Путин раздал Валдая (тезисы речи про мертвый капитализм и пользу консерватизма)

08:50 22.10.2021 Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. После получасового выступления, в котором президент обозначил свое мнение о ключевых мировых проблемах, он ответил на вопросы гостей форума - разговор длился около трех часов. О чем говорил Путин - в онлайн-репортаже "Газеты.Ru".



21.22

Президент России завершил свое выступление на форуме "Валдай". Его выступление длилось около 3,5 часов, в течение которых он осветил широкий круг внутри- и внешнеполитических тем. На этом мы завершаем онлайн трансляцию. "Газета.Ru" продолжит следить за событиями в России и мире, оставайтесь на нами.



21.20

Как отметил российский президент, Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан вышел из состояния гражданской войны и имел бы шансы на развитие.



21.19

Как полагает Путин, если Россия выйдет из Совета Европы, за ней могут последовать и другие страны.



21.17

"Талибан (организация запрещена в России)" (движение запрещено в России как террористическое) должен выстроить отношения со всеми этническими, религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране, заявил российский президент.



21.11

По словам президента России, в целом получается сохранить ситуацию в Карабахе, избежать инцидентов не всегда удается. При этом он отметил, что трудно представить идеалистическую картину после стольких лет противостояния



21.10

Урегулировать ситуацию на границе в Карабахе без участия России нельзя, потому что карты о границах находятся в российском Генштабе, заявил российский лидер.



21.03

Путин признал существование угрозы полного взаимного уничтожения.



20.58

По словам главы государства, Россия преодолела трудный период не благодаря ему, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа.



20.56

Президент сказал, что "гоняет" на электромобилях в Огарево.



20.53

Путин заявил, что не задумывается о своей роли в истории. По его словам, это будет мешать принимать решения. Своим главным достижением он назвал снижение количества людей, находящихся за чертой бедности. Он обратил внимание, что ранее их было 40 млн, а теперь 19-20 млн. Тем не менее он признал, что это "непомерное" количество.



20.48

У Путина спросили о возможности реанимации "Петербургского диалога" с новым канцлером Германии. Президент отметил, что это зависит не только от России, но уточнил, что Москва "за" и готова к этому.



20.47

Президент выразил мнение, что Байден поступил правильно, когда вывел войска из Афганистана.



20.45

Путин рассказал, что некоторые иностранцы приезжают в Россию и прививаются "Спутником V" и при этом покупают справку у вакцинации Pfizer.



20.43

У Путина спросили об отношении к обязательной вакцинации. Он отметил, что вакцинация обязательна, только если внесена в календарь прививок, а прививка от коронавируса к таковым не относится. По его словам, он не поддерживает обязательность, потому что это всегда можно обойти.



20.41

Путин считает, что будет наблюдаться преемственность японской позиции по отношениям с Россией.



20.42

Лукьянов спрашивает, долго ли "Талибан" (организация запрещена на территории РФ) будет признан запрещенной в России организацией.



Путин говорит, что зависит это не от России, а от Организации Объединенных Наций - решение о признании талибов террористами принимался на ее уровне.



При этом он считает, что решение об исключении талибов из списка террористов зависит от их решений - "думаем, что мы движемся в этом ключе".



20.39

Еще один вопрос из США: спрашивают, возможно ли контр-террористическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.



"Оно не только возможно, но и необходимо", - говорит президент. По его словам, проблема носит глобальный характер и справиться с ней возможно только совместными усилиями.



20.37

"Мне бы очень не хотелось, чтобы борьба за сохранение природы, за сохранение нужных параметров по климату превратилась в какой-то скрытый инструмент борьбы на мировых рынках. Это плохо. Это подорвало бы доверие к тому, что мы делаем во имя будущего человечества", - говорит Путин.



20.34

По словам президента, Россия могла бы сегодня быть еще более экологичной, если бы не кризис 2008-2009 годов. "Просто промышленность наша взвыла, говоря, что если мы будем внедрять так называемые наилучшие в этих сферах технологии, многие предприятия лягут на бок", - сказал он.



