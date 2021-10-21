Задержан начальник центровского Октябрьского РОВД Бишкека полковник Аалиев

09:10 22.10.2021

Задержан начальник УВД Октябрьского района Уланбек Аалиев. Информацию 22 октября подтвердили редакции "Сводка.АКИpress" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Вместе с ним были задержаны следователь Октябрьского РУВД и заместитель начальника по расследованию УВД Ленинского района Талгат Куватбеков.



Арест проводили сотрудники Военной прокуратуры. Милиционеров задержали вчера, 21 октября.



В надзорном органе не сообщили, в чем подозреваются правоохранители.



По данным СМИ, их арест связан с делом Асылы Талиповой. Женщина подозревается в мошенничестве, за что и была в дальнейшем задержана. По версии следствия, при задержании подозреваемой милиционеры превысили должностные полномочия.