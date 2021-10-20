Урок Пекина для "тигров и мух" Москвы: чиновники-коррупционеры получают пожизненные сроки

00:39 22.10.2021

Компартия КНР объявила новую войну нечистым на руку должностным лицам и банкирам



Константин Ольшанский



Китайские власти объявили новый раунд решительной борьбы с коррупцией. Компартия Китая проведет антикоррупционную проверку в финансовой системе страны.



Причем будут не только злоупотребления выискивать, но и системные риски, которые тормозят развитие финансовой системы. Подобной решительности стоило бы у китайцев и Москве поучиться.



Борьба с коррупцией - главная инициатива Си Цзиньпина



Центральная комиссия по проверке дисциплины компартии Китая - одно из наиболее влиятельных ведомств в стране. С 2017 года комиссию возглавляет Чжао Лэцзи, который считается ближайшим соратником и доверенным лицом Си Цзиньпина.



Партийная комиссия под руководством Лэцзи, известного своей бескомпромиссно нетерпимой позицией по отношению к коррупции, провела несколько серьезных антикоррупционных чисток в стране. В ходе многолетней кампании почти 1,5 миллиона правительственных чиновников были привлечены к ответственности. Наиболее показательными стали наказание секретаря парткома и председателя правления China Huarong Asset Management Лай Сяоминя и бывшего председателя китайского Госбанка Хуаронга, и пожизненное заключение Ху Хуайбана.



Лай Сяоминь занимал различные должности в Народном банке Китая, в том числе возглавлял несколько департаментов. В 2018 году Сяоминь был отстранен от должности, в ходе обысков в его доме были обнаружены поистине несметные сокровища - золотые слитки, произведения искусства и ювелирные украшения. На его мать был открыт банковский счет, на котором лежали сотни миллионов юаней. У Сяоминя было более сотни любовниц, которым он дарил недвижимость.



Суд над Сяоминем был открытым и публичным, он широко освещался в китайской прессе. Госбанкир признал себя виновным в получении взяток в размере 1,79 миллиарда юаней (почти $260 миллионов), а также в причастности к другой коррупции и двоеженству. Сяоминь был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу, который был приведен в исполнение в январе нынешнего года.



К сожалению, дело Сяоминя практически неизвестно в России. Хотя российским чиновникам, погрязшим в злоупотреблениях и коррупции, стоило бы знать, чем в соседнем Китае завершаются подобные антигосударственные деяния. Тем более, что одновременно завершился еще один громкий показательный процесс - над Ху Хайбаном, который был обвинен в нарушении партийной дисциплине, взяточничестве и использовании служебного положения для поддержки бизнеса своих родственников.



Суд над Хайбаном также был открытым, чиновник полностью признал свою вину, он лишился всех своих партийных и государственных должностей, незаконно полученные активы конфискованы в казну Китайского государства. Хайбана приговорили к пожизненному лишению свободы.



Принцип "всеобщего процветания" как основа развития Китая



Аудит, который проведет Центральная комиссия по проверке дисциплины, нацелена не только на поиск фактов злоупотреблений. Будут выявлять "системные риски", которые тормозят развитие всей финансовой системы страны.



В частности, партийных лидеров в финансовых учреждениях должны проверить на наличие пробелов в политической осведомленности. Чжао Лэцзи в интервью уже заявил, что финансовые структуры Китая должны больше концентрироваться на потребностях граждан и реального сектора экономики. Это совпадает с генеральной линией партии, которую сформулировал Си Цзиньпин: по словам главы Китая, в стране необходимо обеспечить принцип "всеобщего процветания" сократив имущественное расслоение.



В ходе предыдущих инспекций Центральная комиссия по проверке дисциплины проводила аудит в других системообразующих отраслях: ведущих университетах Китая, местных органах власти, службах государственной пропаганды и контроля за киберпространством, крупнейших государственных предприятиях.



Последняя проверка финансового сектора была проведена в конце 2015 года, и уже тогда были выявлены серьезные нарушения. В частности, супруги или дети должностных лиц регулирующих органов имели иностранные паспорта, родственники сотрудников фондовой биржи занимались инсайдерской торговлей, а сотрудники фонда национального благосостояния оплачивали дорогие поездки в гольф-клубы за счет государственных средств.



"Позиция партии является основой нашей политической стабильности"



Си Цзиньпин на очередном пятилетнем съезде партии в прошлом месяце заявил, что политика борьбы с коррупцией будет по-прежнему нацелена как на "тигров", так и на "мух", имея в виду элитных чиновников и обычных бюрократов.



Глава Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Люцзи заявляет, что "позиция партии [по борьбе с коррупцией] как высшего политического лидера и власти является основой нашей политической стабильности, экономического развития, национального единства и социальной стабильности".



Чжао на партийном съезде подтвердил, что в Китае будет политика нулевой терпимости к чиновникам, которые допускают экономические или политические злоупотребления. Также будет проведена тотальная кампания по проверке фактов продвижения по службе высокопоставленных чиновников. Ведь ранее неоднократно вскрывались случаи, когда коррумпированные чиновники злоупотребляли своей властью или брали взятки, чтобы двигать вверх друзей и членов семьи.



"Личные дела должностных лиц должны быть изучены, а отчеты отдельных лиц по их личным вопросам должны быть проверены", - заявил Чжао. Также компартия Китая подтвердила, что в стране будет принят закон о национальном надзоре, а в 2022 году создана новая антикоррупционная комиссия.