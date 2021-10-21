Долбим в мозг. КазМинистр Балаева отчиталась об успехах в "руханизации" казнарода

08:51 22.10.2021

Ұлттық рухани жаңғыру"

Аида Балаева доложила об основных направлениях национального проекта



primeminister.kz, 21 октября



Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на брифинге в СЦК доложила об основных направлениях национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру".

13 октября т.г. Глава государства К. Токаев подписал Указ "Об утверждении перечня национальных проектов". На его основе определены 10 конкретных национальных проектов. В том числе, проект "Ұлттық рухани жаңғыру", который включает 3 направления, 7 задач, 21 показатель и 66 масштабных мероприятий.

Основная цель проекта - сохранение национального кода, возрождение культурной идентичности, пропаганда национальных ценностей и традиций, повышение культурного уровня и духа общества.

Проект открывает новые возможности для молодежи и нацелен на всестороннюю поддержку различных их инициатив.

"Проект масштабный и с глубоким смыслом. Это культурная реальность, история и корни нашего народа, сложившиеся на протяжении многих веков. Поэтому, особенно в условиях современной глобализации, важно сохранить ее, впитать в себя через поколения", - сказала министр информации и общественного развития.



Для решения этих вопросов предполагается реализация проекта по трем основным направлениям.

Первое направление – это дальнейшее продвижение ценностей "Рухани жаңғыру", которые были заложены идеями Первого Президента – Елбасы в его программной статье. Здесь же отдельно обозначена задача развития государственного языка.

В целом, по данному блоку запланировано 38 проектов, конечной целью которых является поддержка и развитие творческого и интеллектуального потенциала нации.



"Вторая важная задача этого направления - расширение сферы применения государственного языка. Ведь само сохранение нации - это сохранение и развитие языка. Как вы знаете, Глава государства выразил уверенность в том, что казахский язык станет в будущем межнациональным. У него сегодня есть все основания. Растет спрос общества на государственный язык. Это требование времени", - отметила А. Балаева.



Кроме того, в этом вопросе рассматривается ряд масштабных проектов. В частности, существуют системные мероприятия по обучению государственному языку, такие как разработка инновационных IT-продуктов, казахизация популярных анимационных и познавательных каналов, внесение изменений в языковые программы среднего образования, разработка учебников на казахском языке для организаций технического и профессионального образования.

Одним словом, наша цель - максимально упростить казахоязычную среду в обществе, сделать ее языком науки и образования, бизнеса и социума, а не только в быту.



Второе направление называется "Ел Рухы" и объединяет комплекс мер по повышению доступности услуг в сфере культуры, а также продвижения отечественной продукции, в том числе зарубежом.

Для этого предусмотрены 13 крупных мероприятий с достижением к 2025 году 5-ти конкретных результатов.



В частности:

- путем развития инфраструктуры, в том числе строительства новых культурных объектов, будет обеспечен охват услугами сферы культуры 92,5% жителей сел и отдаленных населенных пунктов. В целом же планируется увеличение количества посещений объектов культуры в два раза, а уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры до 75%. Для этих целей будут построены 250 новых и капитально отремонтированы 1200 действующих объектов культуры;

- путем прямой поддержки творческого потенциала страны будет создана система воспроизводства отечественной культурной продукции, в том числе увеличение доли отечественных фильмов в кинопрокате до 25%, производство порядка 40 анимационных фильмов на базе творческого объединения "Казаханимация", которое также будет создано заново, а также поддержка 150 проектов талантливых личностей с большой творческой перспективой.

"Отдельно хочу обозначить проект Единой электронной платформы "e-culture.kz", позволяющий онлайн-доступ ко всем достижениям отечественной культуры в свободном режиме, когда, к примеру, из любой точки земного шара, не выходя из дома, можно будет посетить наши музей и театры, библиотеки и другие культурные достопримечательности", - сказала А. Балаева.

Третье направление называлось "Тәуелсіздік ұрпақтары" и посвящено молодежи страны.

"Как вы знаете, в этом году детям, родившимся в первые годы независимости, исполняется 29-30 лет. Несомненно, эта молодежь - не только потомок суверенной страны, но и надежда на будущее, хозяин завтрашнего дня. Поэтому создание условий для их государственной поддержки - одна из основных целей данного проекта. Она включает в себя три масштабных задачи, нацеленных на духовное совершенствование и профессиональную зрелость молодежи", - подчеркнула министр информации.

А именно до 2025 года:

- реализация мер по решению базовых запросов молодежи. То есть качественное и доступное образование, трудоустройство и обеспечение жильем;

- создание правовых условий для всестороннего развития молодежи, приобщение к духовно-нравственным и семейным ценностям;

- вовлечение молодежи в общественно полезные дела, открытие новых возможностей для воспитания конкурентоспособного поколения.

Для решения этих вопросов будет запущено 15 крупных проектов, в результате которых будет достигнуто 8 конкретных показателей.

В результате, будет обеспечено:

- охват не менее 800 тыс. молодых людей системой жилищных сбережений;

- охват до 1 млн человек молодежными социальными услугами;

- увеличение доли займов для молодых семей по всем программам до 25%;

- охват 1,5 млн молодых людей массовым спортом и экологическими проектами.

"При этом, особое внимание хочу обратить на меры по поддержке так называемой категории NEET-молодежи, где мы ставим четкую задачу снижения количества ничем не занятой молодежи до 5%. Таким образом, к 2025 году уровень удовлетворенности молодежи государственными мерами поддержки будет повышен до 80%. Это лишь основные направления большой работы, проводимой в рамках нацпроекта. Как я уже говорила, для его реализации будут задействованы силы трех министерств и достигнуты конкретные результаты", - пояснила А. Балаева.

Отвечая на вопрос журналиста о том, в чем отличие нацпроекта от других государсвтенных программ, реализуемых министерством, Аида Балаева отметила, что главная разница заключается в форме реализации поставленных задач.

"Программной статье Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева уже 4 года. За это время она не была закреплена как государственная программа. Ее реализация контролировалась национальной комиссией по модернизации общественного сознания. Фактически все поручения этой комиссии исполнялись и она способствовала совершенствованию работы в данном направлении. Это был тактический документ, который ставит перед собой адресные цели. Национальный проект, о которым мы говорили сегодня, – это стратегический документ, состоящий из конкретных задач, конкретных показателей. Мы знаем, как достичь этих показателей. Мы знаем, каких результатов достигнем по итогам реализации проекта. Проекты не дублируются, а взаимно дополняют друг друга", - сказала она.

Следующий вопрос касался сроков утверждения латинского алфавита. На него ответил председатель комитета языковой политики Министерства образования и науки РК Адильбек Кабаев.

"Совместно с учеными мы разработали последний вариант латинского алфавита. Думаю, до конца года будет видно. В рамках языковой реформы будет систематизировано написание терминов, антропонимов и топонимов, будет освоено заимствование слов, сформируется упрощение нормы письма, фирменных наименований т.д.", - отметил А. Кабаев.

Он добавил также, что в данное время разработан проект алфавита из 31 буквы.