Однако сейчас многие решения уже приняты на законодательном уровне. Экология - одно из приоритетных направлений развития государства.



20.32

Президента спрашивают, готова ли Россия взять на себя лидирующую роль в вопросах изменения климата.



"Конечно нужно стремиться к тому, чтобы решать сверхзадачи, но нужно исходить из реалий", - отвечает Путин. При этом он добавляет, что российский энергобаланс более экологичен, чем у многих развитых стран мира.



"Разве это уже не лидерство? Но конечно этого недостаточно", - добавляет президент, указывая на угрозы глобального потепления.



20.28

Путин выразил европейским странам благодарность за санкции. По его словам, эффект от контрмер и импортозамещения оказался хорошим для России.



20.26

Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, наращивая экспорт, обратил внимание глава государства. По его словам, изменения климата ведут к изменениям в сельском хозяйстве, но Россия приспособится к этому, обеспечит себя и своих партнеров.



20.25

Путин признал, что в мировой экономике существуют системные сбои, которые связаны с дефицитом и прерыванием цепочек поставок.



20.20

Говоря о том, что ждет европейцев, если они продолжат свою энергетическую политику, Путин вспомнил сказку о волке, который зимой ловил рыбу хвостом, а персонаж, который его заставил делать это "сидел рядышком и приговаривал про себя: "Мерзни, мерзни волчий хвост"". "Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать как эти известные персонажи в русской сказке", - сказал российский лидер.



20.14

Решения по энергетике на Западе принимаются в рамках политических циклов, причем неспециалистами, которые фактически обманывают избирателей, заявил российский лидер.



20.07

Россия находится в контакте со всеми политическими силами Ливана и выступает за урегулирование ситуации в этой стране без кровопролития, сказал Путин.



20.00

Российский лидер выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель могла бы еще баллотироваться на пост канцлера, хотя она пребывала у власти 16 лет, а это приличный срок.



19.52

Как утверждает президент, Россия только наращивает поставки газа в Европу, а США при этом недопоставляют.



19.50

Путин в ответ на вопрос о газе в Европе: "При чем тут Россия? Это рукотворный результат политики ЕК".



19.43

Путин: "Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга". Россия и Китай, по его словам, в отличие от НАТО, не создают военного блока. Путин отметил, что таких целей нет, все опасения не имеют оснований.



19.39

Как полагает Путин, ситуация на Украине находится в тупике: у власти там стоит не президент, а группа людей, которая руководит страной.



19.37

"Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям", - говорил глава государства. По его словам, депутата Верховной рады Виктора Медведчука на Украине пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране.



19.34

По мнению российского лидера, нужно помогать Афганистану восстанавливать экономику, разморозить афганские активы.



19.32

Как заявил президент, российские спецслужбы находятся в контакте с Афганистаном.



19.28

По словам Путина, встреча с его американским коллегой Джо Байденом была продуктивной и сложилось впечатление, что в целом США настроены на возрождение отношений, "и после женевского саммита можно смело констатировать, что мы на правильном пути".



19.20

Путин в ответ на просьбу Симоньян защитить RT за рубежом и принять ответные меры за ущемление канала заявил, что надо быть аккуратными, "если кто-то где-то совершает ошибки".



19.18

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, обращаясь к Путину, сообщила, что не летает в США , потому что там ей грозит пять лет тюрьмы из-за закона об иноагентах.



19.14

"Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим", - сказал Путин.



19.12

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах.



19.11

Отвечая на вопрос Муратова об иноагентах, Путин отметил, что на Западе этот закон применяется более сурово, чем в России.



19.09

Вопрос президенту задал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который недавно получил Нобелевскую премию мира. Он спросил у Путина об иноагентах. Глава государства начал свой ответ с поздравления Муратова с присуждением ему премии.



18.58

Запад не забыл победу СССР в войне, использует события прошлого для решения своих вопросов, сказал президент. Он отметил, что манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет.



18.55

Можно как угодно относиться к Cталину, но реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить войну, заявил российский лидер.



