Делом Бишкекского девелопера Тимура Файзиева (группа Elite House) занялся ГКНБ

10:07 22.10.2021

22 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Дело гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ



Дело в отношении генерального директора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.



Отмечается, что досудебное производство в отношении Тимура Файзиева находится на стадии следствия. Ранее сообщалось, что бизнесмену изменили меру пресечения на подписку о невыезде, а дело расследовала Военная прокуратура.



Однако в ГКНБ не комментируют, на какой стадии дело и какие следственные мероприятия уже провели.



Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он был объявлен в розыск.



Ранее Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1.



Дело расследует межведомственная следственная группа.