 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский "оскароносец" Алек Болдуин застрелил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках фильма
09:02 22.10.2021

Карина Хлебушкина

На съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла трагедия. Американский актер Алек Болдуин (Alec Baldwin) подстрелил двоих человек.

Инцидент произошел на ранчо в округе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. 68-летний Алек Болдуин произвел выстрелы из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Осколки пули ранили двоих человек, находившихся рядом.

42-летняя оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили на вертолете в больницу, она скончалась. 48-летний режиссер Джоэл Соуза также серьезно пострадал - пуля попала ему в ключицу, он находится в госпитале.

"Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", – сообщили правоохранители. Полиция штата определяет, по какой причине оружие сработало неправильно. Возможно, это человеческий фактор, а может быть, неисправность реквизита. Шериф и его помощники проводят расследование.

Съемки картины приостановлены. Алеку Болдуину пока не предъявили обвинений. Представитель продюсерской компании заявил, что выстрел – ошибочный, так как пистолет должен быть заряжен холостыми.

Алек Болдуин не только играет главную роль в фильме "Ржавчина", но и является продюсером ленты. Он снимается в роли преступника Харланда Раста (rust - с анг.: "ржавчина"), который узнает, что его внука обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.

Источник - cosmo.ru
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