системы государственного управления и формированию подлинно инклюзивного правительства.



Пока правительство запрещенного в России "Талибана"* не признают, но от помощи ему в восстановлении страны не отказываются. Предложено запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН международной донорской конференции при том понимании, "что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет".



В первую очередь это относится к Соединенным Штатам, которые в этом форуме участия не принимали. С. Лавров выразил сожаление в связи с отсутствием представителей США и оставил для американцев дверь открытой: "Москва надеется, что у Вашингтона сохраняется готовность активно работать по афганскому вопросу".



Отказываясь от приглашения, американцы упрекают Россию в стремлении к дипломатическому лидерству в Афганистане. Даже если так, у Москвы для этого достаточно веских причин. Проводившиеся американской дипломатией три года переговоры между афганским правительством и талибами закончились хаотичным уходом Америки из Афганистана и установлением правительства талибов. Одобренное администрацией Трампа в 2020 г. соглашение с талибами – это акт о капитуляции. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер так и сказал: "Талибан не победил нас. Мы победили сами себя".



И сегодня у Вашингтона нет плана мира в Афганистане. Уходя от ответственности за разрушение этой страны, США могут лишь предложить странам региона самостоятельно противодействовать угрозам из Исламского Эмирата. Помогать новому афганскому руководству Вашингтон не собирается. На это указывают результаты их переговоров с талибами в Дохе 9 октября.



Новое афганское правительство просит США снять экономические ограничения и разморозить свои активы. Денег катастрофически не хватает. Связано это не только с тем, что после прихода талибов к власти свернулись международные программы помощи, а бывший президент сумел вывезти, по некоторым данным, 169 млн. долларов наличными. Главный удар нанесли как раз американцы: они заморозили значительную часть резервов Центрального банка Афганистана. Деньги по-прежнему лежат на счетах, но доступа к ним нет. Суммы за океаном осели внушительные: более 9 млрд. долларов.



Однако существует пропасть между просьбами афганцев о помощи и намерениями администрации Байдена. Вашингтон шантажирует талибов, стремясь получить их согласие на "загоризонтные удары" по афганской территории. Однако талибы исключают сотрудничество с американцами для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане. Представитель талибов Сухейль Шахин категоричен. "Мы можем бороться с [запрещенным в России] ИГИЛ* самостоятельно", – сказал он, когда его спросили, будут ли талибы работать с Соединенными Штатами, чтобы сдержать "Исламское государство"*. В США рассчитывали на другой ответ.



Похоже, американцы опять затевают в Афганистане новую игру. Вашингтон не собирается содействовать стабильности постсоветских стран Центральной Азии, иначе бы не стал настойчиво искать возможности направить в эти страны неконтролируемые потоки афганских беженцев, создавая условия для проникновения джихадистов.



Уместно напомнить, что Московский формат был представлен в 2017 г. на основе механизма шестисторонних переговоров для проведения консультаций по Афганистану между специальными представителями России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Что Вашингтон может предложить этим странам в интересах их безопасности? И то, что Москва берет инициативу в свои руки, вполне естественно.



Несмотря на общение с талибами, российские официальные лица, включая президента Путина, в последние недели ясно дали понять, что Москва не движется к формальному признанию Исламского Эмирата. Борьбе с наркотрафиком и террористической угрозой из Афганистана в Кремле уделяют повышенное внимание. Кроме того, Россия в отличие США не планирует предлагать военную помощь талибам. "Талибан" был внесен в российский список террористических организаций в 2003 г., и Москва еще не исключила это движение из списка. Выступая на саммите СНГ, президент Путин советовал коллегам: "Мы понимаем, что нам нужно взаимодействовать с ними, но не нужно торопиться".



Новый баланс сил в Афганистане, как отметил С. Лавров, "не имеет альтернативы на обозримую перспективу". Сами талибы хотят быть единственной политической силой, представляющей Афганистан. Судя по некоторым сообщениям, они активно выступали против того, чтобы в Москву приезжали лидеры других политических сил. Кроме того, после падения Кабула роль политических движений, оказавшихся за пределами страны, не совсем ясна.



Участники переговоров в Москве не планировали достижения прорывных договоренностей и подписания каких-либо соглашений. Все прошло по плану российской стороны, принимавшей участников заседания в Москве. Накануне переговоров спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что процесс нормализации будет долгим. Проведенные переговоры стали первым мероприятием такого масштаба по афганской проблематике после прихода к власти в Кабуле движения "Талибан". Афганцам дали надежду на помощь, ООН уже знает о призывах участников Московского формата созвать донорскую конференцию для помощи Афганистану.