18.50

Путин отметил, что к правителям страны с 1917 по 1990-е годы есть много претензий, но абсолютно недопустимо ставить коммунистов на одну доску с нацистами, это ложь.



18.48

По словам российского президента, угрозы сокращения свободы в России нет, но есть угроза безответственности за то, что говорят.



18.46

Путин рассказал, что читает Ильина, Бердяева и других русских мыслителей, рассуждавших о России и ее будущем. По его мнению, идея о пассионарности наций, воле к развитию и самоутверждению имеет под собой основание.



18.40

Возможны разные решения по реформе ООН, но если разрушить право вето, тогда, по мнению Путина, организация умрет в тот же день.



18.38

Президент заявил, что Россия должна строить социальное государство.



18.36

Как только начинаются сложности глобального характера, все требуют вмешательства государства, заявил президент. Он назвал примером этого мировой финансовый кризис.



18.33

По словам Путина, происходящее сегодня на энергетических рынках - это и есть проявления того капитализма, который не работает.



18.27

По словам президента, мировые проблемы становятся взрывоопасными и над ними надо работать вместе.



18.25

"Россия, как и все страны, ищет ответы на острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта", - заявил Путин.



18.22

Путин призвал составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз. По его словам, к этому надо привлечь специалистов из разных стран.



18.20

Путин назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой.



18.18

"Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда. В Голливуде выпускают памятки как снимать кино, какой расы нужны персонажи", - обратил внимание глава государства.



Он отметил, что противодействие проявлениям расизма - дело благородное, но в новой культуре это превращается в расизм наоборот.



18.16

Глядя на происходящее в западных странах, мы с удивлением узнаем советские практики, которые, надеюсь, оставили в прошлом, сказал президент.



"Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, мы в России это уже проходили", - отметил он, напомнив о марксистской модели человеческой морали.



18.15

Как отметил Путин, попытки ценностного диктата в условиях непредсказуемых перспектив ведут к обратной реакции.



"Агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как "мама", "папа", разных полов - это воспринимается на Западе как прогресс", - заявил глава государства.



18.14

"Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые считают себя флагманами прогресса", - заявил президент.



18.13

Путин назвал революцию путем на усугубление. Он отметил, что ни одна революция не стоила того урона, которая она принесла человечеству.



18.12

Ответить на запросы граждан и вызовы могут только суверенные государства, убежден Путин.



18.11

потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны.



18.10

Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать политические или государственные функции оказались эфемерными, им указали на их место, сказал президент.



18.08

Путин: "Нынешнее состояние мира - продукт неудачи Холодной войны".



18.07

Подход "своя рубашка ближе к телу" стал нормой, и этого уже никто не скрывает: каждое правительство отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, обратил внимание российский лидер.



18.05

Президент отметил, что санкции для ряда стран, несмотря на пандемию, сохраняются. "А где же тут гуманистические начала западной политической мысли? Это болтовня!" - сказал он.



18.04

Пандемия стала не объединяющим, а разъединяющим фактором, убежден президент. Он обратил внимание, что решение проблем стали искать в привычных схемах, но они не работают.



18.03

Путин призвал другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща для борьбы с пандемией.



18.02

Глава государства отметил, что резкая реакция молодежи в ряде стран мира на ограничения из-за пандемии указывает, что причины тревожности намного глубже.



18.01

Президент убежден, что проблемы бедности, медобеспечения толкают бедные страны к терроризму, миграции, формируют у них ощущение отсутствия перспектив.



18.00

Есть все основания полагать, что кризис продовольствия будет усугубляться в мире, считает Путин.



17.59

Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.



17.58

"Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество", - заявил глава государства.



17.57

По словам президента, климатические деформации столь очевидны, что даже обыватели не способны от них отмахнуться.



17.56

"Мы уже живем в эпоху перемен, они все глубже и фундаментальнее, мы должны противостоять опасностям, но нельзя упускать возможности в период кризиса", - заявил Путин.



17.55

Кризис, с которым мир сейчас имеет дело, - концептуальный, цивилизационный, заявил президент.



17.53

Путин начал свое выступление на "Валдае".



Лидия Мисник Источник - gazeta.ru